Chứng khoán

JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
20:31 | 13/10/2026
(TBTCO) - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử Đoàn chuyên gia lần thứ 10 trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam” từ ngày 9 -15/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
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Trong thời gian công tác, đoàn chuyên gia sẽ làm việc chặt chẽ với SSC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cùng các bên liên quan trên thị trường với các cuộc họp nhóm công tác, tham vấn kỹ thuật và hoạt động điều phối dự án.

Đợt công tác diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam, sau khi Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi (Emerging Market). Dự án của JICA đã góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực thể chế của thị trường cổ phiếu, qua đó hỗ trợ các cải cách thị trường hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

JICA tiếp tục hỗ trợ củng cố nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. Ảnh: JICA

Đoàn chuyên gia lần này sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm của Dự án, trong đó có công bố thông tin, giáo dục tài chính và tổ chức tự quản (Self-Regulatory Organization - SRO), đồng thời hỗ trợ các nỗ lực củng cố nền tảng thể chế và vận hành của thị trường cổ phiếu Việt Nam.

Tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình sẽ bao gồm các buổi làm việc tại HOSE và các cuộc thảo luận kỹ thuật với các bên liên quan. Tại Hà Nội, các chuyên gia JICA và đối tác Việt Nam sẽ tiếp tục các phiên họp nhóm công tác kỹ thuật tại SSC về công bố thông tin, giáo dục tài chính, SRO và các nội dung ưu tiên khác của Dự án.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ tổ chức các phiên trao đổi về Báo cáo của các Nhóm công tác (Task đối vớicác công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB). Các phiên làm việc này sẽ được tổ chức tại cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi trực tiếp với các thành viên thị trường.

Đợt công tác sẽ khép lại bằng cuộc họp lần thứ 5 của Ủy ban Điều phối Chung (Joint Coordinating Committee - JCC) tại SSC vào ngày 15/10. Tại đây, hai bên sẽ rà soát tiến độ triển khai dự án, thảo luận các kết quả kỹ thuật đã đạt được và thống nhất các ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.

JICA cho biết, thông qua Đoàn chuyên gia lần thứ 10 và việc tiếp tục hợp tác với SSC cùng các bên liên quan, JICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế và khuôn khổ quản lý thị trường, nâng cao tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của thị trường chứng khoán, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn của thị trường vốn Việt Nam.

Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam” được khởi động từ năm 2024 nhằm tăng cường năng lực cho SSC và các Sở giao dịch chứng khoán thông qua các hoạt động tư vấn kỹ thuật và nâng cao năng lực. Dự án tập trung vào các lĩnh vực như giám sát và thanh tra thị trường chứng khoán, giám sát các tổ chức trung gian thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động niêm yết và chào bán chứng khoán ra công chúng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, cũng như nâng cao nhận thức về bảo vệ nhà đầu tư trong các doanh nghiệp niêm yết.
Hà My
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