“Tân binh” ACBI được cấp phép, ngân hàng ACB thêm “mảnh ghép” bảo hiểm phi nhân thọ

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) vừa công bố thông tin về việc thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ ACB, tên tiếng Anh là ACB Nonlife Insurance Limited Company, tên viết tắt ACB Insurance (ACBI).

Theo công bố của ACB, ngày 12/8/2026, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 104/GP/KDBH cho Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ ACB. Giấy phép có hiệu lực từ ngày 12/8/2026 và ACB nhận được giấy phép vào ngày 19/8. ACBI được cấp phép hoạt động trong 99 năm kể từ ngày giấy phép có hiệu lực.

ACBI có trụ sở chính tại 743/1-745-747 Hồng Bàng, phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh, hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

ACBI có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) góp 455 tỷ đồng, tương ứng 91% vốn điều lệ; Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) góp 45 tỷ đồng, chiếm 9%.

Nguồn: Giấy phép thành lập và hoạt động của ACBI.

Theo giấy phép, lĩnh vực kinh doanh của ACBI gồm kinh doanh các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ được cấp phép gồm: bảo hiểm tài sản; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển; bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính.

Với bảo hiểm sức khỏe, công ty được kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, thân thể và bảo hiểm chi phí y tế.

Ngoài ra, ACBI được cấp phép kinh doanh sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 01 năm trở xuống.

Ngoài hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ACBI được phép kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe; đầu tư vốn từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và thực hiện các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến kinh doanh bảo hiểm.

Theo quy định tại giấy phép, trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, ACBI phải hoàn thành các công việc để chính thức hoạt động theo quy định pháp luật và thông báo kết quả cho Bộ Tài chính.

Đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 50%/năm Theo đề án thành lập, sau 5 năm hoạt động, ACBI phấn đấu đạt thị phần trên 1,5%; lợi nhuận trước thuế 365 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 50%/năm.

Chia sẻ gần đây, lãnh đạo ACB nhấn mạnh, việc thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ là một bước đi trong lộ trình chiến lược, nhằm đa dạng hóa, đẩy mạnh tăng trưởng nguồn thu ngoài lãi trên cơ sở lợi thế sẵn có về hạ tầng, công nghệ, nhân sự và đặc biệt là tệp khách hàng lớn của ngân hàng mẹ.

Theo đề án thành lập, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc ACBI dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm, đạt 2.300 tỷ đồng vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 50%.

Bên cạnh đó, hoạt động nhượng tái bảo hiểm sẽ triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro từ các hợp đồng có giá trị lớn và sản phẩm mới. Tỷ lệ nhượng tái/doanh số gốc phát sinh từ năm 2027 và dự kiến đạt 22% vào năm 2030.

Biên lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm dự kiến duy trì trên 20% trong giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu nhất quán trong chiến lược thiết kế sản phẩm, định phí phù hợp với rủi ro, và năng lực kiểm soát tổn thất hiệu quả.

Song song với chiến lược phát triển sản phẩm, ACBI sẽ đẩy mạnh việc quản trị tài chính và tối ưu hiệu quả đầu tư nhằm cải thiện lợi nhuận. Công ty sẽ tận dụng nguồn vốn hiện có để đầu tư nhằm đa dạng hóa nguồn thu, lợi nhuận hoạt động tài chính dự kiến đạt 8 tỷ đồng năm 2026 và kỳ vọng đạt 58 tỷ đồng năm 2030./.