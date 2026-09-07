Đầu tư

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

09:56 | 07/09/2026
(TBTCO) - Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ toàn cầu cùng hệ thống khu công nghiệp và hạ tầng kết nối đang tạo thêm nền tảng để Quảng Ninh mở rộng công nghiệp chế biến, chế tạo, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.
aa
Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh Quảng Ninh hướng tới trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực phía Bắc Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Từ điểm đến đầu tư đến mắt xích trong chuỗi cung ứng

Trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, lợi thế của một địa phương không còn chỉ được đo bằng quỹ đất, ưu đãi hay quy mô vốn đăng ký. Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, môi trường chính sách và hệ sinh thái doanh nghiệp xung quanh dự án.

Quảng Ninh đang chuyển từ mục tiêu thu hút thêm dự án sang tạo nền tảng để dòng vốn hình thành năng lực sản xuất và giá trị lan tỏa. Quá trình này gắn với sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ thế mạnh khai thác tài nguyên sang công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, logistics, du lịch và các lĩnh vực kinh tế xanh.

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới
Quảng Ninh đang chuyển mạnh cơ cấu kinh tế từ khai thác tài nguyên sang công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, logistics. Ảnh T.D

Trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh thu hút 182.732 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước, với 67 dự án cấp mới và 9 dự án điều chỉnh tăng vốn. Vốn FDI thu hút trong cùng kỳ đạt 1.127,5 triệu USD. Trước đó, thống kê đến tháng 5/2026 cho thấy, địa phương có 237 dự án FDI còn hiệu lực của nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD; vốn thực hiện đạt gần 10 tỷ USD, tương đương gần 63% vốn đăng ký.

Cơ cấu FDI cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo số liệu công bố trong năm 2026, lĩnh vực này có 152 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 8,28 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn. Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh hướng tới thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Một trong những dấu ấn của quá trình này là sự hiện diện của Jinko Solar tại Khu công nghiệp Sông Khoai. Các dự án sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời quy mô lớn tạo thêm năng lực cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và mở ra khả năng thu hút doanh nghiệp cung ứng, dịch vụ kỹ thuật cùng tham gia chuỗi sản xuất.

Cùng với đó, các dự án của Foxconn tại Quảng Ninh góp phần mở rộng lĩnh vực điện tử và thiết bị công nghệ. Sự hiện diện của các nhà sản xuất quy mô toàn cầu không chỉ bổ sung vốn và công suất, mà còn đặt ra yêu cầu phát triển mạng lưới cung ứng, nguồn nhân lực kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ tương ứng.

Điểm quan trọng trong giai đoạn tiếp theo vì vậy là khả năng tăng liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước. Khi doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào cung ứng nguyên liệu, linh kiện, logistics và các dịch vụ kỹ thuật, giá trị của một dự án đầu tư có thể được mở rộng ra ngoài phạm vi nhà máy.

Hạ tầng tạo dư địa cho hệ sinh thái công nghiệp

Để hình thành các chuỗi giá trị mới, năng lực đáp ứng của hệ sinh thái xung quanh dự án có vai trò quyết định. Quảng Ninh có lợi thế kết nối đa phương thức với đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không. Tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài 176 km kết nối các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế với sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế, tạo điều kiện tăng khả năng kết nối hàng hóa và chuỗi cung ứng.

Không gian công nghiệp cũng tiếp tục được mở rộng. Theo quy hoạch được phê duyệt, Quảng Ninh có 27 khu công nghiệp. Trong đó, 11 khu đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập, với tổng diện tích khoảng 6.299 ha; 8 khu đã đi vào hoạt động và 3 khu đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trên phần diện tích đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 62%, cho thấy địa phương vẫn còn dư địa tiếp nhận các dự án mới.

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới
Theo quy hoạch được phê duyệt, Quảng Ninh có 27 khu công nghiệp. Ảnh Y.L

Cùng với phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Quảng Ninh đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật. Đây là những điều kiện trực tiếp quyết định tốc độ triển khai dự án sau khi được chấp thuận đầu tư, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng hình thành các cụm liên kết sản xuất.

