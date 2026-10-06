Tài chính

Dự kiến không tăng giá nhiều dịch vụ, giữ giá điện để kiểm soát CPI trong mục tiêu

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
21:01 | 06/10/2026
(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm biết, từ nay đến cuối năm dự kiến không có đề xuất tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, đồng thời cố gắng không tăng giá điện. Cùng với các giải pháp đồng bộ, Bộ Tài chính khẳng định quyết tâm kiểm soát CPI năm 2026 theo mục tiêu đề ra.
aa

CPI 9 tháng tăng 4,52%, dư địa cuối năm còn rất hẹp

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ
Dự kiến không tăng giá nhiều dịch vụ, giữ giá điện để kiểm soát CPI trong mục tiêu
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10, đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến chính sách thuế, điều hành giá và kiểm soát lạm phát, CPI, phát triển hạ tầng, quản lý đấu thầu và quản lý thuế...

Liên quan đến câu hỏi về dư địa điều hành lạm phát trong những tháng cuối năm 2026 để đạt mục tiêu đề ra, bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, sang quý III/2026, giá xăng dầu đã tăng cao trở lại và tác động lớn đến kinh tế trong nước, dẫn đến lạm phát tăng cao.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường, nhất là các hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, chủ động dự báo và xây dựng các phương án giá để đảm bảo các nguồn cung và điều hành giá cho phù hợp.

Các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, để tránh tình trạng găm hàng, đầu cơ, đẩy giá bất hợp lý.

“Đối với địa phương có mức tăng CPI cao hơn bình quân cả nước, Bộ Tài chính đề nghị tập trung phân tích, đánh giá chuyên sâu các yếu tố hình thành giá và nguyên nhân biến động của các nhóm mặt hàng có chỉ số giá tăng cao để có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế” - lãnh đạo Cục Quản lý giá nêu rõ.

Dự kiến không tăng giá nhiều dịch vụ, giữ giá điện để kiểm soát CPI trong mục tiêu
Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Để kiểm soát giá cả các mặt hàng khác, đối với mặt hàng xăng dầu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay, đến hết ngày 31/12/2026.

Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để theo dõi sát tình hình cung cầu và diễn biến giá cả để có động thái chính sách phù hợp, quyết giữ mức kiểm soát lạm phát theo Quốc hội đã giao cho Chính phủ.

“Từ nay đến cuối năm, dự kiến sẽ không có đề xuất liên quan đến việc tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, cũng như các giá dịch vụ giáo dục” - lãnh đạo Cục Quản lý giá nhấn mạnh.

Cũng theo bà Nhung, đối với một số mặt hàng do Nhà nước quyết định giá như giá dịch vụ khám chữa bệnh, hiện các chi phí vẫn chưa được tính đầy đủ vào giá. Vừa qua, Bộ Y tế đã đề nghị Chính phủ tính thêm chi phí quản lý.

Với vai trò là đơn vị phối hợp, Cục đã tham mưu và tham gia ý kiến về các phương án giá, nhằm bảo đảm mức giá không tăng quá đột biến.

Đối với mặt hàng điện, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cố gắng không tăng giá điện. Còn giá xăng dầu sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá thế giới, song chúng ta sẽ có các biện pháp bảo đảm nguồn cung, đồng thời sử dụng chính sách thuế từ phía Bộ Tài chính.

Thông tin thêm về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, mục tiêu đã rất rõ ràng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã quyết nghị điều hành giá đảm bảo mục tiêu Quốc hội cho phép trong năm 2026.

Về các giải pháp, Thứ trưởng chỉ rõ, đầu tiên phải đảm bảo nguồn cung các mặt hàng chiến lược, không thiếu xăng dầu, không thiếu điện cho nền kinh tế.

Về chính sách tài khóa, chúng ta có chính sách ưu đãi về thuế từ nay đến hết năm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát đối với việc thực thi pháp luật về giá theo quy định, từ đó tránh được những hiện tượng đầu cơ, lợi dụng tình hình để trục lợi.

Đối với mặt hàng nhà nước định giá, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt về điều chỉnh giá điện, y tế và giáo dục, nhằm hạn chế tác động cộng hưởng lên CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

“Với tất cả những giải pháp như vậy, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đảm bảo CPI của năm 2026 theo đúng chỉ tiêu mà Quốc hội cho phép” - Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đối với các chính sách liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, Chính phủ cũng tập trung chỉ đạo đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng với chính sách tài khóa, nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát./.

Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, CPI tháng 9/2026 tăng 0,62% so với tháng trước. So với tháng 12/2025, CPI tháng 9/2026 tăng 4,2%; so với cùng kỳ năm trước tăng 5,08%.

