Chứng khoán tuần đầu tháng 9: VN-Index thử sức vùng đỉnh cũ sau đà hồi phục tích cực

VN-Index trở lại vùng đỉnh cũ sau 7 phiên tăng

Tháng 8 khép lại bằng một trong những nhịp hồi phục ấn tượng nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian dài vừa qua.

Sau khi có thời điểm lùi về vùng 1.712 - 1.720 điểm trong nửa đầu tháng, VN-Index đảo chiều mạnh và tăng liên tiếp 7 phiên từ ngày 20 - 28/8. Các mốc tâm lý 1.800 điểm, sau đó 1.830 điểm lần lượt được chinh phục, đưa chỉ số tiến sát vùng đỉnh lịch sử.

Riêng tuần giao dịch 24 - 28/8, VN-Index tăng 64 điểm, tương đương 3,62%, đóng cửa tại 1.832,12 điểm. VN30-Index cũng tăng 2,86%, lên 1.982,96 điểm và chỉ còn cách ngưỡng tâm lý 2.000 điểm một khoảng khá ngắn. Theo thống kê được tổng hợp trong tuần, đà bứt lên của VN-Index đã giúp chứng khoán Việt Nam thuộc nhóm thị trường tăng mạnh nhất thế giới, chỉ đứng sau thị trường Thượng Hải.

VN-Index hồi phục mạnh trong tuần cuối tháng 8/2026. Ảnh: TradingView

Sắc xanh cũng áp đảo khi có 20/35 nhóm ngành tăng giá. Bất động sản nổi bật nhất với mức tăng 9,81%, trong khi dòng tiền tiếp tục luân chuyển qua ngân hàng, thép và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tính chung cả tháng, VN-Index tăng 5,55% so với cuối tháng 7, chấm dứt hai tháng điều chỉnh liên tiếp. Biên độ dao động trong tháng lên tới hơn 120 điểm, phản ánh sự đảo chiều khá nhanh với biên độ rộng.

VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất khi riêng mã này mang lại khoảng hơn 50 điểm trong 64 điểm tăng tuần qua và đóng góp 32 điểm trong tổng số 96 điểm tăng của VN-Index trong tháng 8. Tiếp đó, 4 cổ phiếu ngân hàng là VPB, TCB, VCB, SSB nằm trong top 5 đóng góp điểm tăng tuần này.

Ngoài đà tăng của chỉ số, điểm tích cực còn là thanh khoản cải thiện đáng kể sau giai đoạn dòng tiền thận trọng. Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Kirin (CSI), khối lượng khớp lệnh tuần cuối tháng 8 tăng 31,2% so với tuần liền trước và trở lại tương đương bình quân 20 tuần. Bình quân mỗi phiên trên HOSE tuần qua có khoảng 742 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng 27,38%, tương ứng giá trị khoảng 18.840 tỷ đồng, tăng 24,25%.

Một thay đổi quan trọng khác đến từ dòng vốn ngoại. Sau thời gian dài bán ròng ở quy mô lớn, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 951,7 tỷ đồng trên HOSE trong tuần 24 - 28/8. TCB dẫn đầu với 718 tỷ đồng, tiếp đến là FPT (430 tỷ đồng) và VIC (381 tỷ đồng). Ngược lại, VCB, CTG và POW là những mã chịu áp lực bán ròng lớn nhất.

Xét cả tháng, áp lực rút vốn cũng giảm mạnh. Khối ngoại bán ròng khoảng 1.643 tỷ đồng trong tháng 8, thấp hơn rất nhiều mức bình quân khoảng 15.429 tỷ đồng/tháng trong 3 tháng trước đó. Động thái tích cực hơn của khối ngoại diễn ra sau khi FTSE Russell công bố danh mục liên quan đến Global Equity Index Series (GEIS), với đợt phân bổ đầu tiên dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9. Kỳ vọng dòng vốn thụ động mới đang trở thành một trong những điểm tựa tâm lý đáng chú ý cho thị trường bước sang tháng 9.

