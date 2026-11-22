Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.539 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương gần 111 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các khoản phí liên quan.

Theo Kitco, vàng vừa trải qua một tuần giảm sâu trong bối cảnh thị trường ngày càng nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh cùng đồng USD đi lên đã tạo thêm sức ép lên kim loại quý, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn chưa đủ để đảo chiều xu hướng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Áp lực bán còn lan rộng từ thị trường chứng khoán, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ. Làn sóng bán tháo khiến nhà đầu tư phải thanh lý nhiều loại tài sản, kéo giá vàng xuống vùng thấp nhất trong hơn một năm qua và về sát mốc 3.500 USD/ounce.

Tâm lý bi quan cũng thể hiện rõ trong khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News. Trong 15 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 9 người, tương đương 60%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Có 4 chuyên gia, chiếm 27%, kỳ vọng giá phục hồi; 2 người còn lại, tương đương 13%, chưa xác định xu hướng rõ ràng hoặc cho rằng giá sẽ đi ngang.

Kết quả thăm dò trực tuyến của Kitco cho thấy nhà đầu tư cá nhân cũng nghiêng về kịch bản giảm, dù mức độ chênh lệch giữa các quan điểm không quá lớn. Trong tổng số 207 lượt bình chọn, 95 người, tương đương 46%, dự đoán vàng sẽ mất giá thêm. Có 74 người, chiếm 36%, kỳ vọng kim loại quý tăng trong tuần tới, trong khi 38 người còn lại, tương đương 18%, cho rằng giá sẽ tích lũy hoặc khả năng tăng và giảm đang cân bằng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 21/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng, niêm yết ở ngưỡng 128 - 133,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 128,3 - 133,5 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 128 - 133 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi về giá, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 128,3 - 133,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng, giao dịch tại 128 - 132 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC giảm 700.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về giao dịch ở ngưỡng 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 126 - 131,5 triệu đồng/lượng.