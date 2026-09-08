Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về đầu tư, tài chính, thuế và hải ...

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tổ chức tọa đàm Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW để thúc đẩy, nâng tầm hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - EU trong giai đoạn phát triển mới.

Thu hút FDI không chỉ nhiều hơn, mà phải tốt hơn

Thông tin về một số nội dung chú ý của Nghị quyết số 10-NQ/TW tới cộng đồng doanh nghiệp EU, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của đầu tư nước ngoài; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Nguyễn Anh Tuấn thông tin về một số nội dung chú ý của Nghị quyết số 10-NQ/TW tại tọa đàm.

Cùng với đó là yêu cầu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó nâng cao năng lực hấp thụ và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Đồng thời, đổi mới chính sách ưu đãi đầu tư theo hướng gắn với kết quả và hiệu quả thực tế. Theo đó, các ưu đãi gắn với những đóng góp cụ thể của dự án về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, có sự liên kết hiệu quả với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và giá trị gia tăng tạo ra tại Việt Nam. Đây là cơ sở để chính sách ưu đãi thực sự trở thành công cụ khuyến khích những dự án có chất lượng, thay vì chỉ tập trung vào các yếu tố đầu vào của dự án.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Nghị quyết số 10-NQ/TW đã xác lập một tư duy mới: từ việc chủ yếu thu hút nguồn lực bên ngoài sang phát huy nguồn lực bên ngoài để nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế. Để thực hiện thành công tư duy đó, không chỉ cần một môi trường để nhà đầu tư muốn đến, mà còn phải xây dựng được điều kiện để nhà đầu tư muốn ở lại, mở rộng hoạt động, tăng cường nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực và kết nối sâu hơn với doanh nghiệp Việt Nam.

“Về phía Cục Đầu tư nước ngoài, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW theo hướng thực chất, đồng bộ và lấy hiệu quả phát triển làm thước đo. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và những ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, để những chính sách mới thực sự xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh, đồng thời bảo đảm lợi ích lâu dài của Việt Nam cũng như của các nhà đầu tư” - ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài tin tưởng rằng, Nghị quyết số 10-NQ/TW sẽ tạo ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, trong đó trọng tâm không chỉ là nhiều hơn về vốn, mà còn tốt hơn về chất lượng, sâu hơn về liên kết và lớn hơn về giá trị tạo ra cho nền kinh tế và cho người dân.

Môi trường đầu tư minh bạch là nền tảng hút vốn chất lượng cao từ EU

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định, trong 35 năm qua, EU và Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác vững mạnh và đa diện. Quan hệ hợp tác giữa hai bên đã phát triển đáng kể, từ mối quan hệ ban đầu chủ yếu tập trung vào hợp tác phát triển, đến nay đã bao trùm các lĩnh vực thương mại và đầu tư, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục, an ninh và nhiều lĩnh vực khác.

Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu tại tọa đàm.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều điểm tương đồng với thế mạnh của các doanh nghiệp châu Âu, nhất là về công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, năng suất, kỹ năng và phát triển bền vững.

Đại sứ cho rằng, mục tiêu không chỉ là thu hút thêm vốn, mà cần hướng tới những khoản đầu tư chất lượng cao, có tính chiến lược, tạo giá trị gia tăng và tăng cường liên kết với nền kinh tế trong nước. Các doanh nghiệp châu Âu có thể đóng góp công nghệ, bí quyết, kỹ năng, tiêu chuẩn cao và các mối liên kết kinh doanh dài hạn, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Nếu kết hợp được những thế mạnh bổ trợ với một môi trường đầu tư minh bạch và có thể dự đoán được tại Việt Nam, tôi tin rằng, chúng ta có thể đưa quan hệ đối tác đầu tư lên một tầm cao mới”. Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự đoán, đồng thời tăng cường tham vấn cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư dài hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, vận tải bền vững, logistics, hạ tầng số, kinh tế tuần hoàn và sản xuất tiên tiến.

Đại sứ Julien Guerrier cho biết, EU sẵn sàng phối hợp với Việt Nam thông qua đối thoại chính sách, hợp tác thương mại - đầu tư, chuyên môn, công nghệ và các nền tảng tài chính để thúc đẩy các dự án đầu tư cụ thể.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp EU, Phó Chủ tịch EuroCham Torben Minko cho biết, EuroCham đánh giá cao những cải cách gần đây của Việt Nam trong lĩnh vực thuế, hải quan và chuyển đổi số, đồng thời ghi nhận các kênh đối thoại ngày càng hiệu quả giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Phó Chủ tịch EuroCham Torben Minko phát biểu tại tọa đàm.

Đại diện EuroCham cho rằng, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW - nghị quyết đánh dấu mục tiêu mang tính định hướng cần thiết trong chiến lược thu hút FDI của Việt Nam - thành những hành động thiết thực sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, tiên tiến của châu Âu. Các doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng đóng góp công nghệ, quản trị, tiêu chuẩn ESG, nâng cấp nhà cung cấp Việt Nam và kết nối sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, để biến sự lạc quan hiện nay thành các dự án đầu tư quy mô lớn, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện tính dự đoán được của chính sách, sự chắc chắn về pháp lý, tính nhất quán trong thực thi và tốc độ xử lý thủ tục hành chính; đồng thời, bảo đảm nguồn năng lượng sạch và hạ tầng đáp ứng nhu cầu của các dự án công nghệ cao.

Ông Torben Minko cho biết, EuroCham sẵn sàng phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan chuyên môn thông qua các cuộc đối thoại kỹ thuật, nhằm nhận diện và tháo gỡ những vướng mắc cụ thể về thuế, hải quan, y tế, logistics, giao thông, tài chính xanh và các lĩnh vực khác.

“Bằng cách chuyển hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW thành những thuận lợi về hành chính hữu hình trên thực tế, Việt Nam sẽ đảm bảo thu hút được thế hệ tiếp theo của các khoản đầu tư vào sản xuất tiên tiến và công nghệ từ châu Âu” - ông Torben Minko nhấn mạnh./.