Bất động sản

Metro mở đường, dòng tiền bất động sản tìm "tọa độ" mới

Việt Dũng

Việt Dũng

dungvv@taichinhdautu.vn
19:54 | 29/08/2026
(TBTCO) - Sự phát triển của mạng lưới metro đang mở ra những “tọa độ” mới cho dòng tiền trên thị trường địa ốc. Song, để các tuyến metro thực sự trở thành động lực phát triển đô thị và bất động sản, quỹ đất quanh nhà ga cần được quy hoạch với mật độ hợp lý, chức năng hỗn hợp, không gian công cộng đủ tốt và kết nối liền mạch với mạng lưới giao thông công cộng...
aa

Doanh nghiệp đón “sóng” metro

Sự phát triển nhanh của hạ tầng giao thông đang khiến bài toán lựa chọn vị trí bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh có thêm biến số. Nếu trước đây, khoảng cách đến trung tâm thường được đo bằng số kilomet, thì nay, với sự hình thành của các tuyến metro, thời gian di chuyển và khả năng kết nối đang trở thành một thước đo mới của giá trị bất động sản.

Thực tế tại tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên cho thấy, tác động này bắt đầu được phản ánh vào thị trường. Theo JLL, dù chưa hình thành một khu TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng) hoàn chỉnh, nhưng giá căn hộ dọc tuyến đã tăng khoảng 8%, cao gấp đôi mức bình quân toàn thị trường; một số dự án cao cấp vượt 100 triệu đồng/m2.

Metro mở đường, dòng tiền bất động sản tìm
Sự phát triển của hạ tầng và mạng lưới metro đang mở ra những “tọa độ” mới cho dòng tiền bất động sản. Ảnh: Lê Toàn.

Theo chuyên gia, khi mạng lưới metro tiếp tục được mở rộng, câu chuyện không còn dừng ở một tuyến giao thông, mà trở thành yếu tố có khả năng tái phân bổ dòng vốn bất động sản giữa các khu vực.

Một trong những ví dụ cho xu hướng này là quyết định “Nam tiến” của Nam Mê Kông với dự án Nam Mekong Grand Plaza tại khu vực trung tâm phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Dự án được khởi công trên khu đất hơn 13.000 m2, tổng mức đầu tư dự kiến gần 4.000 tỷ đồng, gồm 2 khối nhà cao 30 tầng, cung cấp khoảng 1.600 căn hộ kết hợp khu thương mại, dịch vụ.

Ông Kiều Xuân Phan - đại diện Tập đoàn Nam Mê Kông cho biết, dự án được định hình theo triết lý “bất động sản dòng chảy”, với các lớp giá trị gồm dòng chảy dưỡng lành, năng lượng, giao thương và thặng dư. Dự án được giới thiệu nằm gần khu vực quảng trường trung tâm và nhà ga metro theo quy hoạch, đồng thời hướng tới nhóm khách hàng gồm người trẻ, chuyên gia, gia đình và khách hàng có nhu cầu về nhà ở chất lượng cao.

Tương tự, Mitsubishi Corporation, Tokyu Land Corporation và Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt cũng “bắt tay” nhau để cùng phát triển dự án Monrei Saigon. Dự án nằm trên trục Nguyễn Thị Minh Khai, tại giao điểm của bộ 3 hạ tầng trọng điểm phía Nam: Vành đai 3 - Quốc lộ 13 - metro, thuộc hành lang phát triển phía Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh, khu vực đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gia tăng mạnh.

Ngoài ra, đón đầu làn sóng hạ tầng này còn có sự góp mặt của các dự án như The Emerald Boulevard, Setia Edenia, The Rivana, Canary Heights, La Pura, The Glory, Landmark Bình Dương…

Cần hệ sinh thái toàn diện

Theo phân tích của các chuyên gia, metro có thể mở đường cho dòng tiền, nhưng không tự tạo ra một thị trường bất động sản bền vững. Dòng tiền chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi hạ tầng giao thông, quy hoạch đất đai, nhà ở và các chức năng đô thị được tổ chức đồng bộ.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn quốc tế enCity cho biết, một nhà ga chỉ thực sự tạo ra giá trị khi phía sau nó là một cộng đồng đủ lớn để vận hành, gồm cư dân, việc làm, thương mại, dịch vụ, trường học, y tế, không gian công cộng và các kết nối thuận tiện.

