Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh vùng khó khăn

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh

Triển khai Quyết định số 368/QĐ-BTC ngày 14/8/2026 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã ban hành quyết định giao 15 chi cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 59.742 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 31 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Cụ thể, Cục DTNN giao 5 chi cục DTNN khu vực xuất cấp hơn 435 tấn gạo cho các trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (123,415 tấn), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (311,75 tấn) để hỗ trợ các học viên.

Trong đó, Chi cục DTNN khu vực I được giao xuất cấp cho Trường Hữu nghị 80 (hơn 62,1 tấn gạo); Trường Hữu nghị T78 (61 tấn gạo); Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương (hơn 70,7 tấn gạo).

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V xuất cấp gần 12.617 tấn gạo hỗ trợ cho 3 địa phương Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Ảnh: Đức Thanh

Chi cục DTNN khu vực XIII xuất cấp cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (30 tấn gạo); Chi cục DTNN khu vực VII xuất cấp cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (33,48 tấn gạo); Chi cục DTNN khu vực IV xuất cấp cho Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc (hơn 147,52 tấn gạo); Chi cục DTNN khu vực II xuất cấp cho Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh (30 tấn gạo).

Đáng chú ý, nhiều đơn vị được giao xuất cấp với khối lượng lớn, tới nhiều tỉnh, thành phố. Chi cục DTNN khu vực V được giao xuất cấp gần 12.617 tấn gạo, vận chuyển và bàn giao cho 3 địa phương (Sơn La, Lai Châu, Điện Biên); Chi cục DTNN khu vực IV được giao xuất cấp hơn 12.609 tấn gạo, vận chuyển và bàn giao cho 3 địa phương (Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên); Chi cục DTNN khu vực VI được giao xuất cấp hơn 6.477 tấn gạo, vận chuyển và bàn giao cho 3 địa phương (Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh); Chi cục DTNN khu vực X được giao xuất cấp hơn 5.082 tấn gạo, vận chuyển và bàn giao cho 2 địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi)…

Sớm ban hành kế hoạch phân bổ, tiếp nhận

Lãnh đạo Cục DTNN yêu cầu các chi cục DTNN khu vực khẩn trương báo cáo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND các tỉnh, thành phố sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh, học viên thuộc đối tượng được hỗ trợ ngay đầu học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, Bộ Tài chính được giao thực hiện nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh thuộc đối tượng trên. Cục DTNN đã khẩn trương chỉ đạo các chi cục DTNN khu vực phối hợp với địa phương rà soát nhu cầu, chuẩn bị nguồn hàng, xây dựng phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm sẵn sàng triển khai chính sách.

Trong quá trình tổ chức triển khai, trường hợp số lượng gạo mà địa phương phân bổ, tiếp nhận thấp hơn so với quyết định của Cục trưởng Cục DTNN, thì cập nhật theo số tiếp nhận của địa phương. Trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận cao hơn so với quyết định của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, thì cấp theo số lượng mà Cục trưởng Cục DTNN quyết định; đồng thời, đề nghị địa phương có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (Cục DTNN) để quyết định cấp bổ sung, bảo đảm phù hợp với thời gian học kỳ I và trong năm học 2026 - 2027.

Cục trưởng Cục DTNN giao 5 chi cục DTNN khu vực (I, II, IV, VII, XIII) trực tiếp vận chuyển gạo đến các trường dự bị đại học, Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các chi cục DTNN khu vực tổ chức vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh, thành phố trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND 31 tỉnh, thành phố.

Chi cục trưởng các chi cục DTNN khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các đơn vị kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.