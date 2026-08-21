Ngành Thuế: Cải cách hành chính đang đi đúng hướng và thực chất

Cải cách theo hướng thực chất

Không dừng lại ở các khảo sát đơn thuần, từ ngày 20/6/2025, Cục Thuế đã triển khai “Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế” thông qua Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn/.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, việc triển khai kế hoạch nhằm mục tiêu đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan thuế với người dân, doanh nghiệp. Từ kết quả khảo sát, đo lường, ngành Thuế xác định các điểm mạnh, hạn chế, nắm bắt kịp thời những yêu cầu, mong muốn và khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để xây dựng những giải pháp hoàn thiện chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của cơ quan thuế.

Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Tính đến 16h ngày 19/8/2026, kết quả khảo sát từ Cổng dịch vụ công đã ghi nhận 228.652 lượt người nộp thuế tại 34 tỉnh, thành phố tham gia đánh giá. Trong đó, chỉ số hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan thuế đạt 92,3%; chỉ số hài lòng chung về công tác quản lý, hỗ trợ của cơ quan thuế đạt 95,4%; chỉ số hài lòng chung về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan thuế đạt 88,9%; chỉ số hài lòng chung với công tác kiểm tra thuế của cơ quan thuế đạt 96,9%...

Kết quả trên đã vượt mục tiêu tối thiểu 90% được đề ra tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Điều này cho thấy, công tác cải cách TTHC của ngành Thuế đang đi theo đúng hướng và thực chất hơn.

Bà Nguyễn Thu Hà - Giám đốc Tài chính, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam cho rằng, công tác cải cách TTHC của ngành Thuế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Các dịch vụ thuế điện tử như: kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử…, mang lại rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho mỗi đơn vị hóa đơn phát hành so với hóa đơn giấy truyền thống. Với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không còn phải chịu chi phí in ấn phôi hóa đơn từ các nhà in, không tốn kém chi phí mực in tại văn phòng, loại bỏ hoàn toàn cước phí chuyển phát nhanh bưu điện, không phải duy trì các kho lưu trữ vật lý với các điều kiện khắt khe về phòng cháy chữa cháy, chống ẩm mốc…

Bà Hà cho biết, giải pháp phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đang được áp dụng tại Piaggio cũng đang dựa trên nguyên tắc vận dụng thiết kế trên cấu trúc mở, có khả năng tương thích và giao tiếp tốt thông qua giao thức API với hệ sinh thái phần mềm quản trị doanh nghiệp. Sự kết nối liên thông này giúp cho công tác hóa đơn trong doanh nghiệp được vận hành tinh gọn, tiết kiệm nhiều thời gian, nguồn lực, dễ dàng trong đối chiếu, tra soát, giúp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan một cách kịp thời.

Tiếp tục rà soát để cắt giảm

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, những năm qua, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách TTHC được ngành Thuế tập trung tổ chức thực hiện xuyên suốt, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Ông Lê Long cho rằng, mỗi TTHC đều gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, việc cải cách không chỉ dừng ở sửa đổi quy trình hay cắt giảm giấy tờ, mà phải thực sự tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Định hướng đặt ra là cắt giảm TTHC phải đi đôi với nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, ngành Thuế sẽ tăng cường làm việc trực tiếp tại cơ sở, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế

Theo thống kê của Cục Thuế, năm 2026, ngành Thuế đã rà soát, cắt giảm số lượng TTHC từ 137 xuống còn 116 thủ tục. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Trong thực tế, nhiều thủ tục vẫn còn phát sinh quy trình, hồ sơ, tài liệu; thời gian giải quyết và chi phí thực hiện còn lớn, đặc biệt tại Thuế cơ sở - nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người nộp thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, điều quan trọng không phải là cắt giảm bao nhiêu thủ tục trên giấy tờ, mà phải cắt giảm thực chất, giúp người dân, doanh nghiệp thực sự cảm nhận được sự thuận lợi trong quá trình thực hiện TTHC. Cùng với cải cách TTHC, ngành Thuế đang chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng quản lý theo đối tượng, nâng cao chất lượng phục vụ, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Đặc biệt, việc cải cách không chỉ nhằm giảm số lượng thủ tục, mà còn phải hướng tới đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trải nghiệm của người nộp thuế.

Từ định hướng và mục tiêu đề ra, ngành Thuế đang rà soát toàn diện các quy trình nghiệp vụ, kịp thời phát hiện những khâu còn chồng chéo, bất cập để kiến nghị sửa đổi; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm tối đa việc người dân và doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.