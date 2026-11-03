Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

(TBTCO) - Thảo luận tại hội trường sáng 29/10 về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm là việc khơi thông nguồn lực từ đất đai để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phải đi cùng với ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi.