BVIM kiện toàn bộ máy lãnh đạo

Ngày 19/11 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, công bố việc ông Đỗ Quang Vinh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Việc ông Vinh rút khỏi HĐQT của BVIM nhằm tuân thủ các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về việc kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành tại doanh nghiệp khác. Theo đó, thành viên HĐQT không độc lập của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác. Việc điều chỉnh chức danh được thực hiện trên tinh thần chủ động rà soát, tuân thủ quy định pháp luật và tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị.

Cùng đợt này, BVIM cũng công bố bầu ông Nguyễn Duy Linh, hiện là Thành viên HĐQT, đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty, và bầu bổ sung ông Trần Văn Mẫn tham gia HĐQT.

Chân dung Tân Chủ tịch HĐQT BVIM

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty chứng khoán lớn ở Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Solvay Brussels School, đồng thời có bằng Cử nhân Tài chính và các chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lãnh đạo và phát triển đội ngũ.

Ông Nguyễn Duy Linh, CEO SHS sẽ đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM

Trước khi gia nhập SHS, ông Linh từng giữ các vị trí điều hành doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán SSI. Quá trình làm việc tại các định chế tài chính trong nước và quốc tế giúp ông tích lũy kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư đến quản trị vận hành và chuyển đổi số.

Bên cạnh kinh nghiệm chuyên môn, ông Linh còn có thế mạnh về xây dựng hệ thống quản trị, phát triển đội ngũ và thúc đẩy văn hóa hiệu suất cao trong doanh nghiệp. Đầu năm 2026, ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc SHS trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho giai đoạn phát triển mới của công ty.

Tại SHS, ông đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh theo định hướng Full-Service Wealth Management, hướng tới cung cấp các dịch vụ tài chính và quản lý tài sản toàn diện, kết hợp năng lực tư vấn, phát triển sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm khách hàng.

Chiến lược này được triển khai trên bốn trụ cột kinh doanh gồm môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức; phân phối và tư vấn sản phẩm Wealth; ngân hàng đầu tư (IB); đầu tư và kinh doanh nguồn vốn. SHS đồng thời chú trọng phát triển sản phẩm, nâng cấp nền tảng công nghệ và nâng cao chất lượng tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Ông Nguyễn Duy Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán.

Với kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, phát triển đội ngũ và điều hành hoạt động tài chính – chứng khoán, ông Nguyễn Duy Linh được kỳ vọng sẽ đóng góp vào quá trình hoàn thiện mô hình hoạt động, nâng cao năng lực quản lý đầu tư và phát triển dịch vụ quản lý tài sản tại BVIM trong hệ sinh thái ngân hàng – công ty chứng khoán – công ty quản lý quỹ.

Đợt kiện toàn nhân sự cũng diễn ra trong bối cảnh nhu cầu quản lý tài sản chuyên nghiệp và đa dạng hóa danh mục đầu tư tại Việt Nam ngày càng được quan tâm. Đối với các công ty quản lý quỹ, năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ và khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh.Trong bối cảnh thị trường quản lý tài sản Việt Nam tiếp tục phát triển, việc củng cố đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm được xem là nền tảng để BVIM nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro, tính minh bạch và chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.