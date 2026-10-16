Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt chịu sức ép giảm

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt chịu sức ép giảm tại các kỳ hạn chủ chốt. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 448 Yên/kg, giảm 1,07%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 448,70 Yên/kg, giảm 1,09%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang mức 97.81 Baht/kg.

Giá cao su STR20 của Thái Lan ở mức 93,15 Baht/kg; giá mủ latex cô đặc 60% (giao rời) ở mức 65,3 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.890 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,85%. Hợp đồng giao tháng 1 ở mức 19,640 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,84%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE giảm 300 Nhân dân tệ, tương đương 1,85%, xuống 15.905 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 252,00 Cent/kg, giảm 2,89%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 248,90 Cent/kg, giảm 3,11%.

Tại Malaysia, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 giảm 13,5 sen xuống 1.050 sen/kg, trong khi giá mủ latex (giao rời) đi ngang ở mức 781 sen/kg.

Đà giảm trên cả 3 sàn TOCOM, SHFE và SGX cho thấy xu hướng đi xuống đang chiếm ưu thế trên thị trường. Sàn SHFE giảm đều ở các kỳ hạn; sàn SGX giảm từ 2,89% đến 3,11%; sàn TOCOM giảm 1,07 - 1,09%. Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục chịu tác động từ triển vọng nguồn cung theo mùa tại Đông Nam Á, nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc và biến động giá dầu thế giới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.