Tính chung 9 tháng, CPI tăng 4,52%, cao hơn mức tăng 3,27% của cùng kỳ năm 2025. So với tháng trước, CPI tăng liên tục trong năm tháng đầu năm, giảm trong tháng 6 và tháng 7, sau đó tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9./.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
lạm phát cpi giá xăng dầu giá điện cục quản lý giá chính sách tiền tệ chính sách tài khóa bộ tài chính

Bài liên quan

Bộ Tài chính đề nghị triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, định mức trụ sở

Bộ Tài chính đề nghị triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, định mức trụ sở

Infographics: Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Infographics: Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính thay thế 9 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Dành cho bạn

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam

An Giang: Hải quan Khánh Bình bảo đảm thông quan cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia

An Giang: Hải quan Khánh Bình bảo đảm thông quan cửa khẩu quốc tế kết nối Campuchia

Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 38.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 6/10: Chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh tháng 9: Dòng tiền gia tăng ở hợp đồng tương lai VN100-Index

Chứng khoán phái sinh tháng 9: Dòng tiền gia tăng ở hợp đồng tương lai VN100-Index

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Đọc thêm

Đẩy mạnh liên thông giữa các cơ quan, gỡ vướng giải thể doanh nghiệp

Đẩy mạnh liên thông giữa các cơ quan, gỡ vướng giải thể doanh nghiệp

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế cho thấy, cơ quan thuế đã đóng mã số thuế cho gần 180.000 doanh nghiệp, tổ chức và khôi phục mã số thuế cho hơn 4.000 trường hợp. Cục Thuế tiếp tục phối hợp các đơn vị, đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn, tăng cường liên thông giữa các cơ quan, qua đó tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể.
4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

(TBTCO) - Khoảng 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp đã được tiếp nhận, phối hợp xác minh. Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh, trường hợp đã có đơn phản ánh bị mạo danh phải được xử lý ngay, không thể để kéo dài.
Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng năm 2026, nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,01%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,52%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 30,4%… là những con số nổi bật trong 9 tháng qua.
Kinh tế Hà Nội 9 tháng tăng trưởng 8,85%, nhiều động lực mới cho mục tiêu hai con số

Kinh tế Hà Nội 9 tháng tăng trưởng 8,85%, nhiều động lực mới cho mục tiêu hai con số

(TBTCO) - GRDP của Hà Nội 9 tháng năm 2026 tăng 8,85%, trong đó quý III lần đầu đạt mức tăng trưởng hai con số 10,02%. Đầu tư, xây dựng, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và dòng vốn FDI tiếp tục tạo những động lực quan trọng cho kinh tế Thủ đô.
Kho bạc nhà nước khu vực XIV thực hiện thanh toán hơn 17.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 9 tháng

Kho bạc nhà nước khu vực XIV thực hiện thanh toán hơn 17.500 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 9 tháng

(TBTCO) - Đến hết ngày 30/9/2026, Kho bạc nhà nước (KBNN) khu vực XIV đã thực hiện kiểm soát, thanh toán 17.579,583 tỷ đồng vốn đầu tư công tại hai địa bàn Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đơn vị đang tiếp tục đôn đốc giải ngân, rà soát các khoản tạm ứng đến hạn và xử lý các khoản tạm ứng quá hạn.
Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

(TBTCO) - Đánh giá hiệu quả đầu tư công xuyên suốt từ khâu lập dự án đến vận hành, khai thác; bảo đảm ngân sách cấp xã có đủ nguồn lực; cho phép sử dụng tăng thu trong quá trình chấp hành ngân sách; hạn chế chuyển nguồn... là một số nội dung mới quan trọng của dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).
Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

(TBTCO) - Các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ, song một số công trình vẫn còn chậm so với kế hoạch, trong đó có các dự án môi trường và hạ tầng kỹ thuật.
Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 ước đạt 2.187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng chi ước đạt 1.873,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước

Đưa quan hệ Việt Nam - Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính và hạ tầng giao thông

Việt Nam - Áo thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính và hạ tầng giao thông

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

Dự kiến không tăng giá nhiều dịch vụ, giữ giá điện để kiểm soát CPI trong mục tiêu

Dự kiến không tăng giá nhiều dịch vụ, giữ giá điện để kiểm soát CPI trong mục tiêu

Chứng chỉ quỹ ETF hút mạnh dòng tiền

Chứng chỉ quỹ ETF hút mạnh dòng tiền

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu điện tử

Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu thầu điện tử

Trung ương thảo luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Trung ương thảo luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (5/10): DXY áp sát 102 điểm, tâm điểm chuyển sang biên bản họp của Fed

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Ngày 4/10: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu neo cao

Trung ương bàn về đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Trung ương bàn về đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/10: Giá vàng trong nước đi ngang quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng