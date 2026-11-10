Ngân hàng - Bảo hiểm

MSB làm rõ phương án sử dụng 9.360 tỷ đồng dự kiến huy động từ chào bán cổ phiếu

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
20:52 | 10/11/2026
(TBTCO) - MSB vừa điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026, dự kiến thu 9.360 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đáng chú ý, phương án sử dụng vốn lần này được làm rõ, với khoảng 85% dành cho hoạt động cho vay, 388 tỷ đồng đầu tư công nghệ và hơn 1.013 tỷ đồng cho đầu tư, góp vốn, mua cổ phần.
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Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa ban hành Nghị quyết số 25.15/2026/NQ-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 25.07/2026/NQ-HĐQT liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2026 thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, thời gian dự kiến chào bán trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 9.360 tỷ đồng, dự kiến được phân bổ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới, cho ba nhóm mục đích chính gồm phát triển hoạt động cho vay, đầu tư công nghệ và đầu tư, góp vốn hoặc mua cổ phần.

MSB làm rõ phương án sử dụng 9.360 tỷ đồng dự kiến huy động từ chào bán cổ phiếu
Nguồn: MSB.

Trong đó, MSB dự kiến dành 7.958,8 tỷ đồng để phát triển cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, tương đương khoảng 85% tổng số tiền dự kiến huy động. Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý I/2027 đến quý II/2027.

Đối với lĩnh vực công nghệ, ngân hàng dự kiến phân bổ 388 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục gồm kênh ngân hàng số, hạ tầng công nghệ, an ninh mạng, mạng lưới giao dịch tự động, khách hàng và hệ sinh thái số, cùng số hóa tín dụng, quản trị rủi ro.

Theo phương án, nguồn vốn đầu tư công nghệ sẽ được sử dụng theo tiến độ triển khai thực hiện, dự kiến từ quý I/2027 đến quý IV/2027.

Bên cạnh đó, MSB dành khoảng 1.013,2 tỷ đồng cho hoạt động bù đắp, đầu tư, góp vốn hoặc mua cổ phần, dự kiến thực hiện trong quý I/2027.

Trong đó, ngân hàng dự kiến sử dụng 1.000 tỷ đồng để bù đắp khoản bổ sung vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng vào Công ty Tài chính TNHH Một thành viên TNEX (TNEX Finance).

Trước đó, năm 2025, MSB từng lên kế hoạch thoái vốn khỏi TNEX Finance nhằm tập trung vào các hoạt động cốt lõi của ngân hàng và đã ghi nhận sự quan tâm từ một số đối tác. Cùng năm, TNEX Finance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Khoản còn lại hơn 13,2 tỷ đồng được phân bổ để bù đắp cho khoản nhận chuyển nhượng 1,32 triệu cổ phần, tương đương 6,8% vốn điều lệ, tại Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) từ Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn.

Ngân hàng cũng bổ sung phương án bảo đảm việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 30% theo quy định.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/10/2026, MSB có 167 cổ đông nước ngoài, gồm 46 cổ đông tổ chức và 121 cổ đông cá nhân, nắm giữ tổng cộng 254,7 triệu cổ phiếu, tương đương 6,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo nghị quyết, để bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại MSB là 30%, ngân hàng sẽ phối hợp cùng Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện phân phối cổ phiếu chào bán thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị cam kết việc phân phối tiếp cho cổ đông của MSB hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện phân phối tiếp không vượt quá 30%./.

Ánh Tuyết
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msb ngân hàng ngân hàng MSB tín dụng cổ phiếu MSB kết quả kinh doanh MSB MSB chào bán cổ phiếu Vis Rating TNEX Finance

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Cập nhật: 10/11/2026 21:00

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