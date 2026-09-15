Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hải Phòng phổ biến, giải đáp vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp FDI

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
14:25 | 15/09/2026
(TBTCO) - Sáng 25/9, tại TP. Hải Phòng, Thuế TP. Hải Phòng và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp tổ chức Hội nghị hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp vướng mắc, khó khăn về thuế cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố.
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Thuế TP. Hải Phòng làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, TP. Hải Phòng đang đứng trước yêu cầu và cơ hội phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, phát huy mạnh mẽ lợi thế về công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại quốc tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 bình quân từ 13%/năm trở lên.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu đó, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có khu vực doanh nghiệp FDI, giữ vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt, ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế FDI, thể hiện bước chuyển rất quan trọng trong tư duy và định hướng phát triển khu vực FDI của Việt Nam.

Thuế TP. Hải Phòng phổ biến, giải đáp vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp FDI
Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Thực hiện các chủ trương của trung ương và thành phố, Hải Phòng đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp.

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng; Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Duyên hải Bắc Bộ; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Hải Phòng: Hàn Quốc (KOCHAM Hải Phòng), Nhật Bản (JCCI Hải Phòng), Trung Quốc (CCCV Hải Phòng), Châu Âu (EUROCHAM Hải Phòng), Hà Lan (DBAV Hải Phòng), Đài Loan (CTCVN Hải Phòng), Đức (GBA Hải Phòng)... Ngoài ra, còn có lãnh đạo và cán bộ phụ trách tài chính, kế toán của các doanh nghiệp nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Trong đó, ngành Thuế có vị trí rất quan trọng, bởi chính sách thuế tác động trực tiếp đến dòng tiền, chi phí, lợi nhuận, kế hoạch đầu tư và quyết định mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp FDI, vấn đề thuế không chỉ là câu chuyện thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, mà còn liên quan trực tiếp đến tính ổn định của môi trường đầu tư, tính dự báo của dòng tiền, việc tổ chức mô hình sản xuất kinh doanh và việc tuân thủ các quy định thuế của Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế.

Vì vậy, quan điểm của Thuế TP. Hải Phòng là quản lý thuế phải đi đôi với hỗ trợ; kiểm tra phải gắn với hướng dẫn; quản lý rủi ro phải dựa trên dữ liệu và mọi hoạt động phải hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ, giúp người nộp thuế hiểu đúng và thực hiện đúng pháp luật.

Theo ông Trường, hiện nay, trên địa bàn TP. Hải Phòng có trên 2.000 doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động, với số thu ngân sách của các doanh nghiệp FDI đóng góp trên 20% tổng thu nội địa trên địa bàn.

TP. Hải Phòng xác định rõ, doanh nghiệp phát triển thì thành phố phát triển; doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả thì nguồn thu ngân sách được nuôi dưỡng bền vững.

Do đó, hỗ trợ doanh nghiệp không phải là hỗ trợ để doanh nghiệp giảm nghĩa vụ thuế không đúng quy định, mà là hỗ trợ để doanh nghiệp hiểu đúng chính sách, thực hiện đúng nghĩa vụ, được hưởng đầy đủ các quyền lợi, ưu đãi hợp pháp và hạn chế tối đa các chi phí, rủi ro do sai sót trong quá trình thực hiện pháp luật thuế.

Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng nhấn mạnh, định hướng phát triển FDI giai đoạn mới là tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng nội địa, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng.

Thuế TP. Hải Phòng phổ biến, giải đáp vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp FDI
Các đại biểu cùng đông đảo đại diện lãnh đạo doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP. Hải Phòng tham dự hội nghị.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách thuế, giao dịch liên kết và các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình mở rộng hợp tác, kết nối sản xuất giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một môi trường mà trong đó doanh nghiệp FDI đầu tư lâu dài, phát triển bền vững, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước và cùng đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng hướng dẫn và phổ biến nhiều nội dung pháp lý quan trọng liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp FDI như: Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định số 255/2026/NĐ-CP; Phổ biến thủ tục song phương (MAP) cùng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) theo Thông tư số 95/2026/TT-BTC; Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, cập nhật theo Nghị quyết số 107/2023/QH15 và Nghị định số 236/2025/NĐ-CP. Chính sách thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, những nội dung Thuế TP. Hải Phòng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp FDI: Chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn chính sách thuế; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện đúng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế; hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai, nộp và quyết toán thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ thuế điện tử; tăng cường đối thoại và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khi chính sách được ban hành: chuyển đổi từ “quản lý sau khi phát sinh” sang “hỗ trợ tuân thủ ngay từ đầu”.
Đức Việt
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