Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vừa được Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc chiều ngày 21/11.

Xây dựng phương án, tạo đồng thuận về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế

Tại Nghị quyết, Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; khắc phục hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Đức Thanh

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Quốc hội yêu cầu chủ động xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027. Việc chuẩn bị phải phù hợp với Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cùng với nhiệm vụ này, Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh mua sắm tập trung, đàm phán giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

Về an sinh xã hội, Nghị quyết đề ra yêu cầu chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”; phát triển mạng lưới và các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật dựa vào cộng đồng, phát huy vai trò của các nhóm đối tượng này.

Quốc hội yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với hạ tầng giao thông, công trình công cộng, dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, phục hồi chức năng và dịch vụ số. Đồng thời, chú trọng công tác gia đình, trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới thực chất; thu hẹp khoảng cách giới trong lao động, việc làm, thu nhập và bảo hiểm xã hội.

Đối với lao động trên nền tảng số và khu vực phi chính thức, Quốc hội yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội. Việc xây dựng, kết nối, chia sẻ hạ tầng dữ liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được đẩy mạnh để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Kéo dài cơ chế tháo gỡ vướng mắc

Nghị quyết ghi nhận tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Quốc hội thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua các dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm, Luật Bưu chính, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sang Kỳ họp thứ 3.

Phiên bế mạc Kỳ họp diễn ra chiều 21/11. Ảnh: Đức Thanh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hữu quan được yêu cầu tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm các luật, nghị quyết có hiệu lực.

Đồng thời, Quốc hội cho phép kéo dài thời gian áp dụng các nghị định, nghị quyết quy phạm pháp luật đã được Chính phủ ban hành theo thẩm quyền của cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật và sắp xếp tổ chức bộ máy. Các văn bản này được tiếp tục áp dụng từ thời điểm hết hiệu lực cho đến khi văn bản có quy định khác về nội dung liên quan được ban hành, có hiệu lực, tối đa đến hết ngày 31/12/2027.

Chính phủ phải rà soát, xác định danh mục văn bản và các điều, khoản, điểm cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bảo đảm văn bản liên quan có hiệu lực chậm nhất ngày 1/1/2028

Khi sắp xếp tổ chức bộ máy, giấy tờ đã được cấp, ban hành trước đó mà chưa hết hiệu lực hoặc thời hạn sử dụng tiếp tục được áp dụng theo quy định. Không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ còn thời hạn sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tại Nghị quyết, Quốc hội cũng đồng ý thực hiện thu thập thông tin của người nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam, trừ người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể để thực hiện; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên./.