Ngày 15/10: Giá heo hơi giảm về mức thấp nhất trong gần 2 năm qua

Giá heo hơi hôm nay xuất hiện mức đáy mới. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay bất ngờ quay đầu giảm sau phiên tăng tại nhiều địa phương trước đó.

Theo khảo sát, phần lớn các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên ghi nhận mức giảm mạnh nhất, cùng hạ 2.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại bốn địa phương này lùi về mức 52.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cũng giảm 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, sau đợt điều chỉnh này, mức giá 54.000 đồng/kg không còn xuất hiện tại miền Bắc.

Giá thu mua cao nhất khu vực hiện chỉ còn 53.000 đồng/kg, ghi nhận tại một số địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Phú Thọ và Thái Nguyên.

Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất miền Bắc đã lùi xuống 51.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, giảm đáng kể so với mặt bằng 52.000 - 54.000 đồng/kg của phiên trước.

Việc giá quay đầu giảm ngay sau phiên phục hồi cho thấy thị trường vẫn chưa hình thành được xu hướng tăng ổn định.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay diễn biến điều chỉnh còn rõ nét hơn khi 8 địa phương cùng ghi nhận mức giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giảm xuống còn 50.000 đồng/kg, trở thành hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên trong những phiên khảo sát gần đây, mức giá 50.000 đồng/kg xuất hiện trở lại tại thị trường heo hơi.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức thu mua 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại như Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Trị ghi nhận giá heo hơi phổ biến trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục là khu vực có biên độ chênh lệch giá lớn nhất trong ba miền.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng giảm tại nhiều địa phương. An Giang và Cần Thơ cùng giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 51.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Theo đó, Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng về mức 51.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau còn 53.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Nam hiện dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Như vậy, so với cuối tháng 9, giá heo hơi trong nước giảm khoảng 5.000 đồng/kg. So với đầu năm 2026, khi giá heo hơi tại một số địa phương từng chạm mốc 78.000 đồng/kg, mức giá 50.000 đồng/kg hiện nay giảm 28.000 đồng/kg, tương đương gần 36%./.