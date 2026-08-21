Bất động sản

Bộ Xây dựng: Giá bán căn hộ chung cư có xu hướng giảm

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
16:00 | 21/08/2026
(TBTCO) - Bộ Xây dựng cho biết, trong quý II/2026, trên địa bàn cả nước có khoảng trên 100.005 giao dịch bất động sản thành công; giá bán căn hộ chung cư tại thị trường thứ cấp trên toàn quốc có xu hướng giảm so với quý I/2026; lượng tồn kho bất động sản có xu hướng tăng nhẹ so với quý I/2026.
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Thị trường duy trì xu hướng phục hồi

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, quý II/2026, thị trường bất động sản tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi, nguồn cung và giao dịch có chuyển biến tích cực, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn chưa đồng đều giữa các phân khúc và khu vực; nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp còn hạn chế; một số dự án vẫn chậm được tháo gỡ về pháp lý, trong khi chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận vốn vẫn là những khó khăn đối với doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng: Giá bán căn hộ chung cư có xu hướng giảm
Giá bán căn hộ chung cư quý II/2026 có xu hướng giảm. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cụ thể, thông tin về nguồn cung dự án nhà ở thương mại, dự án đất nền và dự án du lịch nghỉ dưỡng, Bộ Xây dựng cho biết, có 1.735 dự án nhà ở thương mại; dự án đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; dự án du lịch nghỉ dưỡng đang triển khai xây dựng, với quy mô khoảng 878.589 căn, lô/nền. Trong đó: nhà chung cư 394.390 căn, nhà ở riêng lẻ 325.282 căn và đất nền chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà ở 158.917 lô/nền.

Cạnh đó, đã hoàn thành xây dựng tổng số có 72 dự án nhà ở thương mại; dự án đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; dự án du lịch nghỉ dưỡng, với quy mô khoảng 17.150 căn, lô/nền, trong đó: nhà chung cư 6.231 căn, nhà ở riêng lẻ 4.723 căn và đất nền chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng nhà ở 6.196 lô/nền.

Có tổng số có 131 dự án nhà ở thương mại; dự án đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; dự án du lịch nghỉ dưỡng đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với quy mô khoảng 59.073 căn, trong đó nhà chung cư 33.832 căn, nhà ở riêng lẻ 25.241 căn.

Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, có 113 dự án được cấp phép xây dựng mới với quy mô khoảng 103.205 căn, trong đó có 69.588 căn chung cư, 33.617 căn nhà ở riêng lẻ, bằng 194,8% so với quý I/2026 và bằng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2025.

Có 1.297 dự án đang triển khai xây dựng, với quy mô khoảng 694.351 căn, trong đó: 369.069 căn chung cư, 325.282 căn nhà ở riêng lẻ.

Bộ Xây dựng: Giá bán căn hộ chung cư có xu hướng giảm

Có 131 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với quy mô khoảng 59.073 căn, trong đó: nhà chung cư 33.832 căn, nhà ở riêng lẻ 25.241 căn, bằng 123,6% so với quý I/2026 và bằng 170,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với đó, có 39 dự án đã hoàn thành xây dựng, với quy mô khoảng 10.954 căn, trong đó: nhà chung cư 6.231 căn, nhà ở riêng lẻ 4.723 căn, bằng 118,2% so với quý I/2026 và bằng hơn 400% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng tồn kho tăng nhẹ

Đánh giá về lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, Bộ Xây dựng cho biết, theo khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thị trường thì cuối quý II/2026, thanh khoản thị trường tiếp tục xu hướng giảm, tỷ lệ hấp thụ thấp, gây áp lực lên dòng tiền và tồn kho của doanh nghiệp.

Còn theo số liệu báo cáo của các địa phương, trong quý II/2026 trên địa bàn cả nước có khoảng trên 100.005 giao dịch bất động sản thành công, bằng 71,5% so với quý I/2026 và bằng 63,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó: Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 26.567 giao dịch thành công, bằng 86,1% so với quý I/2026 và bằng 77,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng giao dịch đất nền có 73.438 giao dịch thành công, bằng 67,4% so với quý I/2026 và bằng 59,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Thông tin về tình hình tồn kho bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, lượng tồn kho bất động sản có xu hướng tăng nhẹ so với quý I/2026.

Theo báo cáo về tồn kho của 25/34 địa phương, lượng tồn kho bất động sản của chủ đầu tư tại các dự án trong quý II vào khoảng 39.284 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền).

Theo đánh giá, thị trường đất nền quý II/2026 đang trong giai đoạn điều chỉnh và có xu hướng cân bằng sau chu kỳ tăng nóng. Nhu cầu đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu ở thực, tạo nền tảng cho sự phục hồi của thị trường trong các quý tiếp theo khi điều kiện tín dụng và thanh khoản được cải thiện.

Trong đó: Chung cư 12.823 căn (hơn khoảng 22,2% so với quý I/2026); nhà ở riêng lẻ 15.313 căn (hơn khoảng 46,4% so với quý I/2026); đất nền 11.148 nền (hơn khoảng 25,4% so với quý I/2026).

Về giá giao dịch, đối với căn hộ chung cư, trong quý II/2026, giá bán căn hộ chung cư tại thị trường thứ cấp trên toàn quốc có xu hướng giảm so với quý I/2026.

Trong đó, tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư bình quân khoảng 123 triệu đồng/m²; tại TP. Hồ Chí Minh, giá bán khoảng 108 triệu đồng/m²; tại Hưng Yên, giá bán bình quân khoảng 69 triệu đồng/m².

Đối với biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án, trong quý II/2026 giá giao dịch tại nhiều địa phương có xu hướng giảm so với quý I/2026, một số khu vực ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm do thanh khoản chậm.

Đối với đất nền, trong quý II/2026, thị trường đất nền dự án trên thị trường thứ cấp nhìn chung có xu hướng giảm sau giai đoạn tăng giá kéo dài, giá đất nền giảm khoảng 2 - 3% so với quý I/2026, chủ yếu trên thị trường thứ cấp. Nguyên nhân chủ yếu do thanh khoản suy giảm, chi phí vốn còn cao và nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm có nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác ổn định.

Giá rao bán đất nền bình quân trên cả nước giảm khoảng 2,5%, xuống còn khoảng 40 triệu đồng/m²; riêng tại TP. Hồ Chí Minh giảm gần 3%, còn khoảng 66 triệu đồng/m²; giá chuyển nhượng nhiều dự án giảm phổ biến từ 3 - 6% so với quý trước, đặc biệt ở các sản phẩm có giá trị lớn hoặc chịu áp lực bán ra./.

Văn Tuấn
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