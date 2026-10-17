Thị trường

Sandbox tài sản mã hóa tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
01:03 | 17/10/2026
Là địa phương tiên phong triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các giải pháp tài sản mã hóa, đến nay Đà Nẵng đã có 6 đơn vị được cấp phép sandbox. Riêng ứng dụng Basal Pay của AlphaTrue Solutions đã được mở rộng phạm vi triển khai từ 3 điểm ban đầu lên 10 khu vực du lịch trọng điểm, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, mở rộng mạng lưới dịch vụ và bước đầu hình thành hệ sinh thái tài chính số gắn với du lịch của thành phố.
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Ngày 16/10/2026, Hội thảo “Sandbox tài sản mã hóa - Động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng” được Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), CTCP AlphaTrue Solutions, Tập đoàn Tether, CTCP PayD, CTCP Dịch vụ tài sản số Icetea Solution phối hợp tổ chức.

Theo ông Trần Mạnh Huy - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành VBA, Đà Nẵng sở hữu những điều kiện đặc biệt để tiên phong ứng dụng các mô hình công nghệ mới, từ nền tảng du lịch, nguồn nhân lực đến tinh thần đổi mới và đặc biệt là cơ chế do Quốc hội trao.

Nghị quyết 136/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 259/2025/QH15, cho phép thành phố thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Ngày 29/5/2026, HĐND thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND, cụ thể hóa tiêu chí, điều kiện và thủ tục thử nghiệm.

“Giá trị của sandbox nằm ở khả năng dung hòa giữa tốc độ đổi mới và yêu cầu quản lý: công nghệ được phép đi vào thực tế trong một phạm vi, thời hạn và cơ chế giám sát xác định, từ đó tạo dữ liệu để hoàn thiện chính sách. Kết quả từ Đà Nẵng sẽ có ý nghĩa vượt ra ngoài ngành du lịch của thành phố. Đó có thể là một mô hình tham khảo cho cả nước trong phát triển công nghệ tài chính, kinh tế số và hoàn thiện thể chế” - ông Huy nói.

Sandbox tài sản mã hóa tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng
Các đại biểu thảo luận tại sự kiện. Ảnh: BTC

Đồng quan điểm, ông Hồ Quang Bửu - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, xác định sandbox không phải một chương trình độc lập mà là một phần trong định hướng lớn hơn về đổi mới sáng tạo, kinh tế số và thu hút doanh nghiệp công nghệ. Vấn đề không nằm ở số lượng sandbox được cấp phép, mà ở khả năng đưa các giải pháp mới vào thị trường, kết nối với doanh nghiệp và tạo ra giá trị kinh tế.

“Cơ hội của Đà Nẵng không nằm ở việc có nhiều sandbox hơn các địa phương khác, mà ở khả năng tiên phong đưa các giải pháp mới vào thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao trải nghiệm du khách, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp địa phương và tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố” - ông Bửu nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết, Sở đã từng bước đưa cơ chế này thành một quy trình vận hành thực tế, khép kín: từ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giám sát quá trình thử nghiệm, đánh giá kết quả đến tổng hợp dữ liệu làm căn cứ tham mưu UBND thành phố quyết định việc mở rộng, điều chỉnh hoặc dừng mô hình.

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ; riêng khách quốc tế đạt 7,73 triệu lượt, tăng 28,7%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 53.000 tỷ đồng, đặt ra yêu cầu về những phương thức giao dịch tối ưu hơn.

Ở quy mô toàn cầu, giao dịch bằng tiền mã hóa trong ngành du lịch đạt khoảng 4,8 tỷ USD năm 2025 và có thể tăng lên 18,3 tỷ USD vào năm 2034. Bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Tether, cho biết một số nền tảng du lịch đã ghi nhận nhóm khách sử dụng tài sản số có nhu cầu và mức chi tiêu đáng kể đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thành công từ Thái Lan, Thuỵ Sĩ,... Đà Nẵng có thể nghiên cứu các mô hình phù hợp như gói du lịch kết nối với sandbox chuyển đổi tài sản số sang VNĐ, thẻ du lịch tích hợp chương trình khách hàng thân thiết, kết nối với ví và nền tảng quốc tế hoặc thử nghiệm quyết toán xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp du lịch./.

Mai Tấn
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sandbox tài sản mã hóa hệ sinh thái tài chính số du lịch ứng dụng Basal Pay du lịch số Đà Nẵng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

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