4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý ngay

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tình trạng mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp là một trong những vấn đề được quan tâm tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Thông tin từ Cục Thuế cho thấy, trong quá trình triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, thông qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng, ngành Thuế đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc bị sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề hay biết.

Nhiều trường hợp chỉ phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng để thành lập tổ chức, doanh nghiệp sau khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế hoặc phát hiện mình phát sinh nghĩa vụ thuế liên quan đến một doanh nghiệp mà bản thân không biết.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý như thế nào để hỗ trợ người bị mạo danh; đồng thời, cơ chế phối hợp giữa cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế sẽ được triển khai ra sao để rút ngắn thời gian xử lý, tránh tình trạng xác minh kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể trả lời tại họp báo. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Theo Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Trịnh Thị Hương, hiện nay, công nghệ phát triển nên thông tin cá nhân rất dễ bị lộ lọt. Thời gian tới, sẽ nghiên cứu xây dựng để sửa đổi luật, trong đó có nội dung quan trọng về hạn chế tình trạng mạo danh để thành lập doanh nghiệp.

Trả lời về nội dung nêu trên, bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, vấn đề này liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp gia nhập thị trường, các thủ tục đã được đơn giản hóa theo cơ chế tự khai và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đã có trường hợp lợi dụng sự thuận lợi này để mạo danh thông tin cá nhân.

Cơ quan đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 trường hợp này. Trung tâm thông tin doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hộ kinh doanh đang phối hợp với các địa phương rà soát, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có cơ quan công an, để xác minh. Khi có kết luận về việc mạo danh, thông tin sẽ được chuyển cho cơ quan thuế và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Liên quan đến thời gian xử lý, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, nếu có trường hợp đã gửi hồ sơ quá 6 tháng nhưng chưa được giải quyết, có thể phản ánh lại.

“Đã có đơn nói rằng bị mạo danh thì phải xử lý ngay. Nếu cứ để kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của người bị mạo danh. Đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, phải cùng nhau giải quyết cho kịp thời” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh./.