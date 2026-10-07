Lãi suất tiền gửi tăng 1,15 điểm phần trăm từ đầu năm, giữ cân bằng tỷ giá - lãi suất

Kiểm soát tỷ giá, ngăn áp lực lên CPI

Chiều ngày 7/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.

Thông tin tại họp báo cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột quân sự leo thang tại Trung Đông, tạo sức ép lớn lên thị trường năng lượng, hàng hóa và tài chính quốc tế.

Nhiều ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất trước rủi ro lạm phát gia tăng trở lại. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên vùng 3,75% - 4%; Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất 2 lần; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 30 năm trở lại đây và BoJ vẫn còn dư địa tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Những diễn biến này đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.

Ảnh: NHNN

Trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu diễn biến phức tạp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá một cách linh hoạt, kết hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường, hạn chế những tác động tiêu cực đến kinh tế vĩ mô.

Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá VND/USD diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Theo ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, chỉ số DXY có thời điểm vượt 102 điểm, tăng 4% so với đầu năm. Trong khi đó, nhiều đồng tiền tại các quốc gia trong khu vực như: yên, ringgit , peso, rupee...; kể cả các đồng tiền mạnh như euro, franc và bảng Anh... đều mất giá đáng kể so với USD, với mức mất giá từ 2 - 7%.

Làm rõ thêm về diễn biến tỷ giá, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi rất sát diễn biến chính sách tiền tệ trên thế giới và dùng nhiều công cụ như lãi suất, tỷ giá, thanh khoản hệ thống... để triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ trong nước phù hợp.

“Nếu chúng ta không kiểm soát tốt tỷ giá có thể sẽ dẫn đến lạm phát nhập khẩu, dẫn tới lạm phát vòng 2 ảnh hưởng tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong nước” - ông Quang nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, CPI tháng 9/2026 tăng 0,62% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng, CPI tăng 4,52%, cao hơn mức tăng 3,27% của cùng kỳ năm 2025; trong khi mục tiêu cả năm đề ra là 4,5%.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Lãi suất tăng chậm lại, cân bằng giữa lãi suất - tỷ giá

Về lãi suất, ông Phạm Chí Quang cho biết, trong bối cảnh lãi suất toàn cầu đang tăng nhanh và mạnh, lãi suất trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng này.

“Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều hành linh hoạt mặt bằng lãi suất để đảm bảo sự cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá” - ông Quang nhấn mạnh.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) thông tin về diễn biến và tác động đến tỷ giá. Ảnh: NHNN

Về thanh khoản của hệ thống, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước luôn đảm bảo thanh khoản thông suốt cho hệ thống ngân hàng, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu diễn biến phức tạp, tác động lớn đến công tác điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp; chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất và tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tổ chức làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi đối với các giao dịch phát sinh mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay; đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn, kiểm tra việc giảm lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

“Với các giải pháp trên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025” - Phó Thống đốc nêu rõ./.