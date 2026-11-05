Thời sự

Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, xem xét đầu tư 3 dự án cao tốc mới

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
10:00 | 05/11/2026
(TBTCO) - Sáng 5/11, Quốc hội thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ hai. Theo đó, bổ sung vào chương trình nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc và một số vấn đề khác.
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Theo Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình Kỳ họp được đề xuất bổ sung 6 nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, gồm: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, xem xét đầu tư 3 dự án cao tốc mới
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tại Quốc hội.

Hai nội dung còn lại được xem xét và quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp, gồm: Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cùng với việc bổ sung các nội dung trên, Quốc hội điều chỉnh tên gọi, phạm vi và hình thức quyết nghị đối với nội dung liên quan đến thuế. Theo đó, chuyển nội dung xem xét, thông qua “Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu” thành xem xét, quyết định “Phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế”. Nội dung này được quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp.

Để sử dụng hiệu quả thời gian, đối với phương án xử lý thuế nêu trên và 2 nội dung bổ sung được quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp, chương trình chỉ bố trí thảo luận tại hội trường, không bố trí trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tổ. Cơ quan trình, cơ quan thẩm tra gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến.

Đối với một số nội dung khác Chính phủ đề xuất đưa vào Nghị quyết Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội đồng ý chủ trương bổ sung nếu hồ sơ, tài liệu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.

Các đề xuất gồm: điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện giải pháp về thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 19/2026/QH16; quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Riêng nội dung điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ, chương trình bố trí việc trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ, hội trường theo trình tự quy định. Đối với các nội dung còn lại, trước mắt không bố trí trình bày, thảo luận; các cơ quan gửi tài liệu để đại biểu nghiên cứu, góp ý khi xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết Kỳ họp. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội bố trí thời gian phù hợp để thảo luận.

Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, xem xét đầu tư 3 dự án cao tốc mới
Kết quả biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp.

Về lịch làm việc, thời gian thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) được chuyển từ sáng 7/11 lên sáng 6/11; dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) chuyển từ sáng 11/11 sang sáng 13/11. Nội dung thảo luận tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 được chuyển từ sáng 6/11 lên chiều 5/11.

Quốc hội nghe và thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc vào sáng 7/11, thảo luận tại hội trường vào chiều 10/11. Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch được bố trí nghe và thảo luận tại tổ vào sáng 7/11, thảo luận tại hội trường vào sáng 11/11.

Hai nội dung về phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện và xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được bố trí xem xét vào sáng 13/11.

Thời gian biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí và Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch được chuyển từ chiều 21/11 lên sáng cùng ngày.

Thời gian bế mạc Kỳ họp vẫn được dự kiến vào ngày 21/11/2026.

Hoàng Yến
Từ khóa:
kỳ họp thứ 2 dự án cao tốc điều chỉnh địa giới

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