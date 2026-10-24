Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tiếp tục mở rộng bảo trợ trẻ mồ côi

Tại chương trình, 12 tập thể, cá nhân được trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, các đơn vị, cá nhân ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho 18 học sinh mồ côi, với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng.

Các tập thể và cá nhân tham gia bảo trợ gồm: Quỹ Bông Hồng Nhỏ; Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Thương mại Viet Cema; Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo; bà Phạm Viết Lan Anh (TP. Hồ Chí Minh); tập thể phóng viên Ban Chính trị - Xã hội của Báo Thanh Niên.

Ký thỏa thuận bảo trợ trẻ em trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ảnh: Báo Thanh niên

Bên cạnh hoạt động bảo trợ, chương trình trao học bổng cho 21 trẻ mồ côi do Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tài trợ, với tổng trị giá 150 triệu đồng, kèm ba lô và dụng cụ học tập. Báo Thanh Niên cũng dành những phần quà yêu thương trao tặng đến các em tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, 39 trẻ mồ côi đã được Phòng khám Maple Healthcare - chuyên trị liệu cột sống, bàn chân bẹt và Nha khoa Westcoast thực hiện khám răng, cột sống và bàn chân bẹt. Các em được khám hôm nay và gần 500 trẻ mồ côi trong chương trình sẽ được Phòng khám Maple Healthcare và Nha khoa Westcoast tặng Thẻ điều trị với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

Những thỏa thuận bảo trợ lâu dài được ký kết, những suất học bổng được trao đã giúp các em học sinh mồ côi và gia đình vơi đi phần nào khó khăn, cố gắng vươn lên sau biến cố quá lớn. Những hành động nhân văn ngày hôm nay một lần nữa khẳng định, dù giông bão hay biến cố có nghiệt ngã đến đâu, các em sẽ không bao giờ đơn độc trên cuộc đời này khi các em cố gắng, vững vàng trên con đường học tập.

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được Báo Thanh Niên khởi xướng năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để lại mất mát cho nhiều gia đình, nhằm hỗ trợ, bảo trợ trẻ mồ côi có cha mẹ (cha hoặc mẹ) đột ngột ra đi vì dịch bệnh cho đến năm 18 tuổi. Đến nay, chương trình đã đi qua hành trình 5 năm, kết nối với bạn đọc, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà bảo trợ và những tấm lòng nhân ái cùng chăm lo nâng đỡ việc học tập, sẻ chia khó khăn và đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành./.