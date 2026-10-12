Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hải Phòng triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người nộp thuế cài đặt eTax Mobile, nộp thuế điện tử

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
20:01 | 12/10/2026
Ngày 10/10, Thuế TP. Hải Phòng đồng loạt triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người nộp thuế cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, nộp thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn thành phố.
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Theo Thuế TP. Hải Phòng, hoạt động được triển khai tại 14/14 Thuế cơ sở, với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên Thuế thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu, Đoàn Thanh niên địa phương và các lực lượng tại cơ sở.

Thuế TP. Hải Phòng triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người nộp thuế cài đặt eTax Mobile, nộp thuế điện tử

Hình ảnh Thuế TP. Hải Phòng triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đợt cao điểm nhằm đưa công tác hỗ trợ người nộp thuế đến gần hơn với người dân, tạo thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế. Các điểm hỗ trợ được bố trí tại trụ sở UBND xã, phường, bộ phận một cửa, nhà văn hóa và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, được hướng dẫn trực tiếp ngay tại địa bàn cư trú.

Tại các điểm ra quân, công chức thuế cùng đoàn viên, thanh niên tận tình hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập ứng dụng eTax Mobile; tra cứu thông tin mã số thuế, thửa đất, số thuế phải nộp và tình trạng nộp thuế; liên kết ngân hàng để thực hiện thanh toán điện tử, lưu chứng từ sau khi hoàn thành giao dịch. Đối với những trường hợp có vướng mắc về dữ liệu, thông tin thửa đất hoặc nghĩa vụ thuế, lực lượng hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và chuyển đến bộ phận chuyên môn để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Thuế TP. Hải Phòng triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người nộp thuế cài đặt eTax Mobile, nộp thuế điện tử

Cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Ảnh: CTV.

Điểm nổi bật của đợt cao điểm là sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thuế với chính quyền địa phương và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các đoàn viên không chỉ trực tiếp hỗ trợ người dân thao tác trên ứng dụng mà còn góp phần lan tỏa kỹ năng số, khuyến khích người dân chủ động sử dụng các tiện ích điện tử trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối với người cao tuổi, người gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị công nghệ hoặc những địa bàn đông dân cư, các đơn vị có thể tổ chức hỗ trợ lưu động, đưa dịch vụ đến tận khu dân cư.

Thuế TP. Hải Phòng triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người nộp thuế cài đặt eTax Mobile, nộp thuế điện tử

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người dân. Ảnh: CTV.

Việc đồng loạt ra quân thể hiện quyết tâm của Thuế TP. Hải Phòng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Qua đó, từng bước hình thành thói quen chủ động tra cứu, kê khai và nộp thuế điện tử, góp phần xây dựng nền hành chính thuế minh bạch, thuận tiện, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai trong 8 ngày thứ Bảy, Chủ nhật thuộc 4 tuần, từ ngày 10/10 đến ngày 1/11/2026; đồng thời, các Thuế cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ thường xuyên trong các ngày làm việc đến hết ngày 31/12/2026. Thuế thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự toán thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chậm nhất ngày 2/11/2026.
Đức Việt
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