“Khi người dân có thể sống, làm việc, mua sắm và sử dụng các dịch vụ thiết yếu ngay quanh nhà ga, lúc đó metro mới thực sự trở thành động lực phát triển đô thị và bất động sản”.

- Ông Nguyễn Đỗ Dũng - Tổng Giám đốc enCity

Điều này đặc biệt quan trọng với TP. Hồ Chí Minh. Nếu chỉ xây dựng metro nhưng giữ nguyên cách sử dụng đất hiện hữu, thành phố có thể có thêm những tuyến giao thông mới, nhưng chưa chắc hình thành được những trung tâm đô thị mới.

Ngược lại, nếu quỹ đất quanh nhà ga được quy hoạch với mật độ hợp lý, chức năng hỗn hợp, không gian công cộng đủ tốt và kết nối liền mạch với mạng lưới giao thông công cộng, mỗi nhà ga có thể trở thành một hạt nhân tăng trưởng. Khi đó, câu chuyện của bất động sản không còn là từng dự án riêng lẻ tìm cách “bám” vào metro, mà là cả một vùng đô thị được tái định hình bởi giao thông công cộng.

Cùng quan điểm, bà Dương Thuỳ Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, bất động sản quanh tuyến metro có thể tăng giá ngay cả khi hạ tầng chưa hoàn thiện. Song, mức tăng ấy không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giá trị sử dụng thực tế của khu vực đã tăng tương ứng.

Theo bà Dung, một bất động sản chỉ nằm trong khoảng cách đi bộ đến nhà ga là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là quanh nhà ga có hình thành được một trung tâm đô thị thực sự hay không, có nơi làm việc, nhà ở, thương mại, dịch vụ, trường học và tiện ích để người dân sử dụng hay không… Nếu chỉ có metro đi qua mà thiếu hệ sinh thái đô thị đi kèm, giá trị tạo ra sẽ rất hạn chế.

“Cần nhìn metro như một trục để tổ chức lại không gian đô thị, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và việc làm với mật độ phù hợp. Khi đó, nhà ga không chỉ là nơi lên xuống tàu, mà trở thành tâm điểm của cả một khu vực phát triển” - bà Dung nói và cho rằng, TP. Hồ Chí Minh cần hướng tới mô hình đa trung tâm, trong đó metro đóng vai trò kết nối các cực đô thị mới./.

Việt Dũng
Từ khóa:
dòng tiền bất động sản hạ tầng giao thông TP. Hồ Chí Minh mạng lưới Metro cbre việt nam địa ốc dòng tiền

Bài liên quan

Bảo lãnh tín dụng mở đường cho trái phiếu hạ tầng

Bảo lãnh tín dụng mở đường cho trái phiếu hạ tầng

Tìm lời giải đưa dòng vốn dài hạn vào hạ tầng

Tìm lời giải đưa dòng vốn dài hạn vào hạ tầng

Hạ tầng dẫn dòng tiền, bất động sản phía Nam phân hóa mạnh

Hạ tầng dẫn dòng tiền, bất động sản phía Nam phân hóa mạnh

Dành cho bạn

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị

Giá vàng hôm nay ngày 29/8: Vàng thế giới lao dốc, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 29/8: Vàng thế giới lao dốc, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống

Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào và hành trình về nguồn tiếp lửa truyền thống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Đọc thêm

Định hình cơ chế huy động nguồn lực cho các đại dự án đường sắt

Định hình cơ chế huy động nguồn lực cho các đại dự án đường sắt

(TBTCO) - Sẽ có bước chuyển lớn từ tư duy chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước và vốn ODA sang mô hình huy động đa nguồn lực để giải bài toán hơn 3 triệu tỷ đồng đầu tư các dự án đường sắt trọng điểm và đường sắt đô thị.
Sửa Luật Đất đai theo hướng giảm thủ tục, tăng minh bạch

Sửa Luật Đất đai theo hướng giảm thủ tục, tăng minh bạch

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng theo hướng đẩy mạnh phân cấp, đổi mới cơ chế giá đất và đơn giản hóa thủ tục. Cùng với đó, cơ quan soạn thảo đặt mục tiêu chuyển từ tư duy “bồi thường thiệt hại” sang “tái thiết cuộc sống”, tạo dư địa chính sách phù hợp hơn với thực tiễn.
Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 21- NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 21- NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2283/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 229/NQ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.
Doanh nghiệp địa ốc xoay xở bài toán dòng tiền

