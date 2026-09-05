Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng hơn 200 tỷ đồng trên UPCoM trong tháng 8

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:52 | 05/09/2026
(TBTCO) - Sau khi bán ròng 51 tỷ đồng trong tháng 7, khối ngoại đảo chiều mua ròng 215 tỷ đồng trên thị trường UPCoM trong tháng 8/2026.
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Thị trường UPCoM ghi nhận nhiều biến động trong tháng 8/2026. Sau 20 phiên giao dịch, UPCoM-Index đóng cửa phiên cuối tháng ở mức 127,5 điểm, tăng 0,72% so với cuối tháng trước.

Trong khi chỉ số tăng điểm, thanh khoản trên thị trường lại giảm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 27,3 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 19,08% so với tháng 7/2026. Giá trị giao dịch bình quân đạt 441,9 tỷ đồng/phiên, giảm 8,25%.

Khối ngoại mua ròng hơn 200 tỷ đồng trên UPCoM trong tháng 8
Nguồn: HNX.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng về quy mô và chuyển sang trạng thái mua ròng. Trong tháng 8, khối ngoại mua vào 11,16 triệu cổ phiếu và bán ra 7,09 triệu cổ phiếu. Tương ứng, giá trị mua vào đạt 407,68 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra ở mức 192,07 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 215 tỷ đồng, đảo chiều so với mức bán ròng 51 tỷ đồng trong tháng 7/2026.

Ở chiều ngược lại, hoạt động giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch tự doanh trong tháng đạt hơn 270,9 tỷ đồng, giảm 59,47% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào đạt hơn 75,88 tỷ đồng, còn giá trị bán ra hơn 195,04 tỷ đồng. Qua đó, khối tự doanh ghi nhận giá trị bán ròng 119,16 tỷ đồng trong tháng 8.

Tại phiên giao dịch cuối tháng 8/2026, thị trường UPCoM có 819 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 3,19% so với cuối tháng trước.

Thu Hương
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