Bất động sản

Hà Nội mở rộng lấy ý kiến về quy hoạch sông Hồng

18:37 | 06/09/2026
(TBTCO) - Từ ngày 7/9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, cơ quan, tổ chức và chuyên gia về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Người dân trên toàn thành phố có thể tham gia góp ý trực tiếp và trực tuyến trong 20 ngày.
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Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức lấy ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Việc lấy ý kiến được thực hiện ở cả hai giai đoạn: lập quy hoạch và thẩm định quy hoạch.

Theo kế hoạch, tại giai đoạn lập quy hoạch, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức nằm trong ranh giới và khu vực chịu ảnh hưởng của đồ án.

16 phường, xã nằm trong ranh giới quy hoạch gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Bên cạnh đó, 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng gồm Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và Yên Lãng cũng được lấy ý kiến.

UBND các phường, xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ quy hoạch đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản. Thời hạn góp ý là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Hà Nội mở rộng lấy ý kiến về quy hoạch sông Hồng
Hà Nội mở rộng lấy ý kiến về quy hoạch sông Hồng. Ảnh: minh họa

Đối với cộng đồng dân cư trong ranh giới và khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, hồ sơ quy hoạch và phiếu lấy ý kiến sẽ được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND phường, xã hoặc các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Hồ sơ cũng được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương, kèm theo phiếu lấy ý kiến điện tử. Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày kể từ khi công khai nội dung lấy ý kiến.

Không chỉ người dân trong khu vực quy hoạch, người dân trên toàn địa bàn Hà Nội cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến thông qua phiếu điện tử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Thời gian lấy ý kiến cấp thành phố cũng là 20 ngày kể từ khi nội dung được đăng tải.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng dự kiến tổ chức 3 hội nghị trực tuyến vào các ngày 11, 17 và 25/9/2026 để tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời các vấn đề người dân quan tâm. Các hội nghị sẽ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND thành phố, đồng thời kết nối trực tuyến với các địa phương.

Sau khi hoàn thành giai đoạn lập quy hoạch, việc lấy ý kiến tiếp tục được thực hiện trong quá trình thẩm định. Sở Xây dựng sẽ chủ trì lấy ý kiến các bộ, ngành, sở, ngành liên quan; các tổ chức, chuyên gia và thành viên Hội đồng Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn thành phố Hà Nội.

Các cơ quan quản lý nhà nước có 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ để gửi ý kiến bằng văn bản; các tổ chức, chuyên gia có 15 ngày để đóng góp ý kiến. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Hội đồng thẩm định theo quy định.

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được kỳ vọng giúp cơ quan lập quy hoạch tiếp thu ý kiến thực tế từ người dân, nâng cao chất lượng đồ án và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đồng thời, việc công khai hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến trực tiếp và trực tuyến cũng góp phần bảo đảm quá trình lập, thẩm định quy hoạch được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, nhất là đối với một khu vực có phạm vi ảnh hưởng rộng như phân khu đô thị sông Hồng.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội quy hoạch sông Hồng lấy ý kiến người dân

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