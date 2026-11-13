Thuế TP. Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ làm sạch mã số thuế

Làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu

Theo Thuế TP. Hải Phòng, để đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra, đơn vị đã báo cáo, tham mưu UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong công tác triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trên địa bàn thành phố.

Trong đó, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch đảm bảo yêu cầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Cục Thuế. Công khai danh sách thành viên bộ phận giúp việc thường trực, đường dây nóng về triển khai chiến dịch…

Đồng thời, Thuế TP. Hải Phòng và các Thuế cơ sở đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền về mục tiêu, nội dung chiến dịch để lan tỏa, truyền thông rộng rãi trên website Thuế haiphong.gdt.gov.vn, fanpage Facebook, zalo kết nối với người nộp thuế, email thư điện tử người nộp thuế và các kênh hỗ trợ chính thức khác.

Đánh giá về kết quả triển khai thực thiện, ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, tại thời điểm ngày 30/9/2026, theo dữ liệu Cục Thuế kết xuất trên ứng dụng quản lý thuế đối với tổ chức, doanh nghiệp chia làm 3 danh sách.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng rà soát tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để làm sạch mã số thuế. Ảnh: CTV.

Theo đó, danh sách 1 gồm doanh nghiệp, tổ chức trạng thái 03 (người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) là 8.730 hồ sơ; danh sách 2 gồm doanh nghiệp, tổ chức trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) - lý do 03 là 540 hồ sơ; danh sách 3 gồm doanh nghiệp, tổ chức trạng thái 06 là 41.753 hồ sơ.

Đối với hộ kinh doanh, trạng thái 03 là 13.262 mã số thuế; hộ kinh doanh trạng thái 06 là 129.011 mã số thuế.

Qua triển khai Chiến dịch và các biện pháp quản lý thuế thường xuyên, đến ngày 31/10/2026, Thuế TP. Hải Phòng đã hoàn thành giải quyết: danh sách 1 đạt 91,11%; danh sách 2 đạt 64,97%; danh sách 3 đạt 32,07%.

Đối với hộ kinh doanh, trạng thái 03 hoàn thành xử lý được 10.178 hồ sơ, đạt tỷ lệ 76,57%; trạng thái 06 hoàn thành xử lý được 75,944 hồ sơ, đạt tỷ lệ 58,88%. Tổng xử lý được 86.122 hồ sơ, đạt tỷ lệ 60,53%.

Cùng với việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước 183,5 tỷ đồng, trong đó số tiền thu hồi nợ là 141,2 tỷ đồng, số tiền chậm nộp, xử phạt 42,3 tỷ đồng.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong xác minh

Để đảm bảo mục tiêu và lộ trình triển khai Chiến dịch trong thời gian tới, lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng cho hay, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến dịch đang triển khai, làm rõ nội dung cơ quan đang chủ động làm sạch dữ liệu mã số thuế, sự tham gia, phối hợp của người nộp thuế là rất cần thiết để xác định đúng tình trạng thực tế, đúng nhu cầu, đúng nghĩa vụ, khuyến khích người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý dứt điểm hồ sơ, không bỏ mặc pháp nhân, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động mà chưa hoàn thành thủ tục.

Các Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, các Thuế cơ sở chủ động hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục ngay khi tiếp nhận hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động.

Tập trung cao đẩy nhanh tiến độ triển khai, yêu cầu rà soát toàn bộ danh sách người nộp thuế trạng thái 03, 06 còn tồn; phân loại theo nhóm nghiệp vụ thống nhất; xác định rõ hồ sơ đủ điều kiện xử lý ngay, hồ sơ cần bổ sung thông tin, hồ sơ cần xác minh địa chỉ, hồ sơ cần kiểm tra tại trụ sở, hồ sơ rủi ro cao và hồ sơ cần chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, thực hiện rà soát, giao chỉ tiêu, thời hạn và trách nhiệm cụ thể cho từng Thuế cơ sở, từng bộ phận, từng công chức quản lý gắn với danh sách hồ sơ cụ thể, có theo dõi kết quả và đánh giá trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành trong xác minh, chuẩn hóa và cập nhật thông tin người nộp thuế.