Thị trường

Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động

09:30 | 10/11/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/11) đồng loạt đảo chiều giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 160.000 đồng/kg chiều mua vào và 187.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,51% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt đảo chiều giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 10/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.599.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.648.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 7.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.599.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.648.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.599.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.881.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 42.639.893 đồng/kg (mua vào) và 44.946.557 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 10/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 53,177 USD/ounce, giảm 0,51% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới tiếp tục đối mặt với áp lực giảm khi hàng loạt yếu tố bất lợi xuất hiện trên thị trường tài chính quốc tế. Đà tăng của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tạo sức ép lên kim loại quý.

Ngày 10/11: Giá bạc liên tục biến động

Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Đây là hai yếu tố thường tạo áp lực đối với các kim loại quý, trong đó có bạc.

Khi đồng USD tăng giá, bạc được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó có thể làm suy giảm nhu cầu mua vào. Mặt khác, lợi suất trái phiếu tăng khiến những tài sản không mang lại thu nhập cố định như bạc giảm sức hấp dẫn trong mắt giới đầu tư.

Không chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ, thị trường bạc còn bị ảnh hưởng bởi những biến động trên các thị trường tài chính khác. Đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Dòng vốn liên tục dịch chuyển giữa các nhóm tài sản cũng góp phần gia tăng biến động đối với kim loại quý./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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