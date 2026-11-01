Đầu tư

Đón dòng vốn FDI dài hạn: Không chỉ cần sức hút

Mai Lâm

Mai Lâm

06:20 | 01/11/2026
(TBTCO) - Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế và dòng vốn đầu tư gia tăng cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam vẫn được duy trì. Tuy nhiên, để thu hút các dự án chất lượng cao, Việt Nam cần tiếp tục tháo gỡ rào cản thủ tục, bảo đảm tính minh bạch và khả năng dự đoán của chính sách.
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Nền tảng tăng trưởng nâng đỡ niềm tin đầu tư

Với mức tăng trưởng GDP đạt 9,01% trong 9 tháng năm 2026, cùng lợi thế về môi trường đầu tư, nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và khả năng kết nối với các thị trường toàn cầu, Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút dòng vốn quốc tế, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), ông Bruno Jaspaert: “Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Với mức tăng trưởng GDP đạt 9,95% so với cùng kỳ trong quý III và 9,01% trong 9 tháng năm 2026, đất nước đang tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay cả khi cả thế giới còn nhiều bất ổn”.

Đón dòng vốn FDI dài hạn: Không chỉ cần sức hút
Lắp ráp xe ô tô tại nhà máy Ford Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh

Ông cho biết, niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu vào tương lai của Việt Nam vẫn rất vững chắc. Theo Báo cáo Chỉ số Môi trường kinh doanh quý III/2026 được EuroCham công bố gần đây, cứ 10 lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam được hỏi thì có 9 người sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư; 63% có kế hoạch hoạt động trong hơn 5 năm tới và 23% có tầm nhìn dài hạn lên tới hơn 20 năm.

Sức hấp dẫn của Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa các thế mạnh thực tiễn và tiềm năng dài hạn. Nguồn nhân lực, lợi thế cạnh tranh về chi phí cùng sự ổn định về chính trị và kinh tế vĩ mô vẫn là những lợi thế cạnh tranh hàng đầu; bên cạnh đó là thị trường nội địa, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp và vị trí chiến lược trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển. Tính bền vững cũng đang nổi lên như một yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư: gần 1/5 số người được hỏi ghi nhận cam kết của Chính phủ về tăng trưởng bền vững và yếu tố này đặc biệt được các doanh nghiệp lớn chú trọng.

Khi các doanh nghiệp xem xét lại chuỗi cung ứng để ứng phó với những căng thẳng toàn cầu và sự thay đổi trong quan hệ thương mại, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế không chỉ là một cơ sở sản xuất có tính cạnh tranh, mà còn là trung tâm chiến lược kết nối tăng trưởng khu vực với thị trường toàn cầu. Việc vốn FDI đăng ký tăng lên mức 50,36 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, cùng với 21,07 tỷ USD vốn đầu tư thực hiện – mức cao nhất trong vòng 5 năm qua – càng củng cố thêm bức tranh về sự quan tâm bền bỉ của các nhà đầu tư.

Chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam hồi trung tuần tháng này, ông John Goyer - Phó Chủ tịch phụ trách Đông Nam Á và châu Đại Dương của Phòng Thương mại Hoa Kỳ nhận định: “Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và giữ vai trò then chốt trong giai đoạn hợp tác tiếp theo của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á”.

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp FDI, ông Hoàng Thùy Dương - Partner, Trưởng Khối tư vấn Thuế, KPMG Việt Nam đánh giá rất tích cực về môi trường đầu tư, tính ổn định chính sách cũng như triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Ông cho biết, giữa các biến động trong 2 năm qua, kinh tế Việt Nam đã thích nghi rất tốt, duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tốt và dòng vốn FDI tương đối “khỏe” nhờ nền tảng vĩ mô và tiềm lực có thể phát huy trong 5 năm tới. Những nền tảng này củng cố thêm niềm tin và triển vọng lạc quan cho nhà đầu tư.