Bài toán của giai đoạn mới vì vậy không chỉ là gia tăng quy mô vốn đăng ký, mà còn là chuyển nguồn vốn thành năng lực sản xuất thực tế và tạo liên kết bền vững trong nền kinh tế địa phương. Điều này đòi hỏi tiếp tục nâng chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện dịch vụ logistics, rút ngắn quá trình chuẩn bị đầu tư và tăng kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Với nền tảng hạ tầng, không gian công nghiệp và sự hiện diện ngày càng rõ của các dự án công nghệ, Quảng Ninh đang có điều kiện để chuyển từ vai trò điểm đến đầu tư sang tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất. Giá trị của dòng vốn khi đó không chỉ nằm ở quy mô đăng ký, mà còn ở năng lực sản xuất, công nghệ, việc làm và mạng lưới doanh nghiệp có thể hình thành xung quanh các dự án./.

Tiến Dũng
Từ khóa:
công nghiệp chế biến chế tạo Quảng Ninh dự án công nghệ tại Quảng Ninh liên kết doanh nghiệp FDI và trong nước nguồn nhân lực kỹ thuật Quảng Ninh phát triển dịch vụ logistics Quảng Ninh quy hoạch khu công nghiệp Quảng Ninh khu công nghiệp sông khoai cao tốc xuyên tỉnh Quảng Ninh

Bài liên quan

Nguồn thu nào sẽ giúp Quảng Ninh cán đích ngân sách năm 2026?

Nguồn thu nào sẽ giúp Quảng Ninh cán đích ngân sách năm 2026?

Quảng Ninh thu hút trên 850 triệu USD vốn FDI trong 4 tháng đầu năm

Quảng Ninh thu hút trên 850 triệu USD vốn FDI trong 4 tháng đầu năm

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án Jinko Solar 2 gần 400 triệu USD

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án Jinko Solar 2 gần 400 triệu USD

Dành cho bạn

Giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm

Giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm

Mở không gian phát triển mới bên sông Hồng

Mở không gian phát triển mới bên sông Hồng

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 7/9: Giá lúa gạo sáng đầu tuần ít biến động

Hà Nội mở rộng lấy ý kiến về quy hoạch sông Hồng

Hà Nội mở rộng lấy ý kiến về quy hoạch sông Hồng

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh

Doanh nghiệp Việt Nam - Myanmar cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh

Đọc thêm

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

Hé lộ phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe

(TBTCO) - Bộ Xây dựng lấy ý kiến phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn, trong đó đề xuất nhập 22,97 km vào Dự án BOT hiện hữu.
Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

Thủ tướng: Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 6/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa "nhà đầu tư và địa điểm đầu tư" sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 342/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

(TBTCO) - Việc Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm Tier 2 về nguy cơ trung chuyển đặt ra yêu cầu cao hơn trong kiểm chứng xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng hồ sơ đủ sức chứng minh quá trình sản xuất và giá trị thực sự được tạo ra tại Việt Nam.
Gỡ ba điểm nghẽn để hút FDI công nghệ cao

Gỡ ba điểm nghẽn để hút FDI công nghệ cao

(TBTCO) - Lợi thế chi phí không còn đủ để Việt Nam hấp dẫn các dự án công nghệ cao, yếu tố quyết định ngày càng nằm ở năng lực của nền kinh tế. Điện năng, nhân lực công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là ba điểm nghẽn Việt Nam cần ưu tiên tháo gỡ. Đây là chia sẻ của TS. Đặng Thảo Quyên - Chủ nhiệm cấp cao Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học RMIT Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 8 tháng năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 8 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng 19,2%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,59%; vốn đầu tư thực hiện tăng 23,8%... là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 8 tháng năm 2026.
Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đang tiến hành mời thầu gói thầu 04-CLC-KSNCKT: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm mô hình thông tin công trình BIM) thuộc dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo để doanh nghiệp trưởng thành

Chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo để doanh nghiệp trưởng thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước

Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Ngày 7/9: Giá bạc trong nước và thế giới liên tục biến động

Thông báo về việc được phê duyệt thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Thông báo về việc được phê duyệt thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 5/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động