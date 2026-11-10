Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng ngân sách

Cụ thể, trong chi thường xuyên, tính đến ngày 31/10/2026, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thanh toán 1.240.173 tỷ đồng, bằng 68,6% dự toán chi thường xuyên năm 2026 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).

Đối với chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2026 đạt 603.548,6 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN và bằng 58,7% tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao qua hệ thống.

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức viên chức Kho bạc Nhà nước khu vực I. Ảnh: Đức Thanh

Trong đó, vốn trong nước thanh toán đạt 597.004,7 tỷ đồng, bằng 65,5% kế hoạch được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngoài nước xác nhận thanh toán đạt 6.543,9 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch.

Ngoài ra, đối với nguồn vốn năm trước được phép kéo dài sang năm 2026, KBNN đã thanh toán 58.593,1 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch (125.118,5 tỷ đồng). Trong đó, vốn trong nước đạt 57.258,6 tỷ đồng, vốn ngoài nước đạt 1.334,5 tỷ đồng.

Để tạo thuận lợi cho công tác thanh toán vốn và kịp thời đưa các khoản chi đến các đơn vị sử dụng ngân sách và các dự án hơn nữa, KBNN đang tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ về hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và hiện đại hóa hệ thống thanh toán. Đặc biệt là hoàn thiện quy trình tổng hợp báo cáo dự án sử dụng vốn đầu tư công qua KBNN.

Đồng thời, KBNN tập trung duy trì hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn của các hệ thống thanh toán trong nội bộ KBNN cũng như kết nối với hệ thống ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện rà soát số liệu kế toán, thanh toán trên các kênh, xử lý lỗi phát sinh trong quá trình chuyển đổi, bảo đảm số liệu kế toán và thanh toán khớp đúng.

KBNN cũng tiếp tục phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất nội dung dự kiến sửa đổi định dạng trao đổi dữ liệu thanh toán liên ngân hàng đối với lệnh thanh toán có thông tin thu ngân sách nhà nước; đồng thời phân tích bài toán nghiệp vụ và phương án chuyển đổi hệ thống thanh toán phù hợp với tiến độ triển khai dự án VDBAS.