Dầu khí Nghệ An bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ngày 4/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 487/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An. Theo quyết định, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố dưới 15 ngày đối với nhiều tài liệu, gồm: báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét; báo cáo tài chính các quý năm 2025 và quý I, quý II/2026; báo cáo tài chính năm 2024 và 2025 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2024; báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và 2025 đã được soát xét cùng một số tài liệu liên quan khác.

Ảnh chụp màn hình website của công ty. https://www.pvit.com.vn/

Bên cạnh đó, công ty chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025; quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Thuế tỉnh Nghệ An; báo cáo tài chính quý IV/2024 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 bằng tiếng Anh.

Công ty còn bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định. Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét, doanh nghiệp phát sinh giao dịch với Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt và Công ty TNHH Nga Hồng Khánh. Đây là các tổ chức có liên quan của người nội bộ, nhưng những giao dịch này chưa được trình bày trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025./.