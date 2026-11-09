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Tỷ giá USD hôm nay 9/11: USD hạ nhiệt đầu tuần, thị trường chờ tín hiệu mới từ lạm phát Mỹ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:01 | 09/11/2026
(TBTCO) - Sáng 9/11, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng, xuống 25.610 đồng; DXY giảm 0,12% còn 102,17 điểm. Trước đó, USD phục hồi cuối tuần nhờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 10 vượt xa dự báo, với 165.000 việc làm mới. Tuần này, thị trường hướng tới dữ liệu, đặc biệt là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đánh giá triển vọng lãi suất Fed.
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Thị trường tiền tệ tuần 2-6/11: Vay mượn qua đêm vượt 1 triệu tỷ đồng, “van” thanh khoản mở qua mùa cao điểm Tiếp sức thanh khoản VND dài hơi, Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ quy mô 2 tỷ USD Lãi suất tiền gửi tăng 1,15 điểm phần trăm từ đầu năm, giữ cân bằng tỷ giá - lãi suất

Thị trường trong nước

Sáng 9/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.610 đồng, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.329,5 - 26.890,5 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.000 - 26.050 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 9/11 tại hệ thống ngân hàng cho thấy thị trường mở đầu tuần với xu hướng giảm chiếm ưu thế, khi EUR, GBP, JPY và CNY đồng loạt mất giá so với VND; riêng USD phân hóa.

Đối với tỷ giá USD, tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.370 - 25.780 VND/USD, không đổi ở cả hai chiều so với phiên trước. BIDV niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.400 - 25.780 VND/USD, cùng tăng 5 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 9/11 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 9/11: USD hạ nhiệt đầu tuần, thị trường chờ tín hiệu mới từ lạm phát Mỹ
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP tiếp tục giảm mạnh tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 33.312,61 - 34.728,18 VND/GBP, giảm lần lượt 72,31 đồng và 75,39 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 33.594 - 34.853 VND/GBP, giảm 152 đồng chiều mua vào và 157 đồng chiều bán ra, ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ được khảo sát.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,12% đầu tuần xuống 102,17 điểm.

Đồng USD suy yếu trong nửa đầu tuần trước, sau khi kết quả bầu cử cho thấy đảng Dân chủ giành được nhiều ghế hơn dự báo. Lạm phát gia tăng do tác động của xung đột Trung Đông được xem là một trong những nguyên nhân khiến cử tri quay lưng với đảng cầm quyền.

Tuy nhiên, đà suy yếu của đồng USD nhanh chóng đảo chiều trong phiên thứ năm, khi thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ. Chiến thắng của đảng Dân chủ làm dấy lên lo ngại về khả năng Quốc hội Mỹ sẽ tăng cường quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ.

Tâm lý né tránh rủi ro gia tăng khiến nhà đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn, trong đó có trái phiếu kho bạc Mỹ, đẩy giá trái phiếu tăng và lợi suất giảm. Trong bối cảnh đó, đồng USD phục hồi bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống.

Đà phục hồi của USD tiếp tục được củng cố trong phiên thứ sáu, sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn nhiều so với dự báo 65.000 việc làm. Thị trường lao động duy trì sức mạnh làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh.

Như vậy, USD duy trì đà tăng tuần thứ hai liên tiếp nhờ sự phục hồi mạnh trong hai phiên cuối tuần, khi thị trường dần hấp thụ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Diễn biến này trái chiều với xu hướng giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở nhiều kỳ hạn. Trong khi đó, giá dầu thô giảm mạnh trước kỳ vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm chấm dứt.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung theo dõi các dữ liệu lạm phát của Mỹ, đặc biệt là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI), nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư tiếp tục xem xét tác động của kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ đối với triển vọng kinh tế Mỹ, đồng thời theo dõi những diễn biến địa chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu.

Phát biểu của các quan chức Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE)... và báo cáo tóm tắt ý kiến tại cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng sẽ được thị trường theo dõi sát sao./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 09/11/2026 10:30

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BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30