Chứng khoán

HOSE tăng hạn mức chào bán chứng quyền của 9 mã cổ phiếu

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
20:42 | 10/11/2026
(TBTCO) - HOSE điều chỉnh tăng hạn mức chào bán chứng quyền của 9 mã cổ phiếu, với mức tăng từ 300.000 đến 1,5 triệu chứng quyền.
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Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở, áp dụng từ ngày 10/11/2026.

Theo thông báo, có 9 mã cổ phiếu cơ sở được điều chỉnh hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm, gồm ACB, FPT, HDB, HPG, MSN, SHB, STB, VNM và VPB. Hạn mức chào bán của cả 9 mã đều tăng so với mức công bố trước đó.

HOSE tăng hạn mức chào bán chứng quyền của 9 mã cổ phiếu
9 mã cổ phiếu cơ sở điều chỉnh hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm. Nguồn: HOSE.

Cụ thể, đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng, hạn mức chào bán của ACB tăng từ 381,8 triệu lên 382,9 triệu chứng quyền; HDB tăng từ 450,6 triệu lên 451,7 triệu chứng quyền; SHB tăng từ 316,1 triệu lên 317,6 triệu chứng quyền; STB tăng từ 126,7 triệu lên 127,2 triệu chứng quyền và VPB tăng từ 388,2 triệu lên 389,3 triệu chứng quyền.

Trong đó, SHB ghi nhận mức tăng lớn nhất với 1,5 triệu chứng quyền, tiếp đến là ACB tăng khoảng 1,2 triệu chứng quyền, VPB và HDB cùng tăng khoảng 1,1 triệu chứng quyền.

Đối với các cổ phiếu thuộc nhóm ngành khác, hạn mức chào bán của FPT được điều chỉnh từ 100,7 triệu lên hơn 101 triệu chứng quyền; HPG tăng từ 293,6 triệu lên 294,7 triệu chứng quyền; MSN tăng từ 45,6 triệu lên 45,9 triệu chứng quyền và VNM tăng từ 38,4 triệu lên 38,9 triệu chứng quyền.

Sau điều chỉnh, danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện làm chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm tiếp tục gồm 20 mã, bao gồm ACB, FPT, HDB, HPG, LPB, MBB, MSN, MWG, SHB, SSB, SSI, STB, TCB, VHM, VIB, VIC, VJC, VNM, VPB và VRE.

Xét về hạn mức chào bán còn lại, HDB đứng đầu danh sách với 451,7 triệu chứng quyền. Tiếp đến là VPB với 389,3 triệu chứng quyền, ACB với 382,9 triệu chứng quyền, MBB với 355,2 triệu chứng quyền và SHB với 317,6 triệu chứng quyền.

Một số mã khác có hạn mức chào bán còn lại tương đối lớn như HPG với 294,7 triệu chứng quyền, TCB với 275,7 triệu chứng quyền, VIC với 243,3 triệu chứng quyền và LPB với 238,5 triệu chứng quyền.

Ở các mã còn lại, hạn mức chào bán của VHM là 212,6 triệu chứng quyền, SSI là 208,5 triệu chứng quyền, SSB là 171,1 triệu chứng quyền, VIB là 136,7 triệu chứng quyền, STB là 127,2 triệu chứng quyền và FPT là 101 triệu chứng quyền.

Trong khi đó, MWG có hạn mức chào bán còn lại là 69,2 triệu chứng quyền, VRE là 51 triệu chứng quyền, MSN là 45,9 triệu chứng quyền, VNM là 38,9 triệu chứng quyền và VJC là 35,8 triệu chứng quyền.

Bên cạnh hạn mức chào bán còn lại, HOSE cũng công bố khối lượng cổ phiếu lưu hành, tổng số cổ phiếu tự do chuyển nhượng và tổng hạn mức chào bán đối với từng mã chứng khoán cơ sở.

Trong đó, MBB có khoảng 10,1 tỷ cổ phiếu lưu hành, với 4,6 tỷ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và tổng hạn mức chào bán 455,8 triệu chứng quyền. VPB có 10 tỷ cổ phiếu lưu hành, 5,3 tỷ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và tổng hạn mức chào bán 528,0 triệu chứng quyền.

Đối với HDB, khối lượng cổ phiếu lưu hành đạt khoảng 6,5 tỷ đơn vị, trong đó có gần 5 tỷ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tương ứng tổng hạn mức chào bán 497,8 triệu chứng quyền.

Riêng SSI có khoảng 3 tỷ cổ phiếu lưu hành, trong đó 2,1 tỷ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Tổng hạn mức chào bán và hạn mức còn được phép chào bán của mã này cùng ở mức 208,5 triệu chứng quyền./.

Thu Hương
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chứng quyền có bảo đảm điều chỉnh hạn mức chào bán cổ phiếu nhóm ngân hàng khối lượng cổ phiếu lưu hành cổ phiếu tự do chuyển nhượng

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