Hai phiên đầu tháng 9 và phép thử 1.850 điểm

Do kỳ nghỉ Quốc khánh, tuần giao dịch đầu tiên của tháng 9 chỉ gồm 2 phiên ngày 3 và 4/9. Dù thời gian giao dịch ngắn, lượng thông tin thị trường phải hấp thụ lại không nhỏ.

Ở trong nước, một trong những thông tin đáng chú ý là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội được công bố ngày 3/9. Các số liệu về sản xuất, tiêu dùng, đầu tư, xuất nhập khẩu và lạm phát sẽ giúp nhà đầu tư cập nhật sức khỏe nền kinh tế sau 8 tháng, trong bối cảnh thị trường vừa trải qua một nhịp tăng khá nhanh.

Ở bên ngoài, tâm điểm là thị trường lao động Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 8 dự kiến được công bố cuối tuần. Thị trường đang kỳ vọng kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 45.000 việc làm, sau khi bất ngờ mất 23.000 việc làm trong tháng 7; tỷ lệ thất nghiệp được dự báo tăng từ 4,1% lên 4,2%. Dữ liệu này sẽ tiếp tục định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài vẫn ở mức cao.

Tại châu Âu, lạm phát Eurozone tháng 8 được dự báo tăng lên 3,2%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2023. Trung Quốc vừa công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 8; Nhật Bản cập nhật sản xuất công nghiệp, bán lẻ và tiêu dùng hộ gia đình.

“VN-Index vẫn đang trong xu hướng hồi phục và khả năng cao sẽ chạm tới ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.850 điểm trong các tuần tới. Tại mốc này, áp lực chốt lời sẽ gia tăng, khiến VN-Index có thể điều chỉnh quay về vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm rồi mới tiếp tục xu hướng tăng điểm”. - Công ty Chứng khoán Kirin

Bên cạnh câu chuyện vĩ mô, với VN-Index, câu hỏi quan trọng nhất là liệu nền tảng của thị trường đã đủ khác để vượt vùng đỉnh cũ hay chưa. Theo các chuyên gia từ CSI, chỉ số vẫn đang trong xu hướng hồi phục và nhiều khả năng tiếp cận vùng kháng cự 1.843 - 1.850 điểm. Tuy nhiên, biên độ tăng trong phiên giao dịch cuối tháng đã thu hẹp trong khi thanh khoản gia tăng, cho thấy áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện.

Các chuyên gia từ công ty chứng khoán này đưa ra kịch bản VN-Index có thể kiểm định 1.850 điểm, sau đó xuất hiện một nhịp điều chỉnh về vùng tâm lý 1.800 điểm trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

SHS cũng thận trọng khi vùng phía trước không chỉ là 1.850 điểm, mà còn kéo dài tới 1.900 điểm, tương ứng vùng đỉnh lịch sử. Tổng vốn hóa thị trường hiện vào khoảng 425 tỷ USD, tương đương khoảng 83% GDP năm 2025, nên đây không còn là vùng giá quá hấp dẫn để giải ngân thiếu chọn lọc.

Tuy nhiên, nhìn từ định giá, thị trường chưa hẳn trở nên đắt đỏ. Kết quả kinh doanh tích cực khiến mặt bằng định giá ở thời điểm hiện tại so với quá khứ trở nên hấp dẫn hơn.

Tính toán của CSI cho thấy, cả 2 chỉ số định giá P/B, P/E vào cuối ngày 28/8 đều thấp hơn mức bình quân 10 năm. Cụ thể P/B của VN-Index ở mốc 2,06 lần, thấp hơn 5,5% so với mức bình quân 10 năm; P/E ở mốc 12,46 lần, thấp hơn 18,7% so với mức bình quân 10 năm. Vì vậy, thời điểm hiện tại, mức định giá đã chiết khấu đủ hấp dẫn cho trường phái đầu tư dài hạn.

Hai tuần hồi phục đã đưa VN-Index từ vùng 1.720 điểm trở lại sát đỉnh cũ. Khả năng vượt 1.850 - 1.900 điểm sẽ cần sự xác nhận đồng thời của thanh khoản, độ rộng thị trường và dòng vốn ngoại, thay vì tiếp tục dựa nhiều vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn như trong một phần của nhịp tăng tháng 8.