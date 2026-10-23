Xã hội

Kết hợp đổi mới xanh và năng lực chống chịu số để nâng cao sức cạnh tranh

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
15:25 | 23/10/2026
(TBTCO) - Tăng trưởng trong bối cảnh hội nhập không chỉ đòi hỏi mở rộng thương mại, thu hút đầu tư mà còn cần nâng cao năng lực công nghệ, khả năng thích ứng và tạo giá trị bền vững. Kết hợp đổi mới xanh với năng lực chống chịu số là hướng đi quan trọng để củng cố sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.
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Trong hai ngày 22-23/10/2026, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại học President, Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế về Hội nhập kinh tế và khả năng chống chịu của doanh nghiệp (CIECI & ICFBE 2026) tại Hà Nội, với chủ đề “Định hình lại quá trình hội nhập và khả năng chống chịu của doanh nghiệp: trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, thương mại và quản trị doanh nghiệp gia đình”.

Kết hợp đổi mới xanh và năng lực chống chịu số để nâng cao sức cạnh tranh
PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: LV

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cho biết, theo số liệu của Cục Thống kê, GDP Việt Nam ước tăng 9,01% trong 9 tháng năm 2026, trong khi kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm xuất khẩu dầu thô, chiếm tới 80,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong cùng kỳ.

Những con số này cho thấy đà tăng trưởng tích cực, đồng thời đặt ra vấn đề về khả năng chuyển hoá thành quả hội nhập thành năng lực thực chất của doanh nghiệp trong nước, từ cải thiện công nghệ, mở rộng thị trường đến nâng cao kỹ năng người lao động để thích ứng với trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Quỹ Đại học President (Indonesia) Didiek Hartantyo cho rằng, hợp tác kinh tế và hội nhập không còn đơn thuần là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu chiến lược. Tuy nhiên, hợp tác cần vượt ra ngoài những cam kết về nguyên tắc để đi vào thực tiễn, thông qua thể chế vững mạnh hơn, liên kết sâu rộng giữa trường đại học và doanh nghiệp, cùng lực lượng lao động có khả năng thích ứng với môi trường kinh tế ngày càng phức tạp.

Kết hợp đổi mới xanh và năng lực chống chịu số để nâng cao sức cạnh tranh
Diễn giả từ các trường, Đại sứ quán, doanh nghiệp tham dự hội thảo. Ảnh: LV

Một trong những hướng đi được GS. Anuj Kumar, Giáo sư kiêm Giám đốc quốc gia toàn cầu của Rushford Business School (Thuỵ Sĩ) nhấn mạnh là kết hợp đổi mới xanh với năng lực chống chịu số nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Theo ông, đổi mới xanh không chỉ nhằm giảm tác động tiêu cực đến môi trường, mà còn có thể tạo ra giá trị kinh tế thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm chi phí và mở rộng thị trường.

Các giải pháp như sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải, phát triển chuỗi cung ứng tuần hoàn và sử dụng vật liệu bền vững có thể giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động. Sản phẩm xanh cũng tạo cơ hội tiếp cận thị trường mới, củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

Theo GS. Anuj Kumar, lợi ích lớn nhất đạt được khi năng lực xanh và năng lực số được phát triển đồng thời. Công cụ số giúp doanh nghiệp theo dõi, đo lường và tối ưu hiệu quả của các hệ thống xanh; ngược lại, đổi mới xanh định hướng đầu tư công nghệ theo mục tiêu phát triển bền vững.

Để chuyển đổi mới xanh và năng lực chống chịu số thành động lực tăng trưởng lâu dài, GS. Anuj Kumar đề xuất 5 ưu tiên: phát triển hạ tầng xanh; thu hẹp khoảng cách số; trang bị kỹ năng xanh và kỹ năng số cho người lao động, doanh nghiệp nhỏ; huy động nguồn vốn dài hạn; và củng cố quản trị, đặc biệt trong an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và đo lường kết quả.

Ở góc độ quản trị doanh nghiệp, ông Marcellin Yovogan, đến từ Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Sofia St. Kliment Ohridski (Bulgaria), nhấn mạnh mối quan hệ giữa quản trị chuỗi cung ứng, công nghệ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Theo ông, tối ưu hóa hàng tồn kho, lựa chọn nhà cung cấp chiến lược, tăng cường hợp tác với đối tác và nâng cao hiệu quả logistics giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực tốt hơn. Các công nghệ như AI, học máy và điện toán đám mây hỗ trợ dự báo nhu cầu, phân tích dữ liệu, kiểm soát chất lượng và theo dõi chuỗi cung ứng theo thời gian thực.

Ông Yovogan cho rằng, quản trị chuỗi cung ứng được thiết kế hiệu quả có thể góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trong khi các hoạt động ứng dụng AI có tiềm năng nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực./.

Hà My
Từ khóa:
năng lực chống chịu số Đổi mới xanh sức cạnh tranh doanh nghiệp quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp

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