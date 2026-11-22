Mất mốc 1.700 điểm, lực cầu xuất hiện ở vùng thấp

Sau phiên tăng nhẹ đầu tuần, chỉ số giảm liên tiếp 4 phiên và đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm. VN-Index khép lại tuần giao dịch từ ngày 16 - 20/11 tại 1.689 điểm, giảm 46 điểm (giảm 2,7%), qua đó xóa toàn bộ mức tăng của tuần trước.

Trong đó, VCB lấy đi hơn 6,17 điểm của VN-Index, VPB lấy đi hơn 3,27 điểm, VHM lấy đi hơn 3,06 điểm, BID lấy đi khoảng 2,87 điểm và CTG lấy đi hơn 2,24 điểm. Cùng với nhiều cổ phiếu ngân hàng, FPT cũng khiến chỉ số mất gần 1,96 điểm. Ở chiều ngược lại, MCH đóng góp điểm tăng nhiều nhất, nhưng cũng chỉ khoảng 2,41 điểm.

Tâm lý thận trọng khiến khối lượng khớp lệnh bình quân thấp hơn 12,5% so với mức bình quân 20 tuần. Theo số liệu từ Công ty Chứng khoán Kirin (CSI), thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 666 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 15.091 tỷ đồng. Dòng tiền ngắn hạn bắt đầu xuất hiện ở vùng giá thấp, nhưng chưa đủ mạnh để cải thiện rõ chất lượng thị trường.

Khối ngoại cũng trở lại gây sức ép đáng kể. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 3.300 tỷ đồng trong tuần, mức cao nhất trong 6 tuần gần đây. FPT đứng đầu danh sách với giá trị bán ròng khoảng 965 tỷ đồng. Tiếp theo là VCB (gần 320 tỷ đồng), ACB (311,5 tỷ đồng), MBB (249,3 tỷ đồng) và HDB (246,6 tỷ đồng).

Chiều mua ròng có quy mô nhỏ hơn đáng kể, dẫn đầu là MSN với 248,7 tỷ đồng và POW gần 200 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng được khối ngoại giải ngân, nhưng giá trị chưa đến 100 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng nhiều cổ phiếu ngân hàng, tiếp tục tạo thêm áp lực cho một trong những dòng cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số.

Trong phiên cuối tuần, VN-Index phục hồi gần 20 điểm và đóng cửa sát tham chiếu, sau một số thời điểm lùi về vùng 1.670 điểm. Theo ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Pinetree, nhịp hồi này mới mang tính kỹ thuật và chưa làm thay đổi xu hướng giảm ngắn hạn. Theo ông, chỉ khoảng 22% số cổ phiếu ghi nhận mức giá trên đường trung bình 20 phiên. Có tới 26 mã đã lùi xuống mức thấp nhất 52 tuần, trong khi nhóm ngân hàng chưa thoát khỏi xu hướng giảm.

Sức ép với thị trường trong nước cũng diễn ra cùng thời điểm diễn biến tiêu cực đồng loạt xuất hiện ở nhiều thị trường tài chính trên toàn cầu. Trong tuần qua, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) giảm khoảng 17,5%, Nasdaq giảm khoảng 10%, S&P 500 giảm 8,6%. Chứng khoán Hàn Quốc và Nikkei 225 cũng lần lượt mất gần 8%.

Chờ kiểm định lại mốc 1.700 điểm

Bước sang tuần 23 - 27/11, diễn biến trên thị trường quốc tế vẫn là một trong những biến số lớn đối với tâm lý nhà đầu tư, nhất là sau đợt bán tháo mạnh của cổ phiếu AI và công nghệ. Câu hỏi lớn hiện nay là quá trình điều chỉnh định giá hay dấu hiệu dòng tiền bắt đầu rời khỏi một trong những chủ đề đầu tư lớn nhất những năm gần đây.

Một dấu mốc đáng chú ý là màn chào sàn của Anthropic. Công ty AI này định giá IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu và bắt đầu giao dịch trên Nasdaq với mã ANT vào ngày 19/11. Tuy nhiên, diễn biến sau đó không đủ xoa dịu tâm lý thị trường khi cổ phiếu Anthropic giảm trong phiên 20/11, trong khi Nasdaq tiếp tục lao dốc.

Nếu dòng vốn toàn cầu giảm mức độ tập trung vào AI, những thị trường có mặt bằng định giá hấp dẫn hơn có thể nhận được sự quan tâm mới. Theo ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Quản lý Danh mục Đầu tư tại VCBF, đây là yếu tố đáng theo dõi khi dòng vốn quốc tế có thể sẽ tái định vị sau nhịp điều chỉnh mạnh của cổ phiếu công nghệ.

Trong nước, vùng 1.700 điểm sẽ là mốc cần theo dõi của VN-Index. Theo ông Nguyễn Đức Anh, nhịp hồi sau khi VN-Index chạm 1.670 điểm có thể đưa chỉ số trở lại kiểm định ngưỡng 1.700 điểm vừa bị phá vỡ, nhưng chưa phải tín hiệu đảo chiều. Chuyên gia từ Pinetree cho rằng, chỉ xem xét lại quan điểm ngắn hạn khi VN-Index đóng cửa trên 1.700 điểm và thanh khoản vượt mức trung bình 20 phiên. Ngược lại, nếu chỉ số đóng cửa dưới 1.670 điểm, kịch bản phục hồi ngắn hạn sẽ mất hiệu lực.

Các chuyên gia từ SHS nhận định, vùng 1.650 - 1.680 điểm đang tương đối hợp lý và dòng tiền ngắn hạn đã có tín hiệu cải thiện tại vùng giá thấp. Tuy nhiên, chất lượng thị trường chưa thay đổi đáng kể khi phần lớn nhóm ngành vẫn ở trạng thái suy giảm hoặc tích lũy kéo dài. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index chỉ cải thiện rõ hơn nếu chỉ số vượt vùng 1.700 - 1.720 điểm.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kirin (CSI) kỳ vọng, VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi để kiểm định lại mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền hiện vẫn khá yếu, do đó, quan điểm của chuyên gia CSI tiếp tục nghiêng về trạng thái quan sát và hạn chế mở thêm vị thế mua mới.

Khả năng quay lại kiểm định mốc 1.700 điểm là kịch bản được nhiều tổ chức đề cập. Tuy nhiên, VN-Index cần đồng thời lấy lại vùng giá vừa đánh mất, thanh khoản cải thiện và áp lực bán của khối ngoại hạ nhiệt. Đây sẽ là những tín hiệu quan trọng để xác định thị trường đang hình thành vùng cân bằng mới hay chỉ tạm nghỉ sau một nhịp giảm mạnh./.