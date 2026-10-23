Đầu tư

EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

15:20 | 23/10/2026
(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa chính thức công bố sáng kiến Give Back to Vietnam (Tri ân Việt Nam), nhằm kết nối nguồn lực và chuyên môn của doanh nghiệp châu Âu với nhu cầu thực tiễn, đồng thời phát huy tiềm năng của các cộng đồng tại Việt Nam.
aa

Ra mắt trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, ngày 22/10 (giờ Brussels), sáng kiến ​​này thể hiện quan điểm chung của nhiều doanh nghiệp châu Âu: để phát triển cùng Việt Nam cần đi đôi với đóng góp cho đời sống người dân và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới
EuroCham và Quỹ Thiện nguyện Aquitara trao biên bản hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch EuroCham - ông Bruno Jaspaert chia sẻ: “Nhờ những cơ hội mà Việt Nam mang lại, nhiều thành viên của chúng tôi đã chọn đất nước này làm điểm đến đầu tư và phát triển. Theo thời gian, không ít người đã coi Việt Nam như chính quê hương mình. Các thành viên của chúng tôi không chỉ nỗ lực xây dựng doanh nghiệp thành công, mà còn ý thức rõ rằng, với tư cách là những người nước ngoài, chúng tôi có trách nhiệm tri ân đất nước đã chào đón mình”.

Cam kết này được thể hiện rõ qua kế hoạch kinh doanh dài hạn của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) mới nhất của EuroCham, 23% doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động tại Việt Nam với tầm nhìn trên 20 năm. Đằng sau những chiến lược đầu tư dài hàng thập kỷ là mối quan hệ gắn bó với người lao động, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng địa phương. Sự thịnh vượng của Việt Nam, cùng việc bảo đảm thành quả phát triển được lan tỏa rộng rãi, vì thế cũng gắn liền với lợi ích lâu dài của doanh nghiệp châu Âu.

Nằm trong chiến lược dài hạn IMPACT 2030 của EuroCham, Give back to Vietnam (Tri ân Việt Nam) sẽ phát huy chuyên môn và mạng lưới đối tác châu Âu, kết hợp với sự am hiểu địa phương, thế mạnh và nguyện vọng của người dân. Các dự án trong sáng kiến này sẽ được xây dựng theo nhu cầu ưu tiên của từng cộng đồng, từ hỗ trợ thiết thực trước mắt, tạo sinh kế đến phát triển cộng đồng trong dài hạn.

Tại Tọa đàm cấp cao, EuroCham và Quỹ Thiện nguyện Aquitara (Aquitara Philanthropic Fund), do Quỹ Nhà Vua Baudouin (King Baudouin Foundation – KBF) quản lý, đã trao biên bản hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy. Đây là quan hệ hợp tác đầu tiên được công bố trong khuôn khổ sáng kiến.

Hai bên sẽ hỗ trợ chương trình An Vui Mart, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam mở cửa hàng ngay tại nhà, phục vụ người dân trong khu vực. Thông qua hỗ trợ thiết thực và hướng dẫn kinh doanh, các gia đình có thể trở thành chủ cửa hàng, tạo thu nhập, và đồng thời vẫn chăm sóc được cho người thân của mình.

Việc lựa chọn mô hình kinh doanh nhỏ làm điểm khởi đầu có ý nghĩa thiết thực khi EU và Việt Nam cùng có nền tảng doanh nghiệp vừa và nhỏ đông đảo. Nhóm doanh nghiệp này chiếm 99,8% tổng số doanh nghiệp tại EU và gần 98% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Mô hình cửa hàng tại nhà đưa kinh nghiệm phát triển kinh doanh vào đời sống của từng gia đình, giúp người dân kết hợp sự hỗ trợ ban đầu cùng hiểu biết về địa phương và nỗ lực của bản thân để tạo dựng sinh kế.

Bà Elisabeth Leysen, Giám đốc Quỹ Thiện nguyện Aquitara cho biết: “Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn khoảng 800.000 người được xác định là nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu những hậu quả để lại, phần lớn sinh sống ở vùng nông thôn. Trong nhiều gia đình, có người phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc người thân. An Vui Mart giúp họ có cơ hội tạo thu nhập ngay tại nhà mà vẫn có thể chu toàn việc chăm sóc. Với một cửa hàng của riêng mình, các gia đình có thể dựa vào sự hiểu biết và nỗ lực của bản thân để phát triển công việc kinh doanh. Điều đó mở ra cơ hội tự chủ hơn, có thêm lựa chọn và niềm tin vào tương lai”.

Trong thời gian tới, sáng kiến Tri ân Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu đa dạng của cộng đồng, đồng thời kêu gọi sự tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp và đối tác./.

Hà My
Từ khóa:
sáng kiến Tri ân Việt Nam chỉ số niềm tin kinh doanh EuroCham hợp tác doanh nghiệp châu Âu Việt Nam doanh nghiệp châu âu tại Việt Nam doanh nghiệp châu âu

Bài liên quan

Niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư tiếp tục duy trì ở mức cao

Niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư tiếp tục duy trì ở mức cao

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Doanh nghiệp FDI hiến kế thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Dành cho bạn

Dệt may giữ đà xuất khẩu, đối mặt sức ép chi phí

Dệt may giữ đà xuất khẩu, đối mặt sức ép chi phí

Chủ tịch Quốc hội: Rút gọn thủ tục không có nghĩa là rút gọn trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội: Rút gọn thủ tục không có nghĩa là rút gọn trách nhiệm

Cần hướng dẫn thống nhất về chính sách để doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế

Cần hướng dẫn thống nhất về chính sách để doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế

Xuất cấp trên 134 nghìn tấn gạo và hàng nghìn vật tư dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương

Xuất cấp trên 134 nghìn tấn gạo và hàng nghìn vật tư dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương

Giá đồng giảm mạnh khi tồn kho trên LME tăng

Giá đồng giảm mạnh khi tồn kho trên LME tăng

Đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang giai đoạn phát triển mới

Đọc thêm

Rộng mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU

Rộng mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU

(TBTCO) - Thương mại song phương tăng trưởng tích cực, dòng vốn đầu tư từng bước mở rộng, hợp tác Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) còn nhiều dư địa phát triển, nhất là trong thu hút đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế.
Hạn chế trúng thầu giá thấp nhưng không bảo đảm chất lượng

Hạn chế trúng thầu giá thấp nhưng không bảo đảm chất lượng

(TBTCO) - Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) hoàn thiện phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo hướng chú trọng đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, không chỉ tập trung vào đánh giá về giá, nhằm hạn chế tình trạng nhà thầu trúng thầu giá thấp nhưng không bảo đảm được chất lượng.
Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng trong nước

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng trong nước

(TBTCO) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đề xuất chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt được áp dụng có thời hạn gắn với cam kết về chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động Việt Nam, phát triển nhà cung ứng trong nước. Trường hợp không đáp ứng các cam kết có thể bị thu hồi ưu đãi.
Gia Lai tăng sức hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp

Gia Lai tăng sức hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp

(TBTCO) - Gia Lai đã thu hút 241 dự án đầu tư từ đầu năm, vượt 41,76% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, số dự án mới đạt 27/46 dự án theo chỉ tiêu được giao, đặt ra yêu cầu tăng sức hút đầu tư vào các khu vực này trong những tháng cuối năm.
Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ

Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ

(TBTCO) - Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô, ngày 19/10/2026, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND.
Kịch bản đầu tư tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu vốn 198.201 tỷ đồng

Kịch bản đầu tư tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu vốn 198.201 tỷ đồng

(TBTCO) - Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến đầu tư công 198.201 tỷ đồng, chia hai giai đoạn, ưu tiên kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải từ năm 2035.
Soài Rạp - Hiệp Phước: Cửa ngõ kết nối nguồn hàng và hậu cần logistics

Soài Rạp - Hiệp Phước: Cửa ngõ kết nối nguồn hàng và hậu cần logistics

(TBTCO) - Nếu Cái Mép - Cần Giờ là “cánh cửa hướng ra biển lớn”, thì Soài Rạp - Hiệp Phước lại có một vai trò quan trọng khác, đó là kết nối cảng biển với nguồn hàng, sản xuất, kho bãi và thị trường phía sau cảng. Đây chính là điểm tạo nên tính bổ trợ giữa hai khu vực để từng bước hình thành một hệ sinh thái cảng biển hiện đại, xanh, thông minh và có khả năng cạnh tranh ở quy mô khu vực.
Tăng sức hút với dòng vốn từ EU

Tăng sức hút với dòng vốn từ EU

(TBTCO) - Dòng vốn FDI từ EU còn rất nhiều tiềm năng, song điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm vốn mà còn là thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng trong nước, hình thành quan hệ đối tác đầu tư có chiều sâu... Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Christian-Ludwig Weber-Lortsch, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam, thành viên Ban Cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) xung quanh vấn đề này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá đất phải cân bằng, ổn định, minh bạch

Giá đất phải cân bằng, ổn định, minh bạch

Hà Nội: Bất động sản phân hóa rõ nét, chờ lực đẩy từ nguồn cung phù hợp

Hà Nội: Bất động sản phân hóa rõ nét, chờ lực đẩy từ nguồn cung phù hợp

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Hải quan khu công nghệ cao: Cưỡng chế hơn 33 tỷ đồng nợ thuế của hai doanh nghiệp thép

Hải quan khu công nghệ cao: Cưỡng chế hơn 33 tỷ đồng nợ thuế của hai doanh nghiệp thép

Ngày 24/10: Hải quan cảnh báo gián đoạn 5 giờ giao dịch e-Form D, ACDD với Singapore

Ngày 24/10: Hải quan cảnh báo gián đoạn 5 giờ giao dịch e-Form D, ACDD với Singapore

Kết hợp đổi mới xanh và năng lực chống chịu số để nâng cao sức cạnh tranh

Kết hợp đổi mới xanh và năng lực chống chịu số để nâng cao sức cạnh tranh

Giá đường trước rủi ro về nguồn cung

Giá đường trước rủi ro về nguồn cung

EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 10/2026

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều