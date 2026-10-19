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Ngày 19/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều

06:13 | 19/10/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (19/10) diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn TOCOM, RSS3 kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 4,8 Yên/kg, tương đương 1,07%, xuống 448 Yên/kg. Tại sàn SHFE, hợp đồng tháng 1/2027 giảm 15 Nhân dân tệ/tấn, còn 19.880 Nhân dân tệ/tấn. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
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Ngày 19/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á diễn biến trái chiều
Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản tiếp tục biến động không đồng nhất tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 11/2026 giảm 4,80 Yên/kg (-1,07%), xuống mức 448 Yên/kg; hợp đồng tháng 12 đi ngang ở mức 442.20 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,08 Baht (0,08%) lên mức 96,73 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên đồng loạt giảm nhẹ tại các kỳ hạn giao hàng. Hợp đồng tháng 11 giảm 15 Nhân dân tệ/tấn (-0,08%), xuống mức 19.890 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 giảm 15 Nhân dân tệ/tấn (-0,08%), về mức 19.880 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 255,90 Cent/kg, tăng 0,47%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 253,20 Cent/kg, tăng 0,24%.

Giá cao su thế giới được dự báo duy trì xu hướng đi lên trong những năm tới khi nguồn cung chịu sức ép từ thời tiết và diện tích trồng thu hẹp. Theo báo cáo của VCBS, trong quý III/2026, giá cao su duy trì trên 2.200 USD/tấn, có thời điểm tiến sát 2.600 USD/tấn vào cuối tháng 9, mức cao nhất kể từ năm 2013.

VCBS nhận định, tình trạng thiếu hụt mang tính cơ cấu, cùng nhu cầu tăng trưởng, sẽ là động lực chính của giá. Mức thiếu hụt nguồn cung lũy kế có thể lên khoảng 2 triệu tấn; giai đoạn 2027 - 2030, giá được dự báo tiến tới 3.000 - 3.300 USD/tấn vào năm 2030. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn đối mặt rủi ro từ địa chính trị, biến động giá dầu và khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu, có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ cao su.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp cao su tiếp tục duy trì giá thu mua mủ nguyên liệu. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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