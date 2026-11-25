Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi ST 24 hôm nay giảm 300 đồng/kg dao động ở mức 7.500 - 8.000/kg; lúa tươi IR 50404 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 6.700 - 6.900 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 tăng 500 đồng/kg dao động mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM 34 tăng 200 đồng/kg dao động mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch lúa Thu Đông chậm lại, giá lúa tươi biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, giá lúa tươi biến động. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá biến động nhẹ.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 11.300 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.200 - 11.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp giá đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine ở mức 585 - 589 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm ở mức 515 - 520 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm đứng ở mức 468 - 472 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm giao dịch ở mức 498 - 502 USD/tấn - cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Trong khi đó, sản phẩm cùng loại của Pakistan hiện ở mức 415 - 419 USD/tấn.

Tương tự, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ bán ở mức 399 - 403 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm dao động từ 394 - 397 USD/tấn./.