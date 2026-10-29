Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.030- 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra).

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.361,8 - 26.926,2 VND/USD.

Sáng 29/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.644 đồng, tăng 13 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức mua vào - bán ra 25.630 - 26.040 VND/USD, tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng tăng 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức 25.665 - 26.045 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 29/10 cho thấy tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong đó đồng EUR, GBP ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi đồng USD, JPY và CNY cũng tiếp tục đi lên.

Đối với đồng EUR, tỷ giá tại Vietcombank được niêm yết ở mức 28.054,53 - 29.534,36 VND/EUR, tăng 51,92 đồng ở chiều mua vào và 54,63 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR tăng mạnh hơn, với mức tăng 73 đồng ở cả hai chiều, lên 28.241 - 29.605 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ 0,03% lên 102,15 điểm.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,75% - 4%, song quyết định này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Bà Lisa Cook và bà Beth Hammack ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh rằng các quyết định chính sách tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dữ liệu kinh tế trong thời gian tới.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện sức chống chịu tốt. Hoạt động kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh, chi tiêu trong nước ổn định, số việc làm mới tăng phù hợp với tốc độ mở rộng của lực lượng lao động, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi. Bên cạnh đó, năng suất lao động và đầu tư tiếp tục tăng trưởng tích cực, tạo điều kiện để Fed tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ kiểm soát lạm phát.

Lạm phát vẫn là mối lo ngại lớn nhất của Fed khi áp lực giá cả chưa giảm về mức mục tiêu. Chủ tịch Fed cho rằng các số liệu gần đây chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng lạm phát, đồng thời cảnh báo nguy cơ giá cả tăng ở một số nhóm hàng hóa, dịch vụ có thể lan rộng sang toàn bộ nền kinh tế.

Fed tiếp tục kiên định với mục tiêu lạm phát 2%, được đo lường bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và không có ý định nới lỏng mục tiêu này.

Nhìn chung, quyết định giữ nguyên lãi suất lần này cho thấy Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng nhưng vẫn nghiêng về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ. Đợt tăng lãi suất trong tháng 9 đã bắt đầu phát huy tác dụng, song chưa loại trừ khả năng tiếp tục nâng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt như kỳ vọng.

Chủ tịch Kevin Warsh cũng nhiều lần nhấn mạnh Fed sẽ không cam kết trước về hướng điều hành tại các cuộc họp tiếp theo mà sẽ căn cứ vào những dữ liệu kinh tế mới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá khoảng 80% khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12.

Trong bối cảnh đó, sự chú ý của giới đầu tư đang chuyển sang báo cáo GDP sơ bộ quý III của Mỹ và dữ liệu PCE sắp công bố. Đây sẽ là những thông tin quan trọng giúp thị trường đánh giá triển vọng tăng trưởng, xu hướng lạm phát và khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất vào cuối năm./.