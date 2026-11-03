Đầu tư

Việt Nam thu hút 54,85 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
11:28 | 03/11/2026
(TBTCO) - Trong 10 tháng năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn FDI thực hiện cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025.
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Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính từ đầu năm đến ngày 31/10/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, đạt 54,85 tỷ USD. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 30,73 tỷ USD với 3.478 dự án được cấp phép, tăng 4,7% về số dự án và gấp 2,2 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn cấp mới với 14,61 tỷ USD, chiếm 47,5%; tiếp đến là vận tải kho bãi đạt 5,15 tỷ USD, chiếm 16,7%.

Trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư có vốn đăng ký cấp mới lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31% tổng vốn cấp mới. Tiếp theo là Hàn Quốc với 5,81 tỷ USD, chiếm 18,9%; Luxembourg đạt 4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%; Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 3,57 tỷ USD, chiếm 11,6%; Trung Quốc đạt 2,77 tỷ USD, chiếm 9%.

Bên cạnh các dự án cấp mới, trong 10 tháng có 1.079 lượt dự án đã được cấp phép từ những năm trước đăng ký điều chỉnh vốn tăng thêm 16,13 tỷ USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt 46,86 tỷ USD. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 24,19 tỷ USD, chiếm 51,6%; kinh doanh bất động sản đạt 7,08 tỷ USD, chiếm 15,1%.

Việt Nam thu hút 54,85 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài
Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 10 tháng giai đoạn 2022 - 2026 (đơn vị: tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận 2.616 lượt với tổng giá trị 7,99 tỷ USD, tăng 49,6%. Trong đó, 828 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, với giá trị 3,28 tỷ USD; 1.788 lượt mua lại cổ phần trong nước không làm tăng vốn điều lệ, với giá trị 4,71 tỷ USD.

Về vốn FDI thực hiện, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19,96 tỷ USD, tương đương 82,9% tổng vốn thực hiện. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 785,2 triệu USD, chiếm 3,3%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng đáng kể. Trong 10 tháng, có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 1,87 tỷ USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ; 34 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 1,54 tỷ USD, gấp 4,3 lần.

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, bao gồm cấp mới và điều chỉnh, đạt 3,41 tỷ USD, gấp 3,1 lần cùng kỳ năm trước. Lào là điểm đến nhận vốn đầu tư lớn nhất với 670,9 triệu USD, chiếm 19,7%; tiếp đến là Cộng hòa Dominica đạt 560 triệu USD, chiếm 16,4%; Campuchia đạt 487 triệu USD, chiếm 14,3%./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
vốn fdi đạt kỷ lục

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