Đón dòng vốn FDI dài hạn: Không chỉ cần sức hút
Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính). Đồ họa: Thanh Huyền

Biến cải cách thành lợi thế cạnh tranh

Niềm tin kinh doanh cao, nhiều doanh nghiệp FDI cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhưng để thu hút FDI chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, hoàn thiện khung khổ pháp lý và nâng cao tính minh bạch, nhất quán trong thực thi chính sách là những yêu cầu được cộng đồng doanh nghiệp nhấn mạnh.

Ông Xavier Depouilly - Tổng Giám đốc của DXL Research & Consulting cho biết, mặc dù Việt Nam đã có những cải cách hành chính lớn và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra, các doanh nghiệp vẫn phản ánh tình trạng chồng chéo về yêu cầu thủ tục, khi mà các quy trình trực tuyến thường vẫn đi kèm với các thủ tục giấy tờ. Báo cáo BCI quý III/2026 của EuroCham chỉ ra rằng, trung bình, mỗi doanh nghiệp phải đối mặt với 8 thách thức trong quá trình vận hành và phát triển. Những trở ngại cụ thể được đề cập phổ biến nhất bao gồm thủ tục hành chính và giấy tờ, các quy định thiếu rõ ràng hoặc không được áp dụng nhất quán, tình trạng thiếu hụt nhân tài...

Theo EuroCham, Việt Nam cần biến cải cách thành lợi thế cạnh tranh. Ông Bruno Jaspaert cho rằng, một khung pháp lý đơn giản, minh bạch, có hướng dẫn hiệu quả và duy trì các tiêu chuẩn chặt chẽ là điều thiết yếu cho một nền kinh tế cạnh tranh cao… Việc làm cho các thủ tục trở nên rõ ràng và dễ dự đoán hơn sẽ giúp doanh nghiệp tập trung vào thế mạnh cốt lõi của mình: tạo việc làm, phục vụ khách hàng và đầu tư cho tương lai.

Vị Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh: “Nhiều doanh nghiệp châu Âu coi Việt Nam là nơi để “cắm rễ” và phát triển lâu dài cùng các đối tác Việt Nam, đồng thời cùng nhau kiến tạo một tương lai mà nếu đứng riêng lẻ, không bên nào có thể xây dựng vững chắc được như vậy. Tuy nhiên, để bộ rễ ấy phát triển mạnh mẽ, cần phải có một môi trường thuận lợi. Chúng ta cần cho thế giới, đặc biệt là châu Âu thấy, cây cối có thể bén rễ, đâm chồi nảy nở dễ dàng như thế nào ở Việt Nam”.

Ông Mark Gillin - Chủ tịch Ban Lãnh đạo Quốc gia của Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) chia sẻ: “Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động và xây dựng quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo hiện phụ thuộc vào khâu thực thi, bao gồm các quy định có tính ổn định và dễ dự đoán, cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, khả năng tiếp cận năng lượng và nguồn nhân lực, cũng như niềm tin vào những cam kết chính sách quan trọng sẽ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn. Đây chính là vấn đề đòi hỏi Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ” .

Với vai trò là đơn vị tư vấn cho nhiều doanh nghiệp FDI, ông Hoàng Thùy Dương cho biết, do đầu tư nước ngoài là quá trình dài hạn 10 đến 30 năm gắn liền với chuỗi cung ứng toàn cầu, nên sự chắc chắn về chính sách và cơ sở hạ tầng giao thông, xuất nhập khẩu là yếu tố then chốt giúp các tập đoàn nước ngoài yên tâm mở rộng quy mô tại Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Trong báo cáo FDI tháng 9 và 9 tháng năm 2026, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài cần gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy hiệu quả lan tỏa của khu vực FDI đối với nền kinh tế.

Theo đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là cần tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh xử lý các vướng mắc của dự án đang triển khai, bảo đảm điều kiện về năng lượng, hạ tầng và nhân lực. Đồng thời, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), kinh tế số, kinh tế xanh và các dự án có khả năng tạo liên kết, lan tỏa công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Định hướng này phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Mai Lâm
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