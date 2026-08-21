Giảm thu hơn 6.700 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Giảm thu khoảng 6.701 tỷ đồng để tạo nguồn lực tái đầu tư

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay từ đầu năm 2026 đến nay, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, đưa các sắc thuế xăng dầu về 0%; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền sử dụng đất.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trình bày tại phiên họp. Ảnh: Đức Thanh

Kết quả khảo sát của VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, cùng số liệu quản lý thuế cho thấy ngưỡng doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế là phù hợp. Tuy nhiên, các hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ về thuế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện nay, nếu mức doanh thu dưới 3 tỷ đồng, hộ, cá nhân, doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp theo phương án đơn giản là thuế suất nhân với doanh thu. Thu nhập trên 3 tỷ đồng thì tính thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí.

Như vậy, doanh nghiệp có mức doanh thu trên 3 tỷ đồng phải có hệ thống sổ sách ghi chép đầy đủ, chi tiết, đòi hỏi kiến thức quản lý kinh tế cao hơn và mất nhiều thời gian hơn.

Đa số ý kiến mong muốn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, doanh thu nhân với thuế suất, cho mức doanh thu dưới 10 tỷ đồng thay vì mức 3 tỷ đồng như hiện nay. Việc này nhằm đơn giản hóa sổ sách hoạt động, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và người dân kinh doanh. Về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Quốc hội sửa đổi tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dữ liệu khảo sát cũng cho thấy hộ, cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn, sức chịu đựng ngày càng hẹp, khó tích lũy để tái đầu tư.

Để khuyến khích và tạo điều kiện, căn cứ vào khả năng ngân sách, Chính phủ trình Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có mức doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm.

Với chính sách này, Chính phủ dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng, năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng.

“Trước mắt đây là khoản giảm thu về ngắn hạn, nhưng về dài hạn đây là nguồn lực được giữ lại để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập và khả năng sẽ tăng thu ngân sách trong tương lai” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay.

Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết ngay tại kỳ họp này và có hiệu lực trong quý III/2026.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Kiểm soát, ngăn ngừa hành vi tách, chuyển doanh thu

Trình bày báo cáo thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết theo đề xuất của Chính phủ nhằm kịp thời hỗ trợ, góp một phần tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng kinh doanh quy mô nhỏ.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá kỹ các khó khăn, vướng mắc nêu tại tờ trình và phản ánh của cử tri, doanh nghiệp liên quan đến chi phí tuân thủ khi áp dụng các quy định mới về thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong đó có những thay đổi về cách thức nộp thuế, chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai, cùng các quy định khác về kế toán, hóa đơn. Việc nghiên cứu nhằm kịp thời có các giải pháp, chính sách mang tính thực tiễn, thực chất, giải quyết được khó khăn của các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Tán thành với đề xuất giảm thuế, cơ quan thẩm tra cũng lưu ý Chính phủ chỉ đạo có các giải pháp để bảo đảm kiểm soát hiệu quả, ngăn ngừa các hành vi chia tách, chuyển doanh thu.

Đồng thời, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp hợp lý thay cho việc hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp mất toàn bộ ưu đãi khi vượt ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng.