Thị trường

Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt chịu sức ép giảm

06:20 | 16/10/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (16/10) đồng loạt chịu sức ép giảm tại các kỳ hạn chủ chốt. Sàn SHFE giảm 2,85%; sàn SGX mất tới 3,11%, trong khi giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM cũng đi xuống. Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tiếp tục ổn định.
aa
Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt chịu sức ép giảm
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt chịu sức ép giảm tại các kỳ hạn chủ chốt. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 448 Yên/kg, giảm 1,07%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 448,70 Yên/kg, giảm 1,09%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang mức 97.81 Baht/kg.

Giá cao su STR20 của Thái Lan ở mức 93,15 Baht/kg; giá mủ latex cô đặc 60% (giao rời) ở mức 65,3 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.890 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,85%. Hợp đồng giao tháng 1 ở mức 19,640 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,84%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE giảm 300 Nhân dân tệ, tương đương 1,85%, xuống 15.905 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 252,00 Cent/kg, giảm 2,89%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 248,90 Cent/kg, giảm 3,11%.

Tại Malaysia, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 giảm 13,5 sen xuống 1.050 sen/kg, trong khi giá mủ latex (giao rời) đi ngang ở mức 781 sen/kg.

Đà giảm trên cả 3 sàn TOCOM, SHFE và SGX cho thấy xu hướng đi xuống đang chiếm ưu thế trên thị trường. Sàn SHFE giảm đều ở các kỳ hạn; sàn SGX giảm từ 2,89% đến 3,11%; sàn TOCOM giảm 1,07 - 1,09%. Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục chịu tác động từ triển vọng nguồn cung theo mùa tại Đông Nam Á, nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc và biến động giá dầu thế giới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 15/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 14/10: Giá cao su tại Malaysia chạm đỉnh 14 năm

Ngày 14/10: Giá cao su tại Malaysia chạm đỉnh 14 năm

Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

Ngày 13/10: Giá cao su trên các sàn chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Các tập đoàn, tổng công ty phải giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt

Các tập đoàn, tổng công ty phải giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

Lộ diện 7 nhà đầu tư sắp chi "đậm" gom hơn 32% vốn PVcomBank, loạt biến động trước thềm chào bán

Thị trường nhà ở Hà Nội trước bài toán giá bán và sức mua

Thị trường nhà ở Hà Nội trước bài toán giá bán và sức mua

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Phấn đấu đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

UBCKNN và JICA hợp tác nâng cao năng lực giám sát thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Đảng bộ PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp ủy; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Đảng bộ PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp ủy; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

(TBTCO) - Ngày 12/10/2026, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thường kỳ tháng 10/2026 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy xã Nhà Bè đã tổ chức trao Quyết định chỉ định đồng chí Dương Trí Hội giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ngày 15/10: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

Ngày 15/10: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm đan xen

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (15/10) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.866.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.920.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,96% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

Chủ động nguồn cung năng lượng, góp phần kiểm soát lạm phát

(TBTCO) - Trước sức ép giá năng lượng và chi phí đầu vào, Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả, chủ động triển khai biện pháp phù hợp, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường trong những tháng cuối năm 2026.
Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (15/10) đảo chiểu giảm 200 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng Tây Nguyên trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định ở mức 137.500 - 140.000 đồng/kg.
Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Ngày 15/10: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục tăng

Giá lúa gạo hôm nay (15/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng nhẹ 50 - 100 đồng/kg ở nhóm gạo nguyên liệu và phụ phẩm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam vững giá so với hôm qua.
Giá ngô giằng co quanh ngưỡng 190 USD/tấn

Giá ngô giằng co quanh ngưỡng 190 USD/tấn

(TBTCO) - Khép lại phiên giao dịch, giá ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn CBOT giảm nhẹ xuống 190,05 USD/tấn, gần như đi ngang so với phiên trước đó. Sau chuỗi giảm mạnh từ tháng 9, giá ngô đã chuyển sang trạng thái nén tích lũy và giằng co quanh ngưỡng hỗ trợ tâm lý 190 USD/tấn, khi áp lực từ nguồn cung vụ mới dồi dào được cân bằng bởi lực cầu tiêu thụ công nghiệp và hoạt động giao hàng xuất khẩu ổn định.
Giá dầu thế giới ngày 14/10 duy trì ở mức cao

Giá dầu thế giới ngày 14/10 duy trì ở mức cao

(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao, dầu Brent được niêm yết ở mức 105,7 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 94,88 USD/thùng, tăng 0,79%.
Ngày 14/10: Giá bạc tiếp đà giảm

Ngày 14/10: Giá bạc tiếp đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/10) tiếp đà suy giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 667.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 694.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,70% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới An Giang

Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới An Giang

Giá vàng hôm nay ngày 16/10: Giá vàng thế giới tăng 65 USD/ounce, vàng trong nước ít biến động

Giá vàng hôm nay ngày 16/10: Giá vàng thế giới tăng 65 USD/ounce, vàng trong nước ít biến động

Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 16/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Chủ động điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Dần lộ diện kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm chứng khoán

Ngày 16/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 16/10: Giá một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá heo hơi chững lại đà giảm

Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt chịu sức ép giảm

Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt chịu sức ép giảm

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua