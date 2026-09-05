Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Thị trường trong nước

Sáng 5/9, tỷ giá trung tâm kết tuần ở mức 25.605 đồng, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều sau 16 tuần ròng rã leo dốc, tích lũy mức tăng 495 đồng kể từ đầu tháng 5/2026. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng, xuống 24.375 - 26.835 VND/USD. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.324,75 - 26885,25 VND/USD. Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh mức 25.770 - 25.810 VND/USD, tiếp đà giảm 80 đồng tuần qua.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 5/9, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt tiếp tục phân hóa, với USD, EUR và GBP đồng loạt giảm, trong khi JPY và CNY duy trì đà tăng. Theo đó, với USD, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 25.845 - 26.255 VND/USD, cùng giảm 5 đồng trong tuần qua; tại BIDV, tỷ giá ở mức 25.880 - 26.285 VND/USD, cùng giảm 10 đồng. Diễn biến này đồng thuận với đà giảm của tỷ giá trung tâm trong tuần. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 5/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong khi đó, tỷ giá GBP giảm mạnh hơn, tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 34.355,58 - 35.814,46 VND/GBP, giảm lần lượt 127,99 đồng và 161 đồng; tại BIDV ở mức 34.625 - 35.932 VND/GBP, giảm tương ứng 181 đồng và 173 đồng.

Trái chiều với nhóm trên, tỷ giá JPY tiếp tục tăng tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 160,9 - 172,01 VND/JPY, tăng lần lượt 3,35 đồng và 3,46 đồng; tại BIDV ở mức 162,17 - 172,31 VND/JPY, tăng tương ứng 3,1 đồng và 3,31 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 99,16 điểm, sau khi bật tăng 0,25% phiên cuối tuần, giữ trên mốc 99 điểm.

Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tiếp tục cho thấy thị trường lao động duy trì sức mạnh. Số việc làm phi nông nghiệp tăng 162.000, vượt dự báo 56.000 và cao hơn đáng kể mức 21.000 của tháng 7, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở 4,1%.

Dữ liệu này củng cố quan điểm rằng thị trường lao động vẫn đủ vững để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm dư địa tăng lãi suất nếu cần nhằm kiểm soát lạm phát.

Trước đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định tại Hội nghị Jackson Hole rằng thị trường lao động đang ở trạng thái phù hợp với toàn dụng lao động, cho thấy việc làm duy trì vững chắc, đồng thời tiếp tục thể hiện lập trường ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho rằng chính sách hiện tại chưa mang tính thắt chặt trong khi lạm phát vẫn quá cao, vì vậy, đây có thể là thời điểm Fed tăng lãi suất để đưa áp lực giá trở lại tầm kiểm soát.

Những tín hiệu này khiến kỳ vọng thắt chặt chính sách tăng trở lại. Thị trường tiền tệ hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 61%, tăng từ 54% một ngày trước.

Chỉ số DXY theo đó tăng 0,25% lên 99,17 điểm. Tuy nhiên, đà phục hồi của đồng USD sau báo cáo việc làm khá ngắn, khi thị trường đồng thời cân nhắc khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất và những phát biểu thận trọng hơn từ các quan chức Fed như Christopher Waller và John Williams, những người ủng hộ việc kiên nhẫn và giữ nguyên lãi suất ở thời điểm hiện tại./.