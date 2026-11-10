Tài chính

Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng ngân sách

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
15:52 | 10/11/2026
(TBTCO) - Trong 10 tháng năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng chi ngân sách nhà nước cho chi thường xuyên và chi đầu tư.
aa

Cụ thể, trong chi thường xuyên, tính đến ngày 31/10/2026, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thanh toán 1.240.173 tỷ đồng, bằng 68,6% dự toán chi thường xuyên năm 2026 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).

Đối với chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2026 đạt 603.548,6 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN và bằng 58,7% tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao qua hệ thống.

hoạt động nghiệp vụ của cán bộ công chức viên chức kho bạc nhà nước khu vực I Ảnh Đức Thanh
Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức viên chức Kho bạc Nhà nước khu vực I. Ảnh: Đức Thanh

Trong đó, vốn trong nước thanh toán đạt 597.004,7 tỷ đồng, bằng 65,5% kế hoạch được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngoài nước xác nhận thanh toán đạt 6.543,9 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch.

Ngoài ra, đối với nguồn vốn năm trước được phép kéo dài sang năm 2026, KBNN đã thanh toán 58.593,1 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch (125.118,5 tỷ đồng). Trong đó, vốn trong nước đạt 57.258,6 tỷ đồng, vốn ngoài nước đạt 1.334,5 tỷ đồng.

Để tạo thuận lợi cho công tác thanh toán vốn và kịp thời đưa các khoản chi đến các đơn vị sử dụng ngân sách và các dự án hơn nữa, KBNN đang tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ về hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và hiện đại hóa hệ thống thanh toán. Đặc biệt là hoàn thiện quy trình tổng hợp báo cáo dự án sử dụng vốn đầu tư công qua KBNN.

Đồng thời, KBNN tập trung duy trì hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn của các hệ thống thanh toán trong nội bộ KBNN cũng như kết nối với hệ thống ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện rà soát số liệu kế toán, thanh toán trên các kênh, xử lý lỗi phát sinh trong quá trình chuyển đổi, bảo đảm số liệu kế toán và thanh toán khớp đúng.

KBNN cũng tiếp tục phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất nội dung dự kiến sửa đổi định dạng trao đổi dữ liệu thanh toán liên ngân hàng đối với lệnh thanh toán có thông tin thu ngân sách nhà nước; đồng thời phân tích bài toán nghiệp vụ và phương án chuyển đổi hệ thống thanh toán phù hợp với tiến độ triển khai dự án VDBAS.

Vân Hà
Từ khóa:
kho bạc nhà nước thanh toán vốn ngân sách chi thường xuyên chi đầu tư

Bài liên quan

Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận lực cầu tích cực ở kỳ hạn 5 - 10 năm trong tuần qua

Thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận lực cầu tích cực ở kỳ hạn 5 - 10 năm trong tuần qua

Huy động vốn trái phiếu chính phủ trong thế cân bằng lãi suất

Huy động vốn trái phiếu chính phủ trong thế cân bằng lãi suất

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 10

Thanh khoản trái phiếu chính phủ cải thiện trong tháng 10

Dành cho bạn

Infographics: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 hơn 3,334 triệu tỷ đồng

Infographics: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 hơn 3,334 triệu tỷ đồng

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngân hàng Nhà nước sắp mua USD giao ngay giá 25.500 đồng, kỳ vọng "lợi ích kép" cho thị trường

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026

Đọc thêm

Việt Nam và Nhật Bản trao các văn kiện hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại

Việt Nam và Nhật Bản trao các văn kiện hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại

(TBTCO) - Chiều tối ngày 9/11/2026, tại Tokyo, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn cùng với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko đã trao các văn kiện hợp tác.
VAMC và DATC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ

