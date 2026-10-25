Thị trường

Ngày 25/10: Giá heo hơi xuất hiện đáy mới

06:55 | 25/10/2026
Giá heo hơi hôm nay (25/10) tiếp tục giảm diện rộng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg trên cả 3 miền, xuất hiện đáy giá mới ở mốc 45.000 đồng/kg.
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Ngày 25/10: Giá heo hơi xuất hiện đáy mới
Giá heo hơi hôm nay lần đầu xuất hiện mức 45.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận thêm một phiên điều chỉnh giảm trên diện rộng, với mức giảm phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Sau các thay đổi mới nhất, giá heo hơi toàn khu vực dao động từ 46.000 - 48.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với những phiên đầu tuần.

Cụ thể, Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 46.000 đồng/kg. Đây là nhóm địa phương ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trong phiên.

Trong khi đó, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 47.000 đồng/kg. Hưng Yên hiện giữ mức 48.000 đồng/kg, cao nhất miền Bắc.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại một số địa phương, đưa mức thấp nhất khu vực xuống 45.000 đồng/kg. Cụ thể, Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng/kg, còn 45.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận trên cả nước trong sáng nay.

Thanh Hóa giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 46.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm tương ứng, về mức 49.000 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới. Mức 46.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Khánh Hòa giữ mức 47.000 đồng/kg, còn Đắk Lắk ổn định ở mức 48.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận diễn biến giảm tại hầu hết các địa phương. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, từ 51.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg.

Tại Tây Nam Bộ, Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 47.000 đồng/kg. Vĩnh Long, An Giang và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 46.000 đồng/kg. Riêng Đồng Tháp giảm mạnh nhất khu vực, mất 2.000 đồng/kg, từ 48.000 đồng/kg xuống còn 46.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước hôm nay vẫn chứng kiến sắc đỏ bao trùm trên diện rộng. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước đã lùi sâu về khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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