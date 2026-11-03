Thời sự

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Đức Thanh

Đức Thanh

11:32 | 03/11/2026
(TBTCO) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5/11/2026.
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Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Sáng ngày 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào và phu nhân tại lễ đón.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Hai nhà lãnh đạo cùng nghe giới thiệu triển lãm ảnh về quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia qua từng bức ảnh.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thực hiện nghi lễ bắt tay trước khi bước vào phòng hội đàm.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Hai nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao hai nước tại cuộc hội đàm.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chào mừng đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Lào sang thăm chính thức Việt Nam.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội đàm.
Đức Thanh
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