VAMC và DATC tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ

(TBTCO) - Ngày 6/11, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã có buổi làm việc nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động mua bán, xử lý nợ; thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường mua bán nợ và phối hợp tổ chức các sự kiện quốc tế IPAF giai đoạn 2027 - 2028 tại Việt Nam.
Infographics: Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 121.486,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt 121.486,8 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/10/2026, các dự án giao thông trọng điểm giải ngân đạt 121.486,8 tỷ đồng, tương đương 66,8% kế hoạch vốn đã phân bổ. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 59% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương đạt 82,2% kế hoạch.
Bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng kinh tế - xã hội có biến động

Bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng kinh tế - xã hội có biến động

(TBTCO) - Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, trong đó bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Giữ ổn định giá hàng hóa do Nhà nước quản lý, kiểm soát chặt CPI cuối năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Giữ ổn định giá hàng hóa do Nhà nước quản lý, kiểm soát chặt CPI cuối năm

(TBTCO) - Trước áp lực giá cả những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý, chủ động bảo đảm nguồn cung, tăng cường kiểm tra thị trường và quyết liệt kiểm soát lạm phát.
Dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5 - 4,7%

Dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5 - 4,7%

(TBTCO) - Bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,57%, lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Trước áp lực giá cả cuối năm, Bộ Tài chính dự báo, CPI bình quân cả năm tăng khoảng 4,5 - 4,7%, đòi hỏi tiếp tục phối hợp linh hoạt các chính sách để kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường.
Thông qua dự toán ngân sách 2027: Tổng chi hơn 4 triệu tỷ đồng

Thông qua dự toán ngân sách 2027: Tổng chi hơn 4 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Sáng 9/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 với tổng số thu ngân sách là 3.334.338 tỷ đồng, tổng số chi là 4.073.935 tỷ đồng.
Gỡ nút thắt pháp lý, đưa dự án tồn đọng trở lại hoạt động

Gỡ nút thắt pháp lý, đưa dự án tồn đọng trở lại hoạt động

(TBTCO) - Sau quá trình rà soát và triển khai các giải pháp tháo gỡ, hàng nghìn dự án tồn đọng, kéo dài đã được xử lý, nhiều nguồn lực được đưa trở lại hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn dự án cần tiếp tục giải quyết. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tháo gỡ vướng mắc, mà phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa dự án vào khai thác và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu trong từng khâu xử lý.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thu nội địa Đắk Lắk đạt hơn 14.143 tỷ đồng sau 10 tháng

Thu nội địa Đắk Lắk đạt hơn 14.143 tỷ đồng sau 10 tháng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt 447.362 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng ngân sách

Kho bạc Nhà nước đã thanh toán hơn 1,84 triệu tỷ đồng ngân sách

Cảnh báo nguy cơ “bất động sản khoác áo văn hóa”

Cảnh báo nguy cơ “bất động sản khoác áo văn hóa”

Hải quan khu vực XIV chú trọng kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu có rủi ro cao

Hải quan khu vực XIV chú trọng kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu có rủi ro cao

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh, cuộc đua thứ hạng thêm sôi động

Nợ xấu dâng cao vẫn có những "điểm sáng" trong bức tranh chất lượng tài sản

Nợ xấu dâng cao vẫn có những "điểm sáng" trong bức tranh chất lượng tài sản

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Giảm 30% thuế thu nhập: Thêm “trợ lực” cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn mạnh

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Hải quan tăng kiểm soát xuất xứ, trị giá cấu kiện thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Đề xuất quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi 3 tầng, rộng 267 ha, kết nối ba hệ thống đường sắt

Đề xuất quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi 3 tầng, rộng 267 ha, kết nối ba hệ thống đường sắt

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 8/11: Giá heo hơi cả nước đã tạm chững lại sau đợt tăng mạnh

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11: Giá heo hơi đang dần tiến sát mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Chứng khoán tuần mới (9 - 13/11): Bật lên từ vùng 1.700 điểm, chờ dòng tiền xác nhận

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/11: Giá vàng trong nước đi ngang, thế giới duy trì trên 4.000 USD

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 qua các con số

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản bám sát tiến độ

Ngày 8/11: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Ngày 8/11: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/11: Vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù

Ngân hàng tăng tốc cho vay, đón thêm dư địa từ các cơ chế tín dụng đặc thù