Doanh nghiệp địa ốc xoay xở bài toán dòng tiền

(TBTCO) - Bài toán lớn nhất của nhiều doanh nghiệp bất động sản hiện nay không còn là mở rộng quỹ đất hay triển khai dự án mới, mà là làm sao duy trì dòng tiền. Từ tái cấu trúc nợ, tăng vốn, đẩy mạnh bán hàng đến tận dụng dòng tiền ứng trước của khách hàng, mỗi doanh nghiệp đang lựa chọn một cách khác nhau để giữ vòng quay vốn vận hành.
Xây thêm nhà nhưng phải để người dân có thể mua được nhà

Xây thêm nhà nhưng phải để người dân có thể mua được nhà

(TBTCO) - Thảo luận về sửa đổi Luật Nhà ở, đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu chỉ tháo gỡ thủ tục để tăng nguồn cung mà không kiểm soát cơ cấu sản phẩm, vị trí, giá bán và giá thuê, thì mới giải quyết được bài toán “có thêm nhà”, chưa chắc giải quyết được bài toán “người dân có khả năng mua được nhà”.
Bộ Xây dựng: Giá bán căn hộ chung cư có xu hướng giảm

Bộ Xây dựng: Giá bán căn hộ chung cư có xu hướng giảm

(TBTCO) - Bộ Xây dựng cho biết, trong quý II/2026, trên địa bàn cả nước có khoảng trên 100.005 giao dịch bất động sản thành công; giá bán căn hộ chung cư tại thị trường thứ cấp trên toàn quốc có xu hướng giảm so với quý I/2026; lượng tồn kho bất động sản có xu hướng tăng nhẹ so với quý I/2026.
Dòng tiền “khó tính”, bất động sản đứng trước yêu cầu nâng chất

Dòng tiền “khó tính”, bất động sản đứng trước yêu cầu nâng chất

(TBTCO) - Thị trường bất động sản đang có nhiều lực đẩy để bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, dòng vốn và sức mua có sự chọn lọc rõ nét hơn, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về pháp lý, chất lượng tài sản, khả năng tạo dòng tiền và mức giá phù hợp với nhu cầu thực.
Khả năng tiếp cận vốn tín dụng doanh nghiệp bất động sản có sự phân hóa rõ

Khả năng tiếp cận vốn tín dụng doanh nghiệp bất động sản có sự phân hóa rõ

(TBTCO) - Bộ Xây dựng cho biết, tình hình tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong quý II/2026 tiếp tục được kiểm soát theo hướng thận trọng, có chọn lọc, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án có đầy đủ pháp lý, khả năng triển khai, hoàn thành và tạo nguồn cung thực cho thị trường. Khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp bất động sản có sự phân hóa rõ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Không chủ quan trước nguy cơ thiên tai ở phía Bắc Hà Nội

Không chủ quan trước nguy cơ thiên tai ở phía Bắc Hà Nội

Metro mở đường, dòng tiền bất động sản tìm "tọa độ" mới

Metro mở đường, dòng tiền bất động sản tìm "tọa độ" mới

VN-Index bứt phá trong tháng 8, khối ngoại giảm mạnh bán ròng

VN-Index bứt phá trong tháng 8, khối ngoại giảm mạnh bán ròng

Dấu son trong lịch sử ngành Tài chính Việt Nam

Dấu son trong lịch sử ngành Tài chính Việt Nam

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao Chính quyền Hoa Kỳ

Ngày 29/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Ngày 29/8: Giá một số loại lúa tươi và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm

Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

Ngày 29/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi nguồn cung thắt chặt

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (28/8): USD chờ thông điệp từ Fed, nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu tăng lãi suất

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 29/8: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 29/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu ổn định

Ngày 29/8: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu ổn định

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 28/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu tăng nhẹ

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá heo hơi duy trì trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 27/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 28/8: Giá heo hơi xuất hiện nhịp giảm tại miền Bắc

Ngày 28/8: Giá heo hơi xuất hiện nhịp giảm tại miền Bắc

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh

Tỷ giá USD hôm nay (27/8): USD biến động hẹp, DXY vượt 99 điểm khi chỉ số giá PCE Mỹ cao hơn dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (27/8): USD biến động hẹp, DXY vượt 99 điểm khi chỉ số giá PCE Mỹ cao hơn dự báo