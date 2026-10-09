Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
17:21 | 09/10/2026
Ngày 9/10, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.
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Thuế TP. Hải Phòng phổ biến, giải đáp vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp FDI

Dự hội nghị có đại diện Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Duyên hải Bắc Bộ; Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam chi nhánh Hải Phòng và 135 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu đang hoạt động trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Đây là những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025 được Bộ Tài chính, Cục Thuế và Thuế TP. Hải Phòng tặng bằng khen, giấy khen.

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế
Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị thực hiện lần đầu tiên đạt mốc 100.000 tỷ đồng, hoàn thành 133,9% dự toán Trung ương giao, 120,5% chỉ tiêu phấn đấu, xếp thứ 3 toàn quốc về quy mô thu ngân sách nội địa.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, số thu NSNN trên địa bàn đạt 80.894 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán pháp lệnh và 100,9% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, số thu đạt 56.352 tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán và 125,2% so với cùng kỳ.

Những con số trên không chỉ phản ánh kết quả công tác quản lý thuế, mà còn thể hiện nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế; là kết quả của sản xuất, kinh doanh và ý thức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường trao giấy khen cho các doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025. Ảnh: CTV

Vì vậy, hội nghị không chỉ để tuyên dương thành tích, mà còn nhằm lan tỏa một thông điệp quan trọng: sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng chính là nền tảng của phát triển bền vững.

Theo ông Trường, Thuế TP. Hải Phòng xác định doanh nghiệp và người nộp thuế vừa là đối tượng quản lý thuế, vừa là đối tác đồng hành và là trung tâm của quá trình cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Năm 2026 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng về chính sách và phương thức quản lý thuế. Cùng với chuyển đổi số, hệ thống pháp luật về quản lý thuế, hóa đơn điện tử, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và quản lý hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, minh bạch, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế.

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường trao giấy khen cho các doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025. Ảnh: CTV

Những thay đổi đó đặt ra yêu cầu mới đối với cả cơ quan Thuế và người nộp thuế. Đối với cơ quan Thuế, đó là quản lý tốt hơn để phục vụ tốt hơn; ứng dụng công nghệ nhiều hơn để tạo thuận lợi nhiều hơn; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nhưng phải bảo đảm đúng pháp luật, công bằng và minh bạch.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được tuyên dương, sự ghi nhận của TP. Hải Phòng và cơ quan Thuế không chỉ dành cho số thuế đã nộp, mà trước hết là sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật và những đóng góp đối với sự phát triển chung của thành phố.

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Phó Trưởng Thuế TP. Hải Phòng Đinh Văn Thanh trao giấy khen cho các doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025. Ảnh: CTV

Thuế TP. Hải Phòng mong các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đó, trở thành những hạt nhân lan tỏa văn hóa tuân thủ thuế, kinh nghiệm quản trị, chuyển đổi số và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng nhấn mạnh, đơn vị cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế với phương châm: “Lấy sự phát triển của người nộp thuế làm một trong những thước đo hiệu quả phục vụ của cơ quan Thuế”.
Đức Việt
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