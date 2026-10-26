Thời sự

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
17:59 | 26/10/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 12/11 về các nhóm vấn đề liên quan đến đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo...
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Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc tổ chức chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, hai nhóm vấn đề được lựa chọn thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ lần lượt chịu trách nhiệm trả lời chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Đức Thanh

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội lựa chọn 2 trong 3 nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn. Kết quả lĩnh vực tài chính và lĩnh vực khoa học công nghệ được lựa chọn với số phiếu lựa chọn chiếm tỷ lệ lần lượt là 76,95% và 66,04%.

Đối với lĩnh vực tài chính, nội dung chất vấn sẽ tập trung vào công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó là những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Quốc hội sẽ chất vấn về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nội dung chất vấn còn bao gồm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội sẽ chất vấn về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Đức Thanh

Trọng tâm là trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhóm vấn đề này còn bao gồm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó là công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền sẽ báo cáo về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Hoàng Yến
Từ khóa:
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn bộ khoa học và công nghệ

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