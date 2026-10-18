Thị trường

Ngày 18/10: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

06:10 | 18/10/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (18/10) biến động trái chiều. Cụ thể, trên sàn SGX tăng 0,24 - 0,47%, trong khi các hợp đồng tại Thượng Hải giảm 0,08 - 0,10%. Tại Nhật Bản, giá trên sàn TOCOM đồng loạt đi ngang. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì giá thu mua tương đối ổn định.
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Ngày 18/10: Giá cao su thế giới biến động trái chiều
Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 448 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng ở mức 442,20 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,08 Baht (0,08%) lên mức 96,73 Baht/kg.

Giá cao su RSS3 và cao su khối STR20 xuất khẩu tham chiếu của Thái Lan lần lượt giảm 0,03% và 3,16%.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.220 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,10%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.890 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,08%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE tăng mạnh 315 Nhân dân tệ, tương đương 2%, lên 16.085 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 255,90 Cent/kg, tăng 0,47%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 253,20 Cent/kg, tăng 0,24%.

Đà tăng trên sàn SGX là điểm sáng của thị trường cao su thế giới hôm nay. Tuy nhiên, việc các kỳ hạn tại Nhật Bản đứng giá, cùng mức giảm nhẹ trên SHFE, cho thấy xu hướng tăng chưa lan đều giữa các sàn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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