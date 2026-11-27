Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự và chủ trì buổi Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026). Ảnh: Nhật Bắc

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Đinh Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hồ Đức Phớc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía lãnh đạo Bộ Tài chính và các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026). Ảnh: Đức Thanh

Về phía đại biểu quốc tế có ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA); ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD); bà Roberta Casali, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Quản lý rủi ro Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện cấp cao Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam; Ủy ban Chứng khoán Lào, Campuchia, Malaysia, Philippines, Thái Lan; Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Nhật Bản; các tổ chức xếp hạng thị trường MSCI và FTSE Russell; Viện Phát triển Bền vững châu Á, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore; đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, cùng các hiệp hội ngành nghề nước ngoài tại Việt Nam.

Về phía ngành Chứng khoán có đồng chí Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); các đồng chí nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBCKNN qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban lãnh đạo UBCKNN; lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, đại diện các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thanh toán, ngân hàng giám sát, công ty kế toán, kiểm toán, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán.

Ba thập kỷ xây dựng và phát triển thị trường vốn

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN cho biết, cách đây 30 năm, ngày 28/11/1996, UBCKNN được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức được tổ chức với hai cổ phiếu niêm yết, một khởi đầu còn khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lịch sử. Đến năm 2004, UBCKNN được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ hơn với công tác điều hành chính sách tài chính quốc gia.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thanh

Từ những bước đi đầu tiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt trên 14 triệu tài khoản, thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên.

Đặc biệt, ngày 21/9/2026, Việt Nam đã chính thức tham gia rổ chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán nước nhà. Theo Chủ tịch UBCKNN, đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những nỗ lực cải cách bền bỉ của Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành của thị trường.

Những thành quả đạt được trong 30 năm qua bắt nguồn từ chủ trương, tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo nhất quán của Đảng; sự hoàn thiện thể chế của Quốc hội; sự điều hành sát sao của Chính phủ và sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Bộ Tài chính qua các thời kỳ.

“Có thể khẳng định, việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là một lựa chọn chiến lược, nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước”, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBCKNN bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Bộ Tài chính đã đặt nền móng, định hướng và dành sự quan tâm lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam; đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức, đối tác quốc tế.

Đặc biệt, những đóng góp bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán, cùng sự đồng hành của các thành viên thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đã góp phần tạo nên những thành quả của thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán

Chủ tịch UBCKNN nhận định, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhu cầu về nguồn lực vốn ngày càng lớn. Bối cảnh này đặt ra những yêu cầu và trọng trách mới đối với ngành Chứng khoán trong việc phát triển thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Chặng đường phía trước đòi hỏi toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; hiện đại hóa hạ tầng; nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi; phát triển cơ sở nhà đầu tư; đa dạng hóa hàng hóa, sản phẩm trên thị trường.

Cùng với đó, ngành Chứng khoán sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường minh bạch trong công bố thông tin, chủ động hội nhập và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026). Ảnh: Đức Thanh

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường chứng khoán an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Để thực hiện trọng trách này, Chủ tịch UBCKNN bày tỏ mong muốn ngành Chứng khoán tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương; sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức quốc tế, cùng niềm tin và sự đồng hành của các thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

“Phát huy truyền thống 30 năm, toàn ngành Chứng khoán xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để kế thừa xứng đáng thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế và sự phồn vinh thịnh vượng của đất nước”, Chủ tịch UBCKNN khẳng định.

Với thông điệp “Vững tầm vóc mới”, Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, mà còn thể hiện quyết tâm đưa thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, nâng cao chất lượng và khẳng định vị thế trên thị trường tài chính quốc tế./.