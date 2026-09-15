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Tỷ giá USD hôm nay (15/9): USD tăng trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất, nợ công gần 40 nghìn tỷ USD thêm áp lực

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:59 | 15/09/2026
(TBTCO) - Sáng 15/9, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng lên 25.617 đồng, trong khi USD ngân hàng tăng mạnh. Chỉ số DXY tăng 0,38% lên 99,56 điểm. Sau dữ liệu CPI, thị trường định giá 90% khả năng Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tuần này. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn đặt ra thách thức lớn cho kinh tế Mỹ, khi nợ công gần 40 nghìn tỷ USD, đẩy Fed vào thế tiến thoái lưỡng nan.
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Thị trường trong nước

Sáng 15/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.617 đồng, tăng 10 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.336,15 - 26.897,85 VND/USD.

Trên thị trường tự do, USD dao động trong biên độ hẹp quanh 25.760 - 25.810 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 15/9, diễn biến tỷ giá phân hóa giữa các đồng tiền, trong đó USD và GBP tăng khá rõ, CNY nhích lên, còn EUR và JPY đồng loạt giảm.

Theo đó, tỷ giá USD tăng mạnh tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.770 - 26.180 VND/USD, cùng tăng 70 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra đạt 25.800 - 26.180 VND/USD, cũng đồng loạt tăng 70 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 15/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (15/9): USD tăng trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất, nợ công gần 40 nghìn tỷ USD thêm áp lực
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá CNY duy trì đà tăng tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá CNY mua vào - bán ra ở mức 3.776,03 - 3.936,39 VND/CNY, tăng lần lượt 10,07 đồng và 10,48 đồng. Tại BIDV, tỷ giá CNY mua vào - bán ra đạt 3.799 - 3.945 VND/CNY, tăng tương ứng 10 đồng và 11 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng mạnh 0,38% lên 99,56 điểm.

Theo giới phân tích, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ở thế tiến thoái lưỡng nan trong nhiều tháng qua. Fed đang đứng trước hai yêu cầu trái chiều, một mặt, cần tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, mặt khác lại cần hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế vốn đang chịu gánh nặng nợ lớn. Fed khó có thể đồng thời đạt được cả hai mục tiêu này.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole cách đây vài tuần, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát. Chủ tịch Fed khẳng định mục tiêu ổn định giá cả ở mức 2%, được đo bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), là mục tiêu chắc chắn và cố định, qua đó, nhấn mạnh nhiệm vụ của ngân hàng trung ương là giữ lạm phát trong tầm kiểm soát.

Áp lực đối với Fed càng gia tăng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, trong khi các nhà đầu tư đánh giá những dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ trước cuộc họp Fed trong tuần này.

Sau khi số liệu CPI được công bố, thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần này được định giá khoảng 90%, tăng mạnh so với khoảng 70% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố.

Lạm phát toàn phần tháng 8 giữ ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm trước, đúng như kỳ vọng; CPI tăng 0,4% so với tháng trước, mức tăng nhanh nhất trong ba tháng.

Đáng chú ý, lạm phát cơ bản tăng 0,3% so với tháng trước, mạnh nhất kể từ tháng 4 và cao hơn mức dự báo 0,2%. Tuy nhiên, xét theo năm, lạm phát cơ bản lại giảm tốc xuống 2,4%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Trước đó, dữ liệu giá sản xuất cũng cho thấy áp lực lạm phát gia tăng, một phần do chi phí năng lượng leo thang trong bối cảnh xung đột với Iran. Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối ổn định.

Áp lực lạm phát còn đến từ giá năng lượng. Giá dầu thô WTI nối dài đà tăng, giao dịch quanh 102,5 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tiến sát 107 USD/thùng trong phiên châu Á. Giá dầu duy trì ở mức cao có thể tiếp tục gây sức ép lên lạm phát, khiến bài toán chính sách của Fed thêm phức tạp.

Theo đánh giá của Khối thị trường tài chính Ngân hàng ACB, khả năng cao ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2026 vào sáng thứ năm tuần này, trong khi không loại trừ khả năng có thể có thêm một đợt tăng nữa trong quý IV/2026, khi giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh vào thời điểm hiện tại. Giá dầu Brent tối qua đã gần chạm mức 110 USD/thùng, đánh dấu mức tăng khoảng 75% tính từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, một môi trường lãi suất cao hơn cũng đặt ra thách thức lớn đối với nền kinh tế Mỹ, nhất là khi nợ chính phủ đã lên tới khoảng 40 nghìn tỷ USD.

Lãi suất cao kéo dài làm tăng chi phí vay và chi phí trả nợ, qua đó, thu hẹp dư địa tài khóa và gây thêm sức ép lên nền kinh tế.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, Fed còn phải đối mặt với áp lực chính trị. Tổng thống Donald Trump đã đe dọa cắt đứt thương mại với những quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ nếu ngân hàng trung ương không hạ lãi suất. Dù lập luận này gây nhiều tranh luận, sức ép chính trị vẫn là một yếu tố đáng chú ý./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 15/09/2026 09:30

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Cập nhật: 15/09/2026 09:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30