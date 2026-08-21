Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh vùng khó khăn
Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh
Triển khai Quyết định số 368/QĐ-BTC ngày 14/8/2026 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã ban hành quyết định giao 15 chi cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 59.742 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 31 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ I năm học 2026 - 2027.
Cụ thể, Cục DTNN giao 5 chi cục DTNN khu vực xuất cấp hơn 435 tấn gạo cho các trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (123,415 tấn), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (311,75 tấn) để hỗ trợ các học viên.
Trong đó, Chi cục DTNN khu vực I được giao xuất cấp cho Trường Hữu nghị 80 (hơn 62,1 tấn gạo); Trường Hữu nghị T78 (61 tấn gạo); Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương (hơn 70,7 tấn gạo).
|Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V xuất cấp gần 12.617 tấn gạo hỗ trợ cho 3 địa phương Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Ảnh: Đức Thanh
Chi cục DTNN khu vực XIII xuất cấp cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (30 tấn gạo); Chi cục DTNN khu vực VII xuất cấp cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (33,48 tấn gạo); Chi cục DTNN khu vực IV xuất cấp cho Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc (hơn 147,52 tấn gạo); Chi cục DTNN khu vực II xuất cấp cho Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh (30 tấn gạo).
Đáng chú ý, nhiều đơn vị được giao xuất cấp với khối lượng lớn, tới nhiều tỉnh, thành phố. Chi cục DTNN khu vực V được giao xuất cấp gần 12.617 tấn gạo, vận chuyển và bàn giao cho 3 địa phương (Sơn La, Lai Châu, Điện Biên); Chi cục DTNN khu vực IV được giao xuất cấp hơn 12.609 tấn gạo, vận chuyển và bàn giao cho 3 địa phương (Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên); Chi cục DTNN khu vực VI được giao xuất cấp hơn 6.477 tấn gạo, vận chuyển và bàn giao cho 3 địa phương (Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh); Chi cục DTNN khu vực X được giao xuất cấp hơn 5.082 tấn gạo, vận chuyển và bàn giao cho 2 địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi)…
Sớm ban hành kế hoạch phân bổ, tiếp nhận
Lãnh đạo Cục DTNN yêu cầu các chi cục DTNN khu vực khẩn trương báo cáo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND các tỉnh, thành phố sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh, học viên thuộc đối tượng được hỗ trợ ngay đầu học kỳ I năm học 2026 - 2027.
|Theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, Bộ Tài chính được giao thực hiện nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh thuộc đối tượng trên. Cục DTNN đã khẩn trương chỉ đạo các chi cục DTNN khu vực phối hợp với địa phương rà soát nhu cầu, chuẩn bị nguồn hàng, xây dựng phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm sẵn sàng triển khai chính sách.
Trong quá trình tổ chức triển khai, trường hợp số lượng gạo mà địa phương phân bổ, tiếp nhận thấp hơn so với quyết định của Cục trưởng Cục DTNN, thì cập nhật theo số tiếp nhận của địa phương. Trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận cao hơn so với quyết định của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, thì cấp theo số lượng mà Cục trưởng Cục DTNN quyết định; đồng thời, đề nghị địa phương có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (Cục DTNN) để quyết định cấp bổ sung, bảo đảm phù hợp với thời gian học kỳ I và trong năm học 2026 - 2027.
Cục trưởng Cục DTNN giao 5 chi cục DTNN khu vực (I, II, IV, VII, XIII) trực tiếp vận chuyển gạo đến các trường dự bị đại học, Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Các chi cục DTNN khu vực tổ chức vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh, thành phố trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND 31 tỉnh, thành phố.
Chi cục trưởng các chi cục DTNN khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các đơn vị kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.
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Đột phá chính sách an sinh cho học sinh vùng biên giới
Thực tiễn xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trong học kỳ II năm học 2025 - 2026 đã khẳng định hiệu quả thiết thực của các chính sách an sinh giáo dục. Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Nghị định số 339/2025/NĐ-CP và Nghị định số 188/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành đã tạo nên hệ thống chính sách đồng bộ, mở rộng phạm vi thụ hưởng, nâng mức hỗ trợ và tối giản thủ tục hành chính. Nhờ đó, nguồn lực quốc gia được phân bổ nhanh chóng, chính xác, giảm nguy cơ học sinh phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.
Trong đó, Nghị định số 339/2025/NĐ-CP đã tạo bước đột phá trong việc chăm lo đời sống học đường cho con em vùng phên dậu Tổ quốc khi quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Nghị định giúp tháo gỡ triệt để nguy cơ bỏ học giữa chừng do đường xa, thiếu ăn, tạo nền tảng vững chắc để các trường biên giới duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng dạy học bán trú.
Nghị định số 188/2026/NĐ-CP tiếp tục cụ thể hóa và nâng tầm chính sách toàn diện dành cho học sinh các trường phổ thông nội trú và trường bán trú vùng biên giới. Nghị định quy định rõ mức hỗ trợ gạo hàng tháng rất thiết thực: học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 8 kg gạo/tháng, học sinh nội trú được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng (hưởng tối đa 9 tháng/năm học). Bên cạnh đó là các mức hỗ trợ kinh phí ăn trưa, trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm và hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1.
Sự kết hợp đồng bộ giữa các chính sách hỗ trợ gạo và chi phí sinh hoạt theo các nghị định trên đã hiện thực hóa chủ trương: “Không để rào cản kinh tế làm đứt đoạn con chữ của các em”. Hạt gạo dự trữ quốc gia lúc này không chỉ đơn thuần là nguồn lương thực tiếp sức thể chất, mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, giúp các gia đình hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm gửi gắm con em đến trường.