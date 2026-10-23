EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Ra mắt trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, ngày 22/10 (giờ Brussels), sáng kiến ​​này thể hiện quan điểm chung của nhiều doanh nghiệp châu Âu: để phát triển cùng Việt Nam cần đi đôi với đóng góp cho đời sống người dân và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

EuroCham và Quỹ Thiện nguyện Aquitara trao biên bản hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch EuroCham - ông Bruno Jaspaert chia sẻ: “Nhờ những cơ hội mà Việt Nam mang lại, nhiều thành viên của chúng tôi đã chọn đất nước này làm điểm đến đầu tư và phát triển. Theo thời gian, không ít người đã coi Việt Nam như chính quê hương mình. Các thành viên của chúng tôi không chỉ nỗ lực xây dựng doanh nghiệp thành công, mà còn ý thức rõ rằng, với tư cách là những người nước ngoài, chúng tôi có trách nhiệm tri ân đất nước đã chào đón mình”.

Cam kết này được thể hiện rõ qua kế hoạch kinh doanh dài hạn của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) mới nhất của EuroCham, 23% doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động tại Việt Nam với tầm nhìn trên 20 năm. Đằng sau những chiến lược đầu tư dài hàng thập kỷ là mối quan hệ gắn bó với người lao động, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng địa phương. Sự thịnh vượng của Việt Nam, cùng việc bảo đảm thành quả phát triển được lan tỏa rộng rãi, vì thế cũng gắn liền với lợi ích lâu dài của doanh nghiệp châu Âu.

Nằm trong chiến lược dài hạn IMPACT 2030 của EuroCham, Give back to Vietnam (Tri ân Việt Nam) sẽ phát huy chuyên môn và mạng lưới đối tác châu Âu, kết hợp với sự am hiểu địa phương, thế mạnh và nguyện vọng của người dân. Các dự án trong sáng kiến này sẽ được xây dựng theo nhu cầu ưu tiên của từng cộng đồng, từ hỗ trợ thiết thực trước mắt, tạo sinh kế đến phát triển cộng đồng trong dài hạn.

Tại Tọa đàm cấp cao, EuroCham và Quỹ Thiện nguyện Aquitara (Aquitara Philanthropic Fund), do Quỹ Nhà Vua Baudouin (King Baudouin Foundation – KBF) quản lý, đã trao biên bản hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy. Đây là quan hệ hợp tác đầu tiên được công bố trong khuôn khổ sáng kiến.

Hai bên sẽ hỗ trợ chương trình An Vui Mart, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam mở cửa hàng ngay tại nhà, phục vụ người dân trong khu vực. Thông qua hỗ trợ thiết thực và hướng dẫn kinh doanh, các gia đình có thể trở thành chủ cửa hàng, tạo thu nhập, và đồng thời vẫn chăm sóc được cho người thân của mình.

Việc lựa chọn mô hình kinh doanh nhỏ làm điểm khởi đầu có ý nghĩa thiết thực khi EU và Việt Nam cùng có nền tảng doanh nghiệp vừa và nhỏ đông đảo. Nhóm doanh nghiệp này chiếm 99,8% tổng số doanh nghiệp tại EU và gần 98% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Mô hình cửa hàng tại nhà đưa kinh nghiệm phát triển kinh doanh vào đời sống của từng gia đình, giúp người dân kết hợp sự hỗ trợ ban đầu cùng hiểu biết về địa phương và nỗ lực của bản thân để tạo dựng sinh kế.

Bà Elisabeth Leysen, Giám đốc Quỹ Thiện nguyện Aquitara cho biết: “Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn khoảng 800.000 người được xác định là nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu những hậu quả để lại, phần lớn sinh sống ở vùng nông thôn. Trong nhiều gia đình, có người phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc người thân. An Vui Mart giúp họ có cơ hội tạo thu nhập ngay tại nhà mà vẫn có thể chu toàn việc chăm sóc. Với một cửa hàng của riêng mình, các gia đình có thể dựa vào sự hiểu biết và nỗ lực của bản thân để phát triển công việc kinh doanh. Điều đó mở ra cơ hội tự chủ hơn, có thêm lựa chọn và niềm tin vào tương lai”.

Trong thời gian tới, sáng kiến Tri ân Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu đa dạng của cộng đồng, đồng thời kêu gọi sự tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp và đối tác./.