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Ford Việt Nam tung 102 giải vàng 9999, loạt xe được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ

11:07 | 09/11/2026
(TBTCO) - Ford Việt Nam triển khai chương trình “Chốt Ford liền tay - Siêu deal phú quý” từ ngày 6/11 đến 21/11/2026, với 102 giải thưởng vàng 9999 dành cho khách hàng mua 5 dòng xe. Cùng với cơ hội trúng vàng, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi về lệ phí trước bạ, bảo hiểm và bảo hành mở rộng, giúp giảm chi phí sở hữu xe.
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Ford Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Chốt Ford liền tay - Siêu deal phú quý”, áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng mua các dòng Ford Everest, Territory, Ranger, Transit và Mustang Mach-E tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc trong thời gian từ ngày 6/11 đến 21/11/2026.

Ford Việt Nam tung 102 giải vàng 9999, loạt xe được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ
Ford Việt Nam tung 102 giải vàng 9999, loạt xe được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Theo chương trình, mỗi hợp đồng mua xe tương ứng với một mã dự thưởng tham gia bốc thăm trúng vàng 9999. Tổng cộng có 102 giải thưởng, gồm 51 giải Nhất, mỗi giải một chỉ vàng và 51 giải Nhì, mỗi giải nửa chỉ vàng. Hoạt động bốc thăm được tổ chức trực tiếp tại các đại lý Ford ủy quyền vào ngày 21/11/2026.

Cơ cấu giải thưởng được phân bổ tại các đại lý trên toàn quốc, tạo cơ hội nhận vàng cho khách hàng ở nhiều địa phương. Chương trình được triển khai trong giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu mua sắm và sở hữu ô tô thường gia tăng.

Bên cạnh chương trình bốc thăm trúng thưởng, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi bán hàng trong tháng 11/2026, tập trung vào hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất, bảo hành mở rộng và quà tặng theo từng dòng xe, phiên bản.

Với Ford Territory, khách hàng được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% tùy phiên bản. Riêng các phiên bản Titanium, Titanium X và Platinum được giảm 58 triệu đồng, đồng thời nâng cấp logo phát sáng. Mẫu xe này cũng có chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km.

Đối với Ford Everest, các phiên bản (trừ 2.3L) được ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, với mức hỗ trợ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý. Khách hàng mua Everest Platinum 2.3L 4x4 được hưởng bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km.

Ở dòng bán tải Ford Ranger, phiên bản Wildtrak 3.0L 4x4, XLS và XLS 4x4 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; phiên bản XLS 4x2 được hỗ trợ 50%. Khách hàng mua Ranger Raptor V6 3.0L và Wildtrak 2.0L còn được tặng hai năm bảo hiểm vật chất.

Với Ford Transit, phiên bản Trend được tặng hai năm bảo hành mở rộng An Tâm; các phiên bản Premium 16 chỗ và Premium 18 chỗ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Đáng chú ý, khách hàng mua Ford Mustang Mach-E được miễn phí bộ sạc treo tường và chi phí lắp đặt tại nhà, tặng bộ sạc di động và hưởng đặc quyền sạc pin công cộng miễn phí lên đến 5 năm, với giá trị tối đa 50 triệu đồng.

Thông qua chương trình khuyến mại và các chính sách hậu mãi, Ford Việt Nam tiếp tục gia tăng quyền lợi cho khách hàng, không chỉ hỗ trợ giảm chi phí ban đầu mà còn hướng tới sự an tâm trong quá trình sử dụng xe.
Song Linh
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