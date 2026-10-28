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Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

06:14 | 28/10/2026
Giá lúa gạo hôm nay (28/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, giá gạo thơm 100% tấm tăng 6 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 1 USD/tấn.
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Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh
Giá gạo thơm 100% tấm hôm nay tăng 6 USD/tấn. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg, lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.600 - 6.700/ kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán khởi sắc, giá lúa vững. Tại An Giang, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa ít biến động. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân neo giá cao, giá lúa tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.950 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.950 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.750 - 9.500 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.750 - 8.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 15.500 - 16.000 đồng/kg gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 470 - 475 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 386 - 390 (tăng 6 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 519-523 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn).

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, tăng 5 USD/tấn dao động 475 - 479 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 6 USD/tấn dao động từ 399 - 343 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 1 USD/tấn dao động ở mức 385 - 389 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 327 